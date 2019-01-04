24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1318:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. لمجرد ورمضان .. الاغتصاب (5.00)

  2. مدير الإعلام للرئيس الفرنسي يغادر قصر الإيليزي (5.00)

  3. الحكومة وحوار التجار (5.00)

  4. رصيف الصحافة: "السويسري الداعشي" متزوج بمغربية ويجالس الخمر (5.00)

  5. الأمن يحجز 10 أطنان من الكيف في عام بوزان‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | شيعة مغاربة يدعون الرباط إلى ربط الجسور مع نظام بشار الأسد

شيعة مغاربة يدعون الرباط إلى ربط الجسور مع نظام بشار الأسد

شيعة مغاربة يدعون الرباط إلى ربط الجسور مع نظام بشار الأسد
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الجمعة 04 يناير 2019 - 10:00

بابُ العودة الرّسمية إلى دمشق قد باتَ موارباً أمامَ الدّول العربية؛ لكنَّ الرباط لم تفصح بعدُ عن توجّهها المستقبلي في ما يخُصُّ الوضعَ المتقلّب في السّاحة السورية، ما دفعَ نشطاء مغاربة يعتنقون المذهب الشيعي إلى استباقِ الموقف الرّسمي بإعلانهم مؤازرة العودة العربية إلى سوريا ودفعِ السلطات المغربية إلى الاعترافِ بنظام بشار الأسد، خُصوصاً مع الانسحابِ الأمريكي.

ولا أخبار رسمية، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حولَ توجهات الرباط في قادمِ الأيام. ومعروف أنَّ دولاً عربية بادرت إلى إعادة التواصل مع دمشق مع تغيّر موازين القوى الأمنية والعسكرية في سوريا، وإعلان الجيش الأمريكي انسحابه كليا من الأراضي السورية. ويقرأُ محللون في كون التريث الذي طبعَ خطوات دول عربية في اتجاه الاعتراف الكامل بالأسد مردّهُ إلى "ضبابية المشهد".

ويؤكد عبد الرحمان الشكراني، وهو ناشط شيعي مغربي، أنَّ "دولاً عربية كثيرة ستجدُ نفسها مُضطرة لإعادة التواصل مع نظام بشار الأسد؛ بعدَ خروج قوات "ترامب" من المنطقة ونفضِ يديهِ من الرمال العربية المتحركة من تحت قدميهِ"، مردفاً أنه "كانَ هناكَ توجه لإخضاعِ الشام لتوجهاتٍ خارجية، وهذا قد مُني بفشلٍ ذريعٍ الآن".

ويضيفُ رئيس جمعية "رساليون تقدميون" المحظورة بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العودة العربية إلى الشام مسألة وقت فقط، سيتصارعون ويسارعون إلى الاصطفاف عندَ أبواب دمشق ولن يتأخرُّوا طويلاً"، مبرزاً "حتى المغرب مطلوب منه تصحيح أخطاء السياسة الخارجية التي وقعَ فيها بعدَ الربيع العربي، لأنَّ مشروع المقاومة أثبت نجاحهُ في المنطقة ضدَّ المشروع الصهيوني، وأثبت مشروع الانبطاح فشله نهائياً".

وينطلقُ الشكراني من مبادرة دولة الإمارات في إعادة فتح سفارتها في دمشق ليطالبَ الرباط إلى الاقتراح والانفتاح على هذه الخطوة، مشيراً إلى أن "البحرين، التي كانت من أشد أعداء النظام السوري، تعيدُ فتحَ سفارتها من جديد.. وسنجد المغرب والدول الأكثر تصلباً في هذه القضية تعودُ إلى سوريا".

ويقرُ الشيعي المغربي بأن "بعدَ انهيار المشروع الأمريكي لا بدَّ أن تكون هناكَ توابع في المنطقة بمبررات كثيرة؛ وهو أن الدول العربية كلّها ستعودُ إلى دمشق من أجل محاصرة المدّ الإيراني في المنطقة.. وهذا مجانب للحقيقة؛ لأن سوريا الآن هي المنتصرة وهي التي تفرض شروطها، ولا يمكن لدول منهزمة أن تفرضَ شروطها".

وأكملَ: "بشار استطاع أن يضمنَ استقلالية بلاده من تيار "الانبطاح" وهو الذي سيفرضُ شروطه في المستقبل"، مؤكداً أن "الجسم السوري صفّى نفسه من الشوائب التي كانت عالقة فيه منذ مئات السنين"، مورداً أن "السياسة الخارجية المغربية فشلت في مواقع كثيرة؛ وأثبتت انحيازها إلى محور معين، حيثُ كان يمكن أن تلعب الرباط دورا قوياً في معركة الشام؛ لكنها ضيعت الفرصة، واتبعت الخاسر".

من جانبه، قال الناشط الشيعي محمد محمدي إن "المغرب حتما سوف يعيد علاقاته مع سوريا. ولكن التوقيت ربما ليس في القريب المنظور. ربما بعد عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية"، مضيفاً "عندئذ قد يتخذ قرارا عربيا بالإجماع لإرجاع سوريا إلى حاضنة الدول العربية".

وأضافَ الناشط الشيعي: "انتصار سوريا على الإرهاب هو في صالح دول عربية عدة كانت ستستهدف هي الأخرى. لقد سقط مشروع الفوضى الخلاقة/ الهدامة الذي راهنت عليه أمريكا وبعض الأنظمة العربية"، مبرزاً أن "ورقة التنظيمات الإسلاموية، التي راهن الغرب عليها لتفتيت الدول وزرع الفتنة، قد احترقت بالانتصار السوري".

وعن صيغة هذه العودة إلى دمشق، يرى الناشط الشيعي أن "ربما تكونُ على هامش لقاء الجامعة العربية، قد يلتقي وزير الخارجية المغربي بنظيره السوري وقد تتم الدعوة لزيارة سوريا؛ وبذلك تفتح صفحة العلاقات".

وحولَ ضمانات هذه العودة، يشيرُ المتحدث إلى أن "الرباط لن تكون لديها مطالب محددة (..) ربما قد يكون هناك تنسيق أمني حول قوائم الإرهابيين المغاربة"، مستبعداً أن تكون هناك "مقامرة بل الكل سوف يخطب ود دمشق".

ويسترسلُ الناشط: "ستكونُ هناك نقاط مشتركة، خاصة ملف اللاجئين الذي ستكون له أولوية ومعالجته يتطلب تنسيقا عالي الدقة خاصة ما يروج أنَّ هناك عناصر للجيش الحر والمتورطين في الحرب قد هربوا نحو دول شمال إفريقيا؛ فربما هناك مؤامرة، كما كشفت عن ذلك مصادر جزائرية، حول تصدير الإرهابيين نحو شمال إفريقيا وبالضبط إلى الجزائر ودول الساحل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - شمس الجمعة 04 يناير 2019 - 10:14
شيعة المغرب اين تغيبون حينما يتعلق الامر بقضية تخص المغرب...وحين تكون قضية بشار الاسد و ايران تخرجون كالحلزونات يوم المطر....غريب امركم ومشكوك فيه ايضا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - Ghomari الجمعة 04 يناير 2019 - 10:14
شيعة فقط؟ ما هذا التمييع؟ معظم المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم، يعتقدون أن قطع العلاقات مع إيران (تضامنا مع دول الخليج التي لم تقطع علاقاتها مع إيران، يا للغباوة...)، أو مع سوريا الشقيقة التي لم تفرض يوما فيزا على المغاربة، كان عملا بهلاوانيا و صبيانيا لا يراعي مصالح البلاد...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
3 - متتبع الجمعة 04 يناير 2019 - 10:18
العرب اشد نفاقا وكفرا بالامس ذهب الرئيس البشير لسوريا وسيتبعه الاذناب الواحد تلو الاخر. اصبح العرب اضحوكة العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - Amine الجمعة 04 يناير 2019 - 10:22
تحية خالصة للقائد بشار الأسد أنا مغربي سني ومن الأول أدركت أنك ستقضي على الإرهاب وتحية للجيش العربي السوري على صموده في وجه الإرهاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
5 - Peace الجمعة 04 يناير 2019 - 10:22
اولا نحن لسنا مضطرين لاي شيء و سوريا اغلبية شعبها ليسوا شيعة اصلا هم صوفية و اخواننا في الدين, و انا كنت ادعو طيلة السنوات الماضية لهم و لنظام الاسد, رغم ان لديه بعض التحفظات عليه, بالفرج و السلام و الازدهار لسوريا, اما العلاقات الديبلوماسية, فعلى نظام بشار الاسد ان لا يعاكس وحدة المغرب الترابية و ان يعلن عدم اعترافه بجمهورية البوليساريو الوهمية, و لما لا اقناع روسيا و ايران بالتخلي عن دعمها لها. اعترافا لي بما بدلته من مجهودات روحية للدعاء لسوريا الشقيقة لتتخلص من الارهاب, و الا سيصيبه غضبي و عندها لن تنفعه روسيا و لا غيرها. راه ما كاين غير الله و النبي يا رسول الله صلى الله عله و سلم, اما دعم روسيا له فهو سبب فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
6 - عبد الله الجمعة 04 يناير 2019 - 10:33
الشيعة دينهم غريب جدا يدعوهم لقتل المسلمين لكنهم لا يجدون حرجا في العيش في بلدان المسلمين و يؤدون مناسك الحج أمرهم أشبه بالطفيليات التي تحتاج لحامل لكي تعيش و تقتات من جسده على العموم ادا دعى ألف أو حتى مئة ألف من الشيعة الى ربط علاقات مع السفاح المجرج عبد بوتن فهناك 40 مليون مغربي مسلم يدعون الى رفض أي نوع من العلاقة مع هدا الشيطان كما لا يجب أن ننسى أن المجرم بشار يعنرف بجمهورية تندوف و يعادي وحدتنا الترابية فأمثاله لا يستحقون الى نهاية كالتي ألا اليها شارون و بوتفليقة و فرعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - omar الجمعة 04 يناير 2019 - 10:34
الشيعة مذهب سياسي بامتياز يتسنى الفرص لاستغلال ضعف و انهزام السياسات ذات المرجعية السنية لجرها لتطبيع علاقتها بالسياسة الإيرانية (سوريا=ايران و الشيعة= الفتنة و الخراب)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - sof الجمعة 04 يناير 2019 - 10:40
الى حدود الساعة لم يروج للشيعة المغاربة سواك ولم يعرف لهم وقر
حبرك الرقمي الذي يفتقر لروح المسؤولية , والذي يعوي كذئاب البراري هو من
يروج للطائفية الدينية .
مقال مبتذل
عبد السلام الشامخ الشامخ حاول مجددا
حسن خطك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - روكا الجمعة 04 يناير 2019 - 10:41
بشار هو ايران وايران هي بشار ، ولا تفعلوا اي شي تطالب به هذه الفئة فإنهم لايريدون الخير لبلدهم بل هم يدعمون كل ما فيه مصلحة لأسيادهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - إيمان من كطالونيا الجمعة 04 يناير 2019 - 10:43
