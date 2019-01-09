الفاتيكان يطلق الشعار الرسمي لزيارة البابا للمغرب

متابعة من خالد ملوك

أطلق مجمع الفاتيكان الشعار الرسمي الخاص بالزيارة التي سيقوم بها البابا فرانسيس إلى المغرب يومي 30 و31 مارس المقبل، والذي حاول من خلاله تجسيد حوار الحضارات بين الديانتين الإسلام والمسيحية.

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي للفاتيكان إلى أن اختيار شعار "خادم الأمل" تم بعد مسابقة شارك فيها 50 مشاركا، مردفا في السياق ذاته بأن الرموز الموجودة في الشعار، وهي عبارة عن صليب وهلال، تعكس التسامح والتعايش بين الديانتين الإسلام والمسيحية.

وأضاف المنبر أن الشعار يحتوي على اللونين الأخضر والأحمر اللذين يرمزان إلى المغرب وعلى اللونين الأصفر والأبيض اللذين يرمزان إلى الفاتيكان، موضحا أنه تمت كتابة كلمة المغرب باللغة العربية لتكريم البلد الذي سيستضيف بابا الكنيسة الكاثوليكية أواخر شهر مارس المقبل، استجابة لدعوة الملك محمد السادس.