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الرئيسية | مدارات | باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية‬

باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية‬

باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية‬
هسبريس- مصطفى شاكري
الجمعة 11 يناير 2019 - 12:00

بحلول يوم 11 يناير، يتجدد النقاش حول وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تحل ذكراها الخامسة والسبعين، بحيث يعتبرها حزب الاستقلال "الأصل والأساس"؛ وهو ما دفع العديد من الباحثين والمؤرخين إلى التمحيص في سياق كتابة الوثيقة ودوافعها التاريخية آنذاك، لأنها غير واضحة المنشأ والمسار، معتبرين أن أغلبية الأشخاص الموقعين عليها لا إرث نضالي لهم، مبرزين أن حزب الاستقلال عمل على "إقبار مختلف الوثائق التي طالبت بالاستقلال قبل 11 يناير".

وتعالت دعوات الناشطين من أجل إلغاء الاحتفال بهذه الوثيقة، معللين طلبهم بكونها تخص حزب الاستقلال وحده ولا شأن للمغاربة فيها، مستغربين من كون يوم 11 يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، مستحضرين "استغلال الحزب للمساجد من أجل الدعاية لها وتجييش العلماء وتضخيم عدد الموقعين عليها".

بوشطارت: الوثيقة خرافة سياسية صنعت هوية وطنية مزيفة

قال عبد الله بوشطارت، إعلامي وباحث في تاريخ المغرب، إن "جميع المغاربة عليهم أن ينادوا بإسقاط هذه الوثيقة التي تجاوزها التاريخ والواقع معا؛ لأنها في الحقيقة تناقض الوحدة الترابية والهوية الوطنية للدولة المغربية العصرية، باعتبارها تأسست من لدن حزب سياسي معين، ومن ثمة فهي وثيقة حزبية لا تربطها أي صلة بالشعب أو المقاومة المغربية".

وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ثمانية وخمسين فردا قد وقعوا الوثيقة في البداية، لينضم إليهم ثمانية أفراد آخرين، ليصبح عدد الموقعين في نهاية المطاف ستة وستون شخصا؛ ذلك أنها مجرد وثيقة بسيطة للغاية تتكون من أربعة أسطر فقط، تطالب فرنسا بالحصول على الاستقلال، لأن الخطير في المسألة برمتها هو التأويل السياسي المغرض الذي تعرضت له الوثيقة، لتتحول إلى أسطورة سياسية تدعي بأنها حملت الاستقلال إلى المغرب، بعدما عمل حزب سياسي معين على تبنيها للحصول على الشرعية".

وأوضح الباحث في الثقافة الأمازيغية أن "إشكال الوثيقة يكمن في كونها تنادي فرنسا بالحصول على الاستقلال، في حين لم تستعمر فرنسا المغرب لوحدها، بحيث كانت هنالك حماية بالريف وسيدي إيفني وأيت باعمران ومناطق شاسعة من الصحراء المغربية، إلى جانب طنجة التي تميزت بوضعها الدولي. وبالتالي، فالمغرب قد تعرض لأربعة أنواع من الحماية. كما أن الحماية الإسبانية لم تكن موحدة، ذلك أن الحماية بمنطقة الريف تختلف عن سيدي إفني والصحراء؛ ما يعني أن الوثيقة التي تبناها حزب واحد تنحصر على المنطقة الفرنسية، بينما أقصيت المناطق الإسبانية ومدينة طنجة أيضا".

وأردف: "ينبغي العمل على تقليص حجم الوثيقة، من خلال عدم الاحتفاء بها كعيد وطني الذي يجب أن ينحصر على الحزب فقط. ومن ثم، لا يمكن أن تفرض على جميع المغاربة، فضلا عن كونها تحصر تاريخ الدولة في ثلاثة عشر قرنا، دون إغفال أنها جاءت لقطع الطريق على المقاومة المسلحة، بعدما ظهرت إرهاصات جيش التحرير؛ وهو ما يجعلها شبيهة بباقي الخرافات والأكاذيب السياسية التي تصنع هوية وطنية مزيفة، من قبيل الظهير البربري وكتلة العمل الوطني".