المغرب بعيد عن شرق الأوسط ولا نريد أن ندخل في مشاكل وايضا نطلب الدولة المغربية أن لا تحشرنا في مشاكل تلك المنطقة.. وان كنتم انتم تريدون أن علاقة مع نظام الأسد فقط لأنه لديكم نفس المذهب فذاك شي يخصكم ولا يخصنا يظهر انكم سوف تدخلوننا في مشاكل نحن في غنى عنها... قلنها مرارا وتكرار الي من هو ولاءكم؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - DZ4EVER الجمعة 04 يناير 2019 - 10:44
سياسة المغرب الخارجية مختلفة على سياسات الدول
المغاربية،المغرب البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي
شارك الخليجيين في حروبهم ضد العراق واليمن و كان
مع الخريف العربي في ليبيا و سوريا عكس الدول مثل
تونس والجزائر وموريتانيا ،المغرب الوحيد الذي يتاجر مع
اسرائيل حت اصبح ثاني اكبر شريك اقتصادي في افريقيا
بعد مصر السيسي ،و لكن متى يعود المغرب الى رشده
ويغير سياسته الخارجية الغريبة على دول شمال افريقيا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - ع عبد العدل الجمعة 04 يناير 2019 - 10:45
المغاربة المتشيعون خطر على إستقرار ووحدة المغرب، فأجسامهم في المغرب وعقولهم، وقلوبهم، وولائهم للنظام الإيراني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - tomcat الجمعة 04 يناير 2019 - 10:45
و الله قالها ف 2013 ملي بدا مشروع تسليح و تدريب المعارضة من قبل المريكان بتمويل دول الخليج فاش كان كلشي ديك ساعة قطع العلاقات، قال "بعد انتهاء الأزمة، سترى نفس الدول العربية التي تتأمر علينا [الان] مع الغرب تعود لتتوسل لدمشق و تلتمس الاعتذار"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - السعيد الجمعة 04 يناير 2019 - 10:46
هذه الدعوة دليل على ارتباط هؤلاء الشيعة بالنظام الايراني سياسيا وعقاءديا . نحن في المغرب لم يسبق لنا الارتباط باي نظام في الشرق الاوسط منذ ازيد من 1400 سنة . نحن امة مستقلة وذات شخصية تاريخية .. لا يهمنا لا نظام بشار الاسد ولا النظام الايراني الشيعي ... فمن اراد ان يرتبط بهم فعليه ان يهاجر عندهم ففي المغرب ليس هناك ولو شبر من الارض يتسع لعملاء الخارج كيفما كان توجههم ...
اتوجه الى من يسمون انفسهم شيعة المغرب اتقوا الله في انفسكم وعودوا الى رشدكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - كمال بوجليل الجمعة 04 يناير 2019 - 10:47
ونحن السنة أيضا نطالب بتطبيع العلاقات مع الأسد المغرب إرتكب خطأ جسيما عندما قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لأن سوريا تعرضت لمؤامرة صهيوعربية ولم تنجح في إسقاط النضام الذي ظل متماسكا وعرف كيف يخرج منها منتصرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - ناصر الجمعة 04 يناير 2019 - 10:52
الظاهر أن بيننا من كان يؤيد الدكتاتور بشار الأسد على قتل شعبه....والآن يتلذذون بانتصاره.....ويتمنون أن يستمر في الحكم مثل أبيه.......الله غالب....
بالمناسبة ايدوا البشير هاهو على دربه....الظاهر أنكم عطشى إلى الدماء .......
قال شيعه قال.......تشيعون بشار.....اعبدوه احسن.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - ADAM الجمعة 04 يناير 2019 - 10:52
أحنا عندنا في المغرب طائفة يهودية و مسلمة التي تمتل الأغلبية الساحقة عن هؤلاء الدين يسمون بشيعة مغاربة فهم غرباء عنا صافي بان ليكم لبلان غي في سوريا و رئيسها بشار واش دخلكم في السياسة الخارجية أديال لبلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - KIM الجمعة 04 يناير 2019 - 10:53
الامرات والبحرين كانو يسمون انفسهم "باصدقاء الشعب السوري" واليوم انقلبو 130درجة لصالح بشار الاسد وهاذا
يدل على ان الديموقراطية والخزعبلات كانت محرد شماعة
فعقبى للسيد العثماني ان يلتقي بشار الجعفري لتصالح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - وليد الجمعة 04 يناير 2019 - 10:54
شر البلية ما يضحك هههه سوريا المحتلة من طرف جميع الأمم الروس والايرانيين والأمريكيين والأتراك والاسرائليين والمليشيات انتصرت ههههه سوريا المدمرة المسلوبة السيادة سوريا انتصرت وغالبية سكانها لاجئين ونعم الانتصار هذا الانتصار ترى على من تضحكون أم أن الانتصار في قاموسكم هو بقاء الطاغية الحقيقة التي لا تعلمونها أن الكل انتصر في السوريا إلا سوريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
