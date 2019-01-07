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الرئيسية | مدارات | البوليساريو تقتحم "المنطقة العازلة" وتطلق الذخيرة الحية في الصحراء

البوليساريو تقتحم "المنطقة العازلة" وتطلق الذخيرة الحية في الصحراء

البوليساريو تقتحم "المنطقة العازلة" وتطلق الذخيرة الحية في الصحراء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 07 يناير 2019 - 12:00

في خطوة استفزازية واضحة، اقتحمت جبهة البوليساريو الانفصالية المناطق العازلة المشمولة بوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، وأجرت مناورة مسلحة بالذخيرة الحية في منطقة مهيريز.

ورغم تحذيرات مجلس الأمن الدولي من خلال القرارين السابقين الأخيرين، قامت البوليساريو بمناورة عسكرية بالناحية العسكرية الرابعة بمهيريز، تحت إشراف أمينها العام، إبراهيم غالي، وعدد من قيادات الجبهة، وانفصاليين من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ونقلت الذراع الإعلامية الرسمية للبوليساريو أن هذه المناورات العسكرية نفذتها وحدات من مقاتلي الناحية العسكرية الرابعة من مشاة محمولة، ووحدات الدفاع الجوي والهندسة، ووحدات الإمداد والإسناد المختلفة لميليشيات التنظيم الانفصالي.

وتدخل هذه الاستفزازات "القديمة-الجديدة"، وفق المصادر نفسها، "تجسيداً للتمارين القتالية التي تهدف إلى تدريب الوحدات والأفراد على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلا عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام بالدقة المطلوبة"، بتعابيرها.

الخطوات التصعيدية تأتي تزامناً مع مرور رالي "موناكو دكار" الدولي من المنطقة العازلة "الكركرات"، اليوم الإثنين، متوجها إلى موريتانيا.

وقال ما يسمى "قائد الناحية العسكرية الرابعة" لميليشيات البوليساريو، محمد علال، في تصريحات صحافية: "مختلف الأنشطة العسكرية التي تقام بمنطقة مهيريز، بما في ذلك المسابقات العسكرية، وكذا المناورة العسكرية، تأتي كتتويج لسنة من الجهد والمثابرة والعمل المتواصل للجيش الصحراوي"، على حد قوله.

وأضاف القيادي الانفصالي أن هذه الأنشطة العسكرية "تندرج في إطار التحضير للاستعداد القتالي، تجسيدا لشعار الرفع من مستوى الاستعداد لأعلى درجاته من خلال التنافس الذي تقدمه مختلف النواحي العسكرية الصحراوية".

وكان مجلس الأمن الدولي عبر عن قلقه من وجود العناصر العسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات، داعياً إياها إلى الانسحاب الفوري حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، ولخفض التوترات الأخيرة بين المغرب والبوليساريو.

وأكدت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، على لسان الناطق الرسمي باسمها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن "مجلس الأمن الدولي كان صريحا وواضحا في قراراته بأن أي سلوك في المنطقة العازلة هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة بصفة عامة".

وأضاف المسؤول الحكومي أن قرارات مجلس الأمن الدولي دعت البوليساريو إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الاستفزازات في المنطقة العازلة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"استفزازات يائسة تضع الانفصاليين في مواجهة مع المنتظم الدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مصطفى الاثنين 07 يناير 2019 - 12:06
دعهم يسرطون الطعم جبدا حتى لا ينفلت من المغرب
وعلى العموم اتمنا ان لا تقام حرب جديدة بين المسلمين
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27
2 - المحقق كونان الاثنين 07 يناير 2019 - 12:07
اتحدى المغرب يقوم برد أقوى حيت كنشوفو المخزن ديانا كيتعدا غي على المغاربة المحكورين المقهورين بغينا رد قوي يرد الاعتبار و الهيبة للمغرب قدام هاد بوزبال
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141
3 - ياسين الاثنين 07 يناير 2019 - 12:08
للأسف كنحس بالحكرة ملي كنشوف شوية تاع الناس عصابة مسلحة خالعين دولة ومملكة كانت قبل التاريخ من عهد ماسينيسا ويوغرطة اللي واجهو أعظم إمبراطورية اللي هم الرومان
دوماج
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110
4 - mmmmmmm الاثنين 07 يناير 2019 - 12:08
حتى حنا بغينا هاد الإستفزازات....باش يتوضع حد لهاد حفنة المرتزقة....وننفدذ المثل القائل :جنت على نفسها براقش
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44
5 - Bencheikh الاثنين 07 يناير 2019 - 12:09
فرصة للمغرب الخروج من هذه المفاوضات مع كيان وهمي يريد أن يقول للعالم أنا موجود ..
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57
6 - ميمون الاثنين 07 يناير 2019 - 12:09
وأين هو الجيش...
وأين هي ملايير الشعب التي خسرت وتخسر لتجهيزه...
الى متى سنبقى دولة خانعة بدعوى الامتثال للشرعية الدولية الغائبة أصلا...
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81
7 - الوادنوني الاثنين 07 يناير 2019 - 12:10
كفى من التردد في مواجهة استفزازات ترفضها الامم المتحدة. وكفى من التنديد اللفظي والشجب والاستنكار
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37
8 - مغربي الاثنين 07 يناير 2019 - 12:12
المرتزقة لادولة لهم ولا كيان فهم شرذمة في خدمة اجاندات كابرانات الجزائر حيث استقرار اجار الشرقي رهين بالتوترات مع بلدان الجوار. المرتزقة لايراعون الى قرارات المنتظم الدولي.
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17
9 - غيور على وطنه الاثنين 07 يناير 2019 - 12:12
وعلى المغرب أن يتحرك وبعزم لأننا هرمنا بشفوي والا سلاح المغرب دوبوه وعملوه قعدة لأننا نحبها كتيرا لقنوهم درسا ولا سيروا تشطحوا
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20
10 - mohamed الاثنين 07 يناير 2019 - 12:13
يجب على دولتنا التعلم من تركيا و تعاملها مع الانفصاليين آلاكراد و كيف انزلو عليهم الوان العذاب و قامو بعمليات في سوريا و العراق بالرغم من هذه الدول و رغم التحذيرات الغربية و الدعم الذي تتلقاه تلك الوحدات لكن لم يمنعه ذلك من دحرهم لان امن تركيا و وحدتها فوق كل العالم كما قال وزير دفاعهم ....
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37
11 - oujdi الاثنين 07 يناير 2019 - 12:14
البوليزاريو راها الدير اللي بغات في هاد المنطقة العازلة و المغرب يكتفي بالنظر و التنبيه للأمم المتحدة و هاد شي مكافيش يجب على المغرب الخوض في هاد المنطقة بجدية و يدفع بكل ثقله و الخوض في الحرب
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