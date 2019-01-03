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الرئيسية | مدارات | ميليشيات البوليساريو تزحفُ إلى الكركرات.. خبير: "تجاوز خطير"

ميليشيات البوليساريو تزحفُ إلى الكركرات.. خبير: "تجاوز خطير"

ميليشيات البوليساريو تزحفُ إلى الكركرات.. خبير: "تجاوز خطير"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الخميس 03 يناير 2019 - 23:00

غبارُ أزمةٍ جديدةٍ في الصحراء تناثرَ في الأرجاء عقبَ تسجيل تحرك "مشبوهٍ" لعناصر جبهة البوليساريو، بالقربِ من معبر الكركرات الحدودي، تزامناً مع مرور رالي موناكو-داكار الذي ينتظر وصوله إلى المنطقة الحدودية خلالَ اليومين المقبلين؛ وذلكَ على بُعد أقلّ من ثلاثة أسابيع على عقدِ أولى جلسات مجلس الأمن حول الصحراء خلال هذه السّنة.

ودفعت الجبهة الانفصالية بعدد من العناصر المسلحة إلى المعبر الحدودي "الكركارات"، على بُعد أيام قليلة من مرور سباق السيارات الشهير "موناكو-داكار"، الذي يُرتقب أن يجوب الطريق الرابطة بين موريتانيا والمملكة؛ في وقتٍ نفى فيهِ مصدر من القيادة الانفصالية، في اتصال مع مجلة المستقبل الصحراوي، "حدوث أي تطورات جديدة في منطقة الكركرات".

ولم تعلن الحكومة المغربية عن أيّ معطيات بشأنِ هذا التصعيد الميداني مكتفيةً بربط التطورات الأخيرة للجبهة في المنطقة الحدودية بمقررات الأمم المتحدة، حيثُ إن "مجلس الأمن الدولي كان صريحا وواضحا في قراراته من أن أي سلوك من هذا النوع هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة بصفة عامة".

ويشرحُ هشام معتضد، الأستاذ الجامعي في كندا، أنَّ "التحركات الميدانية غير القانونية والمخالِفة للقرارات الأممية، التي قامت بها البوليساريو على أرض الميدان، ستكون لها تداعيات سياسية غير إيجابية وتقييم سلبي حول الاستعداد الجدي للجبهة في تحمل المسؤولية للدفع بمسار التسوية لإيجاد حل واقعي يحترم الالتزامات الميدانية".

ويقرُّ الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية في جامعة شيربورك بأنَّ اللجوء إلى مثل هذه الاستفزازات ومحاولة لفت الانتباه بالقيام بتجاوزات غير مشروعة سيضعف دور الجبهة في الجولات المقبلة حول المفاوضات بخصوص ملف الصحراء، بالإضافة إلى دفع المنتظم الدولي إلى طرحه تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى جدية البوليساريو في رغبتها في تحمل المسؤولية التاريخية في هذا الملف.

