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اليازغي: لهذا اختلفت مع الملك حول الاستفتاء .. وسُجنت في ميسور

اليازغي: لهذا اختلفت مع الملك حول الاستفتاء .. وسُجنت في ميسور
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الخميس 10 يناير 2019 - 20:00

قال محمد اليازغي، الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن خيار الاستفتاء في الصحراء كمدخل لحل هذا النزاع الإقليمي "لا يمكن تنظيمه نهائياً بالنظر إلى المشاكل التي طرحت في تسعينات القرن الماضي، المتعلقة أساساً بالذين لهم الحق في التصويت".

وأوضح الخبير في شؤون الصحراء، الذي حل ضيفا على هسبريس مساء اليوم الخميس، قائلا: "لما طُرحت مسألة الاستفتاء، تشبثت جبهة البوليساريو بضرورة اعتماد الإحصاء الإسباني على ساكنة الصحراء الذي جرى في مرحلتين (1974 و1967) "لكن الإشكال أن الإسبان لم يحصوا كل أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب لأنه كانت هناك قبائل خارج المنطقة التي شملها الإحصاء".

وأشار اليازغي إلى أن المغرب وقتها تشبث بمشاركة جميع أبناء الصحراء في عملية التصويت، بينما رفضت الجبهة مشاركة عدد من الناخبين لشكها في أن هؤلاء لن يصوتوا لصالها؛ ما أدى إلى حدوث أزمة حول هذا الموضوع.

عندما انتهت لجان تحديد الهوية وإحصاء المسجلين، يُضيف وزير الدولة السابق، "قيل إن 85 ألفا سيصوتون، لكن بقي ما يفوق عن 100 ألف من أبناء الأقاليم الجنوبية غير مسجلين، وبالتالي توصلت الأمم المتحدة إلى خلاصة أساسية أن الاستفتاء لا يمكن تنظيمه".

وأورد الزعيم السياسي الذي عايش مشكل الصحراء منذ نشأته وتطوره أن هذه الأسباب كانت أرضية مقنعة لتخلي الأمم المتحدة عن خيار الاستفتاء، ويقترح مجلس الأمن الدولي فيما بعد مسألة الحل السياسي المتوافق عليه، وضمنيا تم استبعاد الاستفتاء "لأن فرضه سيكون غير ديمقراطي".

وشرح اليازغي موقفه البارز في ثمانينات القرن الماضي من الصحراء الذي كلفه السجن، بأنه لم يرفض الاستفتاء الذي قبل به الملك الراحل الحسن الثاني في يوليوز عام 1981، بل "رفضنا الصيغة التي طرح بها ملك البلاد هذا المستجد لأننا اعتبرنا الاستفتاء مسألة سيادية، وأنه يجب أن يُستفتى الشعب المغربي أولاً حول الموضوع قبل إعلانه، وهو ما أدى إلى اعتقال الزعيم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الحبابي وأنا، وحوكمنا بسنة حبسا نافذا في مدينة ميسور آنذاك".

قضية الصحراء المغربية لعبت دوراً محوريا في التوافق الذي وقع بين الملكية وحزب الاتحاد الاشتراكي بعد صراعات طويلة بين الطرفين؛ إذ يكشف اليازغي أنه بعد قرار فرانكو سنة 1974 بناء دولة جديدة في الساقية الحمراء وجعلها تابعة لإسبانيا بتوافق مع الجزائر، لجأ الحسن الثاني إلى فتح مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية المغربية، من ضمنهم الزعيم بوعبيد.

في تلك المرحلة، يستطرد اليازغي، شرع التقارب بين حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض والراحل الحسن الثاني، وقال: "زارني بوعبيد عندما كنت في الإقامة الجبرية وأخبرني بأن الملك استشارهم في قضية الصحراء، وكان جوابي أنه إذا اختار الحسن الثاني اختيارا وطنيا فأنا معه، وبالتالي وقع التوافق حول القضية الوطنية، وهو ما خلق وضعا جديدا بيننا ساهم في تطوير الحريات".

وعن المستجدات التي يعرفها ملف الصحراء وصولاً إلى لقاءات جنيف بمشاركة جميع أطراف النزاع، أعرب اليازغي عن اعتقاده أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "شخصية متميزة" في مسار هذا الملف ولديه إرادة حقيقية للوصول إلى الحل.

ورداً على المواقف التي عبر عنها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أورد الوزير السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بإعداد مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء، لافتاً إلى أن الصيغة المقترحة اليوم للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه هي من اقتراح الإدارة الأمريكية.

وأكمل المصدر قائلا: "نحن بدورنا نتفق مع بولتون بخصوص تأخر الوصول إلى حل، لكننا نختلف معه في الصيغة التي طالب فيها بعودة اللاجئين من المخيمات لأن هناك محتجزين من مالي والنيجر ودول أخرى والجزائر ترفض تسجيل وإحصاء هؤلاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - علي الخميس 10 يناير 2019 - 20:25
الموقف كان حزبيا ولم يكن فرديا.بقيادة الزعيم بوعبيد
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2
2 - مغربي الخميس 10 يناير 2019 - 20:25
صدقت عمي ليازغي لذلك أنا أتفق معك الإستفتاء ليس حلا
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3
3 - wood الخميس 10 يناير 2019 - 20:27
دخول المخزن إلى الصحراء مند البداية هو خرق سافر للقوانين الدولية و لم يكن يستند على أي أساس بل حتى هناك قرار من مجلس الأمن يدين ما يسميه المخزن المسيرة الخضراء ،لكن طبيعة المخزن الإنتهازية جعلته يستغل الصراع الدائر بين المعسكر الغربي و المعسكر الشرقي ليلقى دعم و لو مبطن من الغرب للحد من توسع هذا الأخير ، فإسبانيا ورطت المخزن في مشكل الصحراء و في تبعاته من حرب و مشاكل و في نفس الوقت ٱحتفظت بمصالحها التي يضمنها لها المخزن ، فهو الذي خسر القضية مند اللحظة الأولى ، فكل ما بقي له هو إطالة عمر النزاع بتقديم مزيد من من المصالح الإقتصادية للغرب ، أما الأحزاب فكانت دائما تحت سلطة المخزن و لعبت المسرحية و الأدوار المرسومة لها جيدا بإدعائها أنها أكثر تشبتا بالصحراء من المخزن نفسه ليسوقها هذه النظرية للخارج !!!
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-14
4 - مغربي حر الخميس 10 يناير 2019 - 20:28
كنت متفقا مع الاتحاديين حينها بخصوص معارضة اجراء الاستفتاء في الصحراء لكون العملية تشكك في مغربية الصحراء..وان كان ضروري من استفتاء فالشعب المغربي من طنجة الى لكويرة من وجب استفتاؤهم..ولن يفرض علينا الاعداء قبل المرتزقة هذا الراي..نحن اصحاب حق على الارض واقسمنا قسم المسيرة الخضراء اننا لن نتخلى على شبر من رمال صحراءنا..اما بخصوص عودة اللاجءين الى ارض الوطن فمرحبا باخواننا الصحراويين...وعلى النظام الجزاءري ان يبقي في تندوف الاف الماليين والنيجريين والموريتانيين والجزاءريين ومعهم مرتزقته وعصابته قادة ;;;; وحاشيتهم
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3
5 - Moul foul الخميس 10 يناير 2019 - 20:29
La division du sahara est la meilleure solution pour les deux parties
D autant plus le maroc a. Partage le sahara avec la mauritanie au par avant 75_79
Jaimerai une reponse de bouchikhi loin de la langue de bois
Merci
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0
6 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 10 يناير 2019 - 20:31
مبادرة المرحوم الحسن الثاني بتنظيم مسطرة استفتاء مراقب في الصحراء المغربية كانت من اكبر المفاجات بالنسبة للشعب المغربي و للعالم اجمع و لحد الان مازلنا لم نعرف دوافعه اللهم الا اذا كان المرحوم ادريس البصري الذي كان يمسك بملف الصحراء قد اوهم الحسن الثاني ان الاستفتاء سيكون لصالح المغرب و ربما قد اعتمد في ذالك على طريقة تنظيمه للانتخابات في المغرب و التزوير الذي كان يصاحبها لكن القبول او الحديث عن الاستفتاء اعطى دفعة سياسية لاعداء وحدتنا الترابية في الوقت الذي كانت بوادر الحسم العسكري على الابواب بعد استكمال احزمة الدفاع على طول 2700 كلم و انهيار الاقتصاد الجزائري سنة 1988 و دخول الجزائر في اتون حرب اهلية بداية التسعينات ففي خضم تلك الاحداث ارتكب المرحوم الحسن الثاني اكبر الاخطاء التي مازلنا نعاني من تبعاتها حينما قبل بوقف اطلاق النار في الوقت الذي كان في امكان الجيش المغربي اكمال المهمة و الاجهاز على المرتزقة و السيطرة على المنطقة العازلة فتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار كانت الهدية الثمينة التي منحها الحسن الثاني للنظام الجزائري الذي كان يعيش حربا اهلية مدمرة و كان عليه واده في التراب.
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2
7 - الصحراء عندها مواليها الخميس 10 يناير 2019 - 20:39
الاستفتاء يجب ان يكون في المغرب واش الشعب المغربي المقهور عندو الحق في تقرير مصيره ولا لا
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3
8 - فرنكو الخميس 10 يناير 2019 - 20:42
في 14 نوفمبر 1975، صدر بيان ثلاثي : إسباني مغربي وموريتاني. يعلن عن اتفاق توصلت إليه الدول الثلاث بعد مفاوضات دامت أكثر من يومين وانتهت بتوقيع ما عرف باسم اتفاقية مدريد الثلاثية .تنص على اقتسام الارض بين المغرب وموريتانيا …… لا افهم كيف يقول اليازغي ان فرانكو قرر بناء دولة جديدة?
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