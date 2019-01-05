عبادي: فرض تنظيم "داعش" الجزية على "غير المسلمين" فعل مُشين

هسبريس - وائل بورشاشن

كلّما حصدَ غدرُ "الانقِتَالِيِّين" أرواحا بريئة، يتجدّد التقاطب بين واسِمِي الإسلام بتوفير ظروف الغلوّ والتشدّد التي تمهّد للعنف العمَلي، وبين مُبرّئِي تلقّي الناس لهذا الدين جملة وتفصيلا، وإلقاء اللوم على قراءات "أفراد متطرّفين مستلبين".

وفي سياق إنساني كِيلَت فيه للإسلام اتهامات عديدة، وأصبحت سِمَته الأساس في بعض المجالات التداولية، تزداد حاجة المؤمنين وغير المؤمنين إلى وقفات صادقة مع النفس تفكّ عن الكثير من المفاهيم والتصوُّرات والاعتقادات ما شابها من قيود العادة، والانغلاق، والتسليم المقلِّد دون إعمال واجبِ محاولة الفهم، ونعمة التفكير وأمر "استفتاء القلب"..

في خضمّ هذه التطوّرات أصدرت الرابطة المحمدية للعلماء دفاتر جديدة تروم "تفكيك خطاب التطرف"، وتخوض غمار وضع مفاهيم تُوُوطِئ على التسليم باستيعاب معانيها ونهاياتها المنطقية، ما تيسّر من الزمن، على طاولة التشريح..

تحاول جريدة هسبريس الإلكترونية، في سلسلة جديدة، قراءة "دفاتر تفكيك خطاب التطرف" من أجل تقديمها للجمهور العريض الذي تعنيه وتمسّ تصوّراته ورؤيته للعالم وعمله فيه، ولفتحِ باب النقاش حول مضامينها التي تهم كل الأطراف باختلاف تمَوقعاتها السياسية والثقافية والعقدية؛ لأن مسألة العيش المشترك تتجاوز الأفراد والجماعات، لتمسّ وحدة المصير وطبيعة المستقبل الذي نريده.

الجزية في السياق المعاصر

في الدفتر الثاني من سلسلة "دفاتر تفكيك خطاب التطرّف" يقول أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إن الدولة في شكلها الحديث تقوم على مبادئ من بينها المساواة في الحقوق والواجبات، وسيادة روح المواطنة والقانون، ووحدة الأمة؛ ويضيف أن هذا يعني ألا فرق بين مسلم وغير مسلم في تحمّل الأعباء، أو نيل الحقوق؛ ثم يستنتج أن فرض "جزية" على غير المسلمين بحجة حمايتهم أو احتفاظهم بدينهم لا تجوز.

عدم جواز فرض الجزية على غير المسلمين، حسب عبادي، مردّه إلى كون مبادئ الدولة الحديثة لا تفرّق بين مواطنيها في الخدمة العسكرية أو في القضاء وغيرها من الأمور، ولا تكرِهُ الناس على اعتناق دين بعينه، ثم يزيد مفسرا أن مبدأ المواطنَة وعدم التمييز بين المواطنين يتأسّس على روح الشريعة ومقاصدها الكُليَّة، المحصورة في: حفظ الحياة، والدين، والعِرض، والنَّسل، والعقل، والمال.

ووصف الكاتب فرض تنظيم الدولة "الجزية" على المواطنين مِن غير المسلمين بالفعل المُشين، والنهب المنظّم، وسرقة أموال الناس بالباطل، مع محاولة شرعنتها بدناءة بالتحايل على نصوص الشرع، وإلباسها قسرا لَبوسَ الدينِ والدينُ منها براء.

الحقوق في الإسلام

يبنى مسلك التشريع الإسلامي في منح الحقوق على عدة مبادئ كُلّية وقيم مرجعية مصدرها الوحي، حسب استقراء دفتر "في تفكيك مفهوم الجزية" له، وهي: الأخوة الإنسانية، و"مفهوم وحدة البشرية" المنبني على "مفهوم الأخوة"، وتكريم الإنسان، والحق في الاختيار، وعِمارة الأرض، وتحريم الظّلم، والبرّ والقسط بين كل الناس، والوفاء بالعقود والعهود والمواثيق.

ويرد في الدّفتر أن تعريف أهل الذمة هو أهل العهد وأهل الضمان، بمعنى العهد من الإمامة بالأمن على نفسه، وماله، نظيرَ التزامه الجزيةَ ونفوذَ أحكام الإسلام؛ ويذكرُ أيضا أن الأقليات الدينية والعرقية وغيرها حظيت على مرّ العصور في المجتمع المسلم بحقوقها التي ضمنها الدين الخاتم وحذّر من المساس بها، مذكّرا بإرساء رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم في "صحيفة المدينة" قواعد مجتمع واحد متضامن، يضمن العدل والحماية لأفراده مسلمين وغير المسلمين.

وعرج "دفتر تفكيك مفهوم الجزية" على زعم بعض الفقهاء أن أهل الكتاب مخيَّرون بين الإسلام والجزية، وأن عليهم إما اعتناق الإسلام كرها وامتلاك حق المواطنة الكاملة في إطار دولته، أو إعلان الخضوع والاستسلام للنظام والحكم المسلم مع أداء الجزية، التي يجب أن تؤخذ منهم بإهانة؛ وأورد ردودا على هذا للقاسمي في محاسن التأويل الذّي صدّق على قول النووي بأن هذه سيئة باطلة، وأضاف أنها سيئة قبيحة تأباها سماحة الدين والرفق المعلوم منه.

واستشهد الدفتر باجتهاد عُمَرِيٍّ مع قبيلة تغلب حين قبل دفعَهُم للدولة ما يثبت ولاءهم ومشاركتهم لها في الأعباء دون تسمية ذلك الجزية، بل الزكاة والصّدقة؛ ثم استنتج من هذا أهميةَ كون مدار الأحكام قائما على المضامين لا على الأسماء والعناوين، ووضّح أن الجزية كان معمولا بها قبل الإسلام ثم جاء هذا الدينُ وهذّبَها وجعلها منطقية إلى درجة تكاد تكون معها رمزيّة، مضيفا أنها كانت في الإسلام بدَلا من فريضة الجهاد الدينية التعبّديّة التي لم يُرِد فرضَها على غير المسلِمين، ومقابلا عن حماية أهل الذِّمّة، مع اشتراط الفقهاء لفرض الجِزية عليهم، في ذلك السياق، أن يكونوا من أهل المقاتَلة، وأن تتوفّر لديهم القدرة المالية على أدائها.