أما على مستوى الأمم المتحدة، يضيفُ الخبير في شؤون الصحراء، فإن المراقبين الأمميين الساهرين على تتبع الملف، خصوصاً في الوقت الراهن الذي يصادف الاستعدادات لبرمجة ملف الصحراء في أجندة الأمم المتحدة، ستدفع بالممثلين الأمميين إلى تشخيص الوضع على الميدان لتقييم كل التطورات الجديدة التي قد يكون لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على الملف بكل مكوناته وعلى مسار التسوية الأممي بشكل خاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - زكرياء المغربي الخميس 03 يناير 2019 - 23:07
خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة فلهذا الأمم المتحدة ستعطي الضوء الأخضر للجيش المغربي لتحرك عسكريا ضد جبهة البوليساريو
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16
2 - Marocain libre الخميس 03 يناير 2019 - 23:09
Le polisario a perdu la bosole il est a la gonie alors il cherche comment se presenter comme quelqu un qui a le pouvoir veaument c est de la folie
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4
3 - المحقق كونان الخميس 03 يناير 2019 - 23:10
ألم يحن الوقت لتفعيل السلاح الذي صرف عليه الملايير لطرد بوزبال و إعطائهم درس لهم و لاسيادهم بالجزائر؟؟ ألم يحن الوقت للضربات جوية تمحي آثار بوزبال من الوجود
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23
4 - عسو الخميس 03 يناير 2019 - 23:11
ولماذا لا يرافق الجنود المغاربة والدرك الملكي رالي داكار حتى الحدود الموريتانية ومن عصى يعصى برفع العين... والتصدي للملشيات بحزم؟ ...
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20
5 - هي الحرب اذنا الخميس 03 يناير 2019 - 23:12
فل نتحرك مثلما يتخركون في هذه المنطقة .اليست عازلة...لماذا حلال على عصابة حرام على دولة...الواجب في سيادة الدول ان تحارب ولو على قشة...اذن هذه منطقتهم....ماذا سنفعل اذا هاجمتنا دولة ما.....فلنتحرك في المكان والزمان... لننقل الضغط الى الجلنب الاخر ....انصوطو في هاد العشرة الرهوط...فل يتدخل من كان ...هل هم لا يخافون ...فل تكن وبالا على الجميع..ممكن اتكون. سبب الخير...الل الاستكانة فان مانخاف منه سيحدث ماهو اسوء...علينا وعلى اعداءنا
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2
6 - البضاوي الخميس 03 يناير 2019 - 23:13
كيف تحارب تركيا الإرهابيين الأكراد ؟؟؟ بمتابعتهم في الدول المجاور " العراق، سوريا ..." يوجد قانون دولي ينص على متابعة من هاجمك
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7
7 - Oujdi الخميس 03 يناير 2019 - 23:14
السلام عليكم
لا افهم ماهي مهمة القواة المسلحة و ما ينتظرون للتدخل...لا تقولوا لي ظبط النفس او ماشابه ذالك ....لان الامر متكرر و تهديد كبير لمصالح المغرب و هيبته لدى المجتمع الدولي ...
و ما عرقلة مرور الشاحنات المغربية خير دليل على ذالك....
انا مغربي حتى النخاع احب لادي رغم كل شيء لكن سباسة الدولة لا تعجبني بتاتا ...
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9
8 - الكركاع الخميس 03 يناير 2019 - 23:16
سؤال نفترض ان الصحراء حررت واصبحت مغربيةهل سوف يستفيد منها المغاربة شيء اذن لماذا كل هذا حريق الراس
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-7
9 - karim الخميس 03 يناير 2019 - 23:26
4 مليارات دولار ميزانية الدفاع و كل هاته الزوبعة من أجل 10 صراصير ببنادق عهد الحماية استعملوا f16 أين العتاد أين ابرامز أين أين أين نحن الشعب في حماية الوطن
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10 - مكناسي الخميس 03 يناير 2019 - 23:27
لهم الحق ماذامت دولتنا تتفاوض وتجلس معهم
ليتفطن كل متتبع اننا لا نمتلك هذه الارض
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11 - Peace الخميس 03 يناير 2019 - 23:30
اية مخالفة لاتفاق وقف اطلاق النار او تهور ارهابي من طرف البوليساريو, يعني الشرعية للمغرب للهجوم على المسلحين و اقتحام المخيمات و تخليص المحتجزين لديهم منهم و اطلاق سراحهم, الذين اصبحوا مثل الاسرى هناك في ظروف لاانسانية. لا حول و لا قوة الا بالله العلي لعظيم.
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12 - ياسين الخميس 03 يناير 2019 - 23:30
اعتقد ان قرار ترامب بعدم تمويل مينورسوا حكيم والولايات المتحدة تعرف ما تفعل لان الجبهة او الجزائر الحل الوحيد للمفوضات هو يظهر له المغرب مستعد للحرب اعرف ان المغرب في يوم من ايام سيدرك ان الحل الوحيد هو التسلح والمواجهة المباشرة لان الجزاىر لا تريد حل لصحراء تكن حسدا كبير للمغرب لان حل لصحراء سيطور المغرب دلك يعمل المشكل لهم كلما تطور المغرب يضر الجزائر دائما خروقات ما الفائدة من الميرونسوا
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