العلوي الباهي: حزب الاستقلال أقصى مناضلين وطنيين من الإمضاء على الوثيقة

من جهته، أكد امحمد العلوي الباهي، المؤرخ والباحث في تاريخ المغرب، أن "وثيقة المطالبة بالاستقلال جاءت من أجل إقصاء المناضلين الوطنيين الذين عرضوا حياتهم للموت وخاضوا مقاومة شرسة ضد المستعمر، مثل مدينة تازة التي يوجد فيها محمد أبو عبد الله وإبراهيم الوزاني اللذان توجها إلى مدينة فاس بغية استكمال الدراسة قبل توقيع الوثيقة، وقد أشرفا على عملية تعليم الوطنية للوطنيين، وبالتالي نتساءل عن المعايير الذي اعتمدت في كتابة الوثيقة. هل طلبوا من أناس عاديين أن يوقعوا عليها لتحظى بهذه الهالة التي تعرفها اليوم؟ لأن المناضلين الحقيقيين لم ينالوا حقهم من الاهتمام الذي يستحقونه".

وشدد العلوي الباهي، في حديث مع هسبريس، على أن "الوثيقة في حاجة إلى المزيد من الدراسة؛ ذلك أن الـ66 توقيعا الذي تضمنته يطرح العديد من الاستفهامات، من قبيل: هل وجدوا بالرباط وجرت عملية التوقيع بحضورهم أم تمت بمدينة فاس؟ هل كتبت بالرباط أم بفاس؟ بأي لغة كتبت؟ هل كتبت باللغة العربية وترجمت إلى الفرنسية أم العكس؟. كلها أسئلة تجد مشروعيتها لدي كمؤرخ لأنني أبحث عن الحقيقة، ما دفعني إلى إعداد دراسة تاريخية معمقة حول الموضوع".

وأبرز الباحث في تاريخ المغرب أن "كل الذين وقعوا على الوثيقة وافتهم المنية، بحيث لا نعرف أمكنة إقامتهم خلال عملية التوقيع؛ لكننا نعرف مكان ولادتهم وهم على الشكل التالي: عشرة مواليد من الرباط، وستة عشر من فاس، وسبعة من مكناس؛ كما يتحدر أربعة من آسفي، وستة من سلا، وشخص واحد من سيدي قاسم، وأربعة من مراكش، وشخص واحد في كل من مانشستر ووجدة وزاوية الحاج التاغي بن أحمد والقنيطرة وسطات، وثلاثة من الخميسات، بينما لا يعرف مكان ولادة الشخص الأخير، إذ توجد لوائح فيها عدد أقل وأخرى عدد أكثر، ما يستدعي المزيد من التدقيق في الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - Khalid الجمعة 11 يناير 2019 - 12:09
السلام عليكم . وهذه هي الحقيقة المرة .فكل من وقع في تلك الوثيقة قد باعو البلد واخدو نصيبهم من اراضي اوزيد وزيد ونحن لازلنا في الاستعمار فكل المجالات فهي تابعة لفرنسا كل القوانين فحتى لغتنا الام لانستعملها في ابسط الاداراة
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106
2 - البوعزاوي الجمعة 11 يناير 2019 - 12:12
هذا المقال أريد أن يقرأه المعارضين لعطلة رأس السنة اﻷمازيغية التي يريدها أكثر من 80% من أبناء هذا الوطن...فهذه الوثيقة/الخرافة تدخل ضمن مخططات تعريب الشعب المغربي و طمس الهوية اﻷمازيغية وإقبارها...
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-18
3 - خنيفري الجمعة 11 يناير 2019 - 12:13
لا ٲثق في كوننا كمغاربة قد حصلنا على الإستقلال. لا ٲحس بذلك في بلدي لٲننا لسنا ٲحرارا. إذا كانت فرنسا قد خرجت من النافذة فقد تركت ٲزلامها يتحكمون و ينهبون في ثروات وخيرات الوطن ونحن دائما في الهامش لا تعليم ولاصحة ولاشيء على ٲرض الواقع وإذا تكلمت وطالبت الحقوق فإن العصا والسجن هو المصير فماذا عