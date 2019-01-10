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الرئيسية | مدارات | المغرب يرصد تحركات البوليساريو من الفضاء ويراسل مجلس الأمن

المغرب يرصد تحركات البوليساريو من الفضاء ويراسل مجلس الأمن

المغرب يرصد تحركات البوليساريو من الفضاء ويراسل مجلس الأمن
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الخميس 10 يناير 2019 - 12:00

بعد الخطوات التصعيدية التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو الانفصالية بالمناطق العازلة، نهاية الأسبوع الماضي، شرع المغرب في تحركات دبلوماسية واسعة لفضح التوغل العسكري والإداري بمنطقة أمهيريز، المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادرها الخاصة، أن المغرب أرسل ملفا متكاملاً موثقاً بالصور إلى مجلس الأمن الدولي، يرصد تحركات البوليساريو بأمهيريز، بعدما رصد "القمر الصناعي المغربي محمد السادس" جميع تحركات وتنقلات الجبهة بالمنطقة العازلة.

وراسل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمانة العامة للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن وأعضاءه، للتنبيه إلى الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها البوليساريو رغم قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي حذرت من القيام بأي ممارسات غير قانونية بالمناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.

وأضافت مصادر هسبريس أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أجرى بدوره اتصالات هاتفية مع كل من المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو؛ وذلك للتحذير من خطورة مناورات الانفصاليين وتأثيرها على مسلسل المباحثات الذي دشنته الأمم المتحدة من خلال لقاءات جنيف.

ويرتقب أن يوجه مجلس الأمن الدولي، في الجلسة المخصصة لمناقشة ملف الصحراء نهاية الشهر الحالي، تحذيرات إلى جبهة البوليساريو، خصوصا أن ما تقوم به من استفزازات واضحة يضع المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي على المحك، ويضرب عرض الحائط خلاصات مائدة جنيف الأولى التي مرت في أجواء إيجابية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاجتماع المرتقب في الربع الأول من السنة الحالية.

وكانت البوليساريو، في تحد لمقررات الأمم المتحدة، دشنت موازاة مع المناورات العسكرية في منطقة أمهيريز "مجمعات إدارية بالناحية العسكرية الرابعة"، تضم مقرات إدارات جهوية تابعة للعسكر الانفصالي، "ستكون مقرا للأفراد، كما ستوفر الأمن والإمداد وإمكانية الإشارة".

وقال الانفصاليون إن "الخطوة تأتي بغية تقريب الإدارة من المقاتلين، تنفيذا لتعليمات هيئة الأركان العامة للجيش التي أعطت هذه السنة أولوية للإدارة والتسيير"؛ كما عمدوا إلى القيام بمناورات عسكرية نفذتها وحدات من مقاتلي الناحية العسكرية الرابعة من مشاة محمولة، ووحدات الدفاع الجوي والهندسة، ووحدات الإمداد والإسناد المختلفة لميليشيات التنظيم الانفصالي.

وسبق للمغرب أن أكد، في أبريل 2018، أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، بعد تحركات خطيرة قامت بها البوليساريو، تهدف من خلالها إلى تغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - mohammed el fatri الخميس 10 يناير 2019 - 12:14
واش ممكن نشوفوا تا حنا هاد الصور ؟
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53
2 - عبد العزيز الخميس 10 يناير 2019 - 12:16
الم يكن هذا القمر الصناعي لمراقبة المناخ ..?? هههه
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-55
3 - هشاموادي زم الشهيدةشا الخميس 10 يناير 2019 - 12:16
نحن المغاربة لا نخشى التهديدات والمناورات
نحن شعب مغوار فوالله لو أعطوا للمغاربة الضوء الاخضر لاسترجعنا موريطانيا وسبتة ومليلية ونستعمر اسبانيا بدون سلاح
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22
4 - khalil الخميس 10 يناير 2019 - 12:20
علاش المغرب كيتسنا من الامم المتحدة هيا اللي تتدخل ، ياك وخا اراضي عازلة ، فهي داخلة فالحدود الجغرافية المغربية ، هادشي راه مسألة سيادة ، راه صافي خص اكون التدخل سريع و قوي ، او نرجعو الاراضي ديالنا ، او متبقاش عازلة
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35
5 - omar الخميس 10 يناير 2019 - 12:20
المغرب مريض ادا كان هو من سيراقب تحركات البلزاريو ويبلغ بها مجلس الأمن ماهو صور المنورصو؟
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-4
6 - حسن الخميس 10 يناير 2019 - 12:20
الحزم ثم الحزم على الدولة أن تكون حازم فاتخاد القرار اللازم ضد المرتزقة دون انتضار مجلس الامن او الأمم المتحدة لام المشكل طال وطول دون حلول من هاته الهيآت الدولية.والسيناريو يتكرر مند زمان.
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14
7 - الحرب ليست حلا الخميس 10 يناير 2019 - 12:25
الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على إشعال فتيل الحرب في الصحراء لأنها تدرك أن بقاء الوضع على ما هو عليه ليس من مصلحتها ...إشعال الحرب ستستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية من وجهين : أولا : إنعاش تجارة السلاح ثانيا : تخفيض تحملااتها المالية بخصوص تمويل بعثة المنورسو التي رفضت التجديد لها لمدة سنة كاملة وتضغط من أجل ليس الوصول إلى حل وإنما الوصول إلى الحائط ...المغرب يدرك جيدا أن البوليساريو لا تتحرك بقرار سياسي من داخل مخيمات العار وإنما تتحرك بناء على قرارات تحاك ذاخل الولايات المتحدة الأمريكية ، فهي لا يمكن ان تتحرك إلا بناء على ضوء أخضر ...المغرب ليس له خيارات كبيرة سوى اللعب على ورقة اللوبيات داخل اروقة صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تحييد الجانب الروسي من الصراع وهو أمر في غاية الصعوية بالنسبة لهذا اللاعب الأخير ...لكن في نفس الوقت المغرب مطالب بالتجنب ما امكن الدخول في حرب وشيكة ولو امام وجود انتهاكات بالمنطقة العازلة يجب تقوية الجدار العازل وتقوية التحركات الديلومسية في انتظار انفراج في لعبة الموازين داخل واشنطن ...أما الحرب فهي انتحار للجزائروالمغرب معا
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22
8 - البوليزاريو و الألغام الخميس 10 يناير 2019 - 12:27
البوليزاريو لها مواقف متناقضة في تعاملها مع الأمم المتحدة.


