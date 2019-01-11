"جاك بيرك" يؤسس لندوات "أربعاء الديمقراطية"

هسبريس من الرباط

أعلن "مركز جاك بيرك للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، المستقر في العاصمة الرباط، أنّه سيشرع في تنظيم ندواتِ "أربعاء الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة"، ابتداء من 16 يناير الجاري، وطيلة سنة 2019.

وتهدف ندوات "أربعاء الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة"، حسب بلاغ صادر عن المركز المذكور، إلى تقديم أبحاث وتجاربَ ميدانية من طرف باحثين وخبراء اشتغلوا على مواضيع ذات صلة بالمشاركة المواطنة، وبآليات مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام بالمغرب.

وستُستهل "أربعاء الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة"، بمركز جاك بيرك، يوم الأربعاء 16 يناير، بعرض حول "ميكانيزمات المشاركة الديمقراطية على المستوى الترابي: تجربة الفضاء الجمعوي".