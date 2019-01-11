24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4016:1918:4120:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تتويج ودغيري بجائزة الملك فيصل للعربية والأدب (5.00)

  2. إلى رئيس الحكومة...لكم منّا كل الامتعاض والحنق (5.00)

  3. الخطوط الإندونيسية تبرمج حفلات موسيقية جوية (5.00)

  4. "مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)

  5. علماء اليابان يحسنون الاتصالات من نقيق الضفادع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | "جاك بيرك" يؤسس لندوات "أربعاء الديمقراطية"

"جاك بيرك" يؤسس لندوات "أربعاء الديمقراطية"

"جاك بيرك" يؤسس لندوات "أربعاء الديمقراطية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 يناير 2019 - 03:36

أعلن "مركز جاك بيرك للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، المستقر في العاصمة الرباط، أنّه سيشرع في تنظيم ندواتِ "أربعاء الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة"، ابتداء من 16 يناير الجاري، وطيلة سنة 2019.

وتهدف ندوات "أربعاء الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة"، حسب بلاغ صادر عن المركز المذكور، إلى تقديم أبحاث وتجاربَ ميدانية من طرف باحثين وخبراء اشتغلوا على مواضيع ذات صلة بالمشاركة المواطنة، وبآليات مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام بالمغرب.

وستُستهل "أربعاء الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة"، بمركز جاك بيرك، يوم الأربعاء 16 يناير، بعرض حول "ميكانيزمات المشاركة الديمقراطية على المستوى الترابي: تجربة الفضاء الجمعوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.