لأنه رغم أن البوليزاريو دمرت الألغام الموجودة لديها فإنها مازالت تحتفظ



بعشرات الآلاف من الألغام في مخازن الجيش العسكري في مدينة تيندوف.


كما أن البوليزاريو تعلن عن إلتزامها بقرارات الأمم المتحدة و في نفس الوقت


تتسلل إلى المناطق الممنوعة.
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-3
9 - رفيق الخميس 10 يناير 2019 - 12:29
الصحراء المشكل الدي يدفع تمنه المواطن المغربي الدي لا قيمة له ولا كرامة في المدن الصحراوية التي نعيش فيها نتعرض لاهانة والسب والشتم من طرف الصصصصحراويين وعندما ندهب الى الشرطة تعجز عن تنفيد القانون في نضري الحل العسكري هو لانسب ولامثل اما نغلب او نوغلب ونرضى بما سيكتبه القدر
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1
10 - الحل سهل الخميس 10 يناير 2019 - 12:31
لماذا لا يقوم المغرب بتحركات عسكرية واسعة عوض "التحركات الدبلوماسية الواسعة" والاستنجاد بمجلس الأمن ؟ لماذا لا يتم قصف هؤلاء الغزاة بالصواريخ أو الطائرات ؟ لماذا لا يتم استدؤاجهم واعتقالهم بواسطة عمليات كوماندو خاطفة ؟ إذا كنا لا نستطيع فعل ذلك فما الفائدة من إنفاق الملايير على ترسانة عسكرية لا تستعمل في مثل هذه الحالات ؟
الأجوبة عند أصحابها !!!!
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8
11 - ملاحظ الخميس 10 يناير 2019 - 12:33
تساءل لماذا سياسة المغرب لينة مع اعداء الوحدة الترابية بما فيهم انفصاليوا الداخل بينما قاسية وعنيفة مع ابناء الوطن العزيز؟
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13
12 - Touhali الخميس 10 يناير 2019 - 12:36
الجيش الموجود في منطقة العازلة هو جيش نظامي بمعنى الكلمة.
ﻹستفزازت من الجزائر تحت عنوان بوليزاريو هناك الكثير مما يؤدي الى معرفته فمابعد. المغرب يريد ﻹستكمال وحدته الترابية لكن الجزائر لها ﻷطماع في صحراء المغربية تحت غطاء ﻹنفصالين.
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1
13 - أطلسي الخميس 10 يناير 2019 - 12:38
يجب رفع المعنويات المادية والنفسية للجنود المغاربة اذا كان هناك رد على تحركات الانفصاليين فلن نجد هناك برلمانيين ولا مستشارين من يدافع عن هدا الوطن
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12
14 - دول الدمقراطية الخميس 10 يناير 2019 - 12:40
دابا دخلنا بيكم بالله لو كان المغرب دولة ديمقراطية قوية بمؤسساتها غادي تراسل مجلس الأمن في قضية تخص سلامة حدودها؟!! واش أمريكا او بريطانيا تراسل مجلس الامن عندما يتعلق الامر بسلامة مواطنيها؟!!
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9
15 - Simmo الخميس 10 يناير 2019 - 12:40
المغرب يستنجد بمجلس الأمن لأن البوليزاريو أصبح قوية وتقف شوكة في عنق المغرب مسببة له الكثير من المتاعب والألم.
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1
16 - tomcat الخميس 10 يناير 2019 - 12:40
ما زال كنتسناو بوريطة او لخليفي ايورينا صور صواريخ سكود و سام 11 "الإيرانية" "المقدمة من حزب الله" !!... او ان تلك الترهات هي فقط دريعة للابقاء على العلاقات السعودية بعد الانسحاب من اليمن ؟
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4
17 - أيت السجعي الخميس 10 يناير 2019 - 12:43
قبل وقف إطلاق النار كان المرتزقة يفرون كالجردان امام طلائع الجيش الملكي والآن أصبحوا يتجرأون علينا لأنهم يعلمون بأن المغرب لا يرغب في خرق وقف إطلاق النار الذي تخرقه العناصر المرتزقة باستمرار. نحن ندعو إلى موقف حازم على الأرض وهدم بناياتهم الادارية فوق رؤوسهم حتى يعلم من ذهب إلى جنيف كي يضحك شي شوية أن من يضحك جيدا هو من يضحك في الاخير.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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-1
18 - البوليزاريو و الألغام الخميس 10 يناير 2019 - 12:43
البوليزاريو لها مواقف متناقضة في تعاملها مع الأمم المتحدة.


لأنه رغم أن البوليزاريو دمرت الألغام الموجودة لديها فإنها مازالت تحتفظ



بعشرات الآلاف من الألغام في مخازن الجيش الجزائري في مدينة تيندوف.


كما أن البوليزاريو تعلن عن إلتزامها بقرارات الأمم المتحدة و في نفس الوقت


تتسلل إلى المناطق الممنوعة.
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-2
19 - Tarragona الخميس 10 يناير 2019 - 12:48
حتى حنا بغينا نشوف هاد التحركات اصوار الى ممكين
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3
20 - تركيا و البوليزاريو و الأكراد الخميس 10 يناير 2019 - 12:49
البوليزاريو يشبهون كثيرا الأكراد في تركيا .



سؤالي هو : لماذا قضت تركيا على الحركة الإنفصالية الكردية و اعتقلت


زعيمهم و المغرب لم يستطع القيام بذلك ؟



الجواب هو : أن تركيا طورت نفسها و أصبحت دولة كبيرة بينما المغرب ما زال



في مرحلة محاربة الأمية.
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-1
21 - ملاحظ الخميس 10 يناير 2019 - 12:52
و ما هو دورنا نحن أصحاب الحق في كل ما يقع......لربما التفرج حتى تصل هذه الجماعة طنجة....تعلموا من الأقوياء خيرا من شكوى الضعفاء
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0
22 - عمر المغربي الخميس 10 يناير 2019 - 12:55
توغل البوليزاريو هي خطة لنسف مفاوضات جنيف بأوامر من الجزاءر لأن هذه المفاوضات كشفت تورط الجزاءر في قضية الصحراء ولا تخدم مصالحها
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-2
23 - الغرباوي الخميس 10 يناير 2019 - 13:04
الله يرحمك الحسن التاني، بحال هاد المواقف كان كيدوز على الأخضر و اليابس
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0
24 - مسبار روكا الخميس 10 يناير 2019 - 13:06
المغرب يراقب البول ايزار يو من الفضاء والشعب يراقب الهلال والغيث من الأرض كل يعمل على شاكلته
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0
25 - أحمد إيطاليا الخميس 10 يناير 2019 - 13:08
اكيد المغرب يخشى من الانفصاليين وما وراءهم
لمذا هذا الخوف كل .
اطلقو شباب المغرب الى الصحراء والله تم والله حتى يكون الشعب المغربي هاني من جهة الصحراء وتكون الأمور على أحسن مايرام
الآن شباب المقهور يلجاء إلى عبور البحر المتوسط
لتحسين الوضع المزري في حياته الشباب
رغم أن المغرب في موقع جميل لايحسد عليه
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0
26 - achraf الخميس 10 يناير 2019 - 13:12
الخيام وبيوت الصفيح المهجورة التي وضعها بعض الكوبيين المجنسين لا تسمن ولا تغني من جوع . ما بني في سنين سيدمر بطلعة واحدة ل f16 . المغرب ترك لهم 44 سنة ليتعودوا الى الوطن اما الصحراء فهي في مغربها مند مسيرة الرجال الخضراء. لن تنالوا من المغرب حتى لو مكثم في خيام تندوف 4000 سنة
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0
27 - اولاد الوطن الخميس 10 يناير 2019 - 13:21
لقد هرم الشعب المغربي من جبهة الخونة واستفزازاتهم ،حان وقت الحزم ،نفديك يا وطننا الغالي.
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28 - el baz الخميس 10 يناير 2019 - 13:23
الحمد لله المغرب القوة والشعب في خطوة واحدة
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29 - مواطنة الخميس 10 يناير 2019 - 13:24
ما هي الا ضربة خاطفة لتفر الجرذان الى جحورها عوض اللعب واستعراض العضلات على ارض الغير .

اللهم انصر اسود الاطلس .

" ان تنصروا الله ينصركم ويتبث اقدامكم " صدق الله العظيم .
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30 - Omar الخميس 10 يناير 2019 - 13:27
Jusqu'à quand on va encore pleurer est demander à l'ONU de stopper les rats de boullizario , il faut prendre son destin avec ses mains pour les effacer de la globe ,on dirait que nos dirigeants ils ont pas de la dignité , il faut fair comme Mr ordigane contre les kurdes .lhassoul allah irhmk à Hassan 2
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