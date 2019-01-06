مطبوع فرنسي موجه لأطفال المغرب يعيد جدل "التطبيع مع إسرائيل"

هسبريس - وائل بورشاشن

تجدّد جدل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي داخل المغرب بعد انتشار صور منشور جديد باللغة الفرنسية موجه إلى الأطفال، ولا يرد فيه بشكل تام ذكر فلسطين ولا مكانها بالخريطة، حتى في الحدود المعترف بها دوليا.

وصدر "L'atlas du monde" أو "أطلس العالم" عن دار نشر مغربية بمدينة الدار البيضاء، وتعود طبعته المتوفّرة حاليا بأحد الأسواق الممتازة المغربية إلى سنة 2016، ويظهر على ظهر غلافه رقم إيداعه القانوني: 2007/3341.

وأثار الأطلس، الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، جدلا رصده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بعدما أظهر في الخريطة التي تعدد الدول المشرقية علم إسرائيل واسمها، دون أي إشارة إلى فلسطين حتى في حدودها الدولية المتعارف عليها، مع إظهار بقية الدول وثقافاتها وألبستها، مثل الأردن، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، ولبنان..

وظهرت في الأطلس نفسه خريطة المغرب كاملة غير مبتورة، ووردت للدلالة عليه صور تظهر بيوتا بيضاء مبنية بشكل يدوي ووراءها شجرتا نخل، كما صوّرت امرأة ترتدي "الحايك"، وتحمل قُلّة على ظهرها، وينتظرها طفل يلبس جِلْبابا وطربوشا مغربيين، وتظهر على إحدى خريطتي القارة الإفريقية العاصمة الرباط، فيما تظهر على الأخرى مدينتا الرباط ومراكش.

ويأخذ هذا الأطلس الأطفال في رحلة مصوّرة عبر مختلف قارات العالم، موضّحا أهم ما يرتكز عليه اقتصادها، وأهم ما تعرف به ثقافتها، وتاريخها، وتمظهُرات ذلك في اللباس وطرق الاحتفال، والتشجيع، والعبادة، والعيش..

وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إنه تعرّف على مضمون الأطلس بعد مراسلة توصّل بها من طرف أحد متابعي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك". ودعا الجهات العمومية المعنية إلى البحث في الموضوع؛ لأن المنشور طبع ونشر وبيع بالمغرب، ويعني السفارة الفلسطينية لأنه يلغي دولة فلسطين.

عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قال إن طباعة ونشر هذا المنشور بالمغرب يعني أن "أيادي صهيونية مباشرة هي من طبعته"، مضيفا أن "الخريطة إذا كانت تلغي وجود فلسطين تماما، وحتى فلسطين التي تعترف بها الأمم المتحدة في قانون التقسيم الذي لا نعترف به، فهل هذا يعني أن أي أحد يمكنه طباعة أي شيء وينشره في المغرب؟".

وزاد الهناوي متسائلا: "هل يمكن أن يزيل هذا المطبوع الصحراء من التراب المغربي ويباع في السوق الممتاز نفسه الذي يقوم ببيعه الآن". وأضاف: "هذا مطبوع خارج القانون، ويجب إزالته ومتابعة من طبعه، ومن يوزِّعُه".