20 - Mogador الجمعة 04 يناير 2019 - 10:55
و ما دخل الشيعة المغاربة في نظام بشار الأسد؟
هذا يؤكد بالملموس الدور الكبير الذي لعبه الشيعة في ما وصلت إليه سوريا من دمار و خراب.
يجب على السلطات الضرب بيد من حديد لكل خطوة يهدف من خلالها الشيعة المغاربة ( و غالبيتهم تأثروا بالمد الشيعي في بلجيكا على الخصوص ) تكوين أو تأسيس جمعية تتكلم بإسمهم و تدافع عن مخططاتهم التخريبية، و المثال على خطورتهم ما يقع في سوريا، اليمن ، لبنان، العراق ، البحرين و التاريخ الإسلامي يعج بنماذج شيعية عاثث الفساد و الخراب في بلاد الإسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Motafarija الجمعة 04 يناير 2019 - 10:55
ماشي صفا بلادو من الشوائب. هوا راه صفاها ليهم و شردهوم.
كون غير تكمشو مساكن نهار الاول ما صورو حتا حاجا. كيف ما كان الحال نتمناو ديك البلاد تقاد شويا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - سني لا وهابي الجمعة 04 يناير 2019 - 10:56
ليس فقط بعض المغاربة الشيعة بل حتى من السنة و من اليساريين .. نعم يجب تصحيح خطأ إخراج إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية.. سوريا الصمود داعمة المقاومة و الخزي لثوار الناتو و عملاء الامبريالية والصهيونية من قبيل جبهة النصرة الارهابية وأخواتها وشقيقاتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - السميدع من امبراطورية المغرب الجمعة 04 يناير 2019 - 10:58
شيعة من؟؟!! لان علي بن ابي طالب شايع و احب ابابكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم لكن هؤلاء الذين يسبون الخلفاء الراشدين الثلاث متى سبهم علي رضي الله عنه ؟ و لماذا تضاهر معهم و كما الحسن و الحسين رضي الله عنهما شياعا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه و بايعاه و تنازل الحسن عن الولامامة لمعاوية برضى الحسين رضي الله عنه و لازال شيعة بن سبأ لا يخالفون سبطي رسول الله صلى الله عليه و سلم كما اقول متى امر الحسين رضي الله عنه بابادة المخالفين لدين شيعة اليهودي بن سبأ التي ينسبونها اليه و متى امر بقتل وابادة احفاد قتلته و لو بعد قرون !!! من ان قتلته نالوا عقابهم و كلهم من الكوفة الذين ادعوا انهم شيعته !!
باختصار ان دين الشيعة هو اخطر اديولوجية تمس عقيدة المسلمين و لا عدو لها الا الملسمين الموحدين لله و هي مبنية على كره المسلمين و الحث على ابادتهم و قتلهم و التهمة جاهزة فكل مسلم في نظره مجرم قاتل للحسين رضي الله عنه و كي يرضوا عنه يجب ان يدخل دينهم او يحضر لهم حسن السيرة خالية من قتل الحسين رضي الله عنه !!! و من اين سياتي بها ؟ المهدي الموهوم غائب و الحل هو ان تصبح واحد منهم اي بهيمة الله في ارضه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - said الجمعة 04 يناير 2019 - 11:05
لقد سقطنا في فخ إسرائيل عندما باعت لنا سوريا كأنها رأس الشر بمباركة إخوانهم آل سعود بنجد وهاجمناها فدمرت سوريا بذريعة الإرهاب كما دمرت العراق وليبيا وعديد من الدول العربية فأصبحت إسرائيل أكبر قوة في المنطقة ولما تبين الحق بعد التدمير أصبحت الطائرات الحربية تذخل وتقصف في آراضي سوريا وتفعل ما تريد وسكت العملاء من السعوذية وقالت لم يبق لكم الا اليمن وأنا سأدور اليمن صدق كشك رحمه الله لما قال ستدمر العراق فسوريا ليخلو الطريق لإسرائيل على قيام دولتها من النيل الى الفرات وسترون ذالك يوما...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - Filali الجمعة 04 يناير 2019 - 11:07
شيعة و لاؤهم لإيران و الأسد الشيعيين، فقط لمن يطبلون بحرية المعتقد ووووو .
بعيدا عن البعد الطائفي ، لا يجب أن ننسى أن النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد معادي لكل مصالح المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - Muhajir الجمعة 04 يناير 2019 - 11:08
Why do Shia sect intefere in politics? This is exactly why you will never get a zaouia because you're loyalty is not with Maroc but with shia states like Iran, Irak, libanon and Syria.
God protect our beloved country from Shia fitna .
.God bles the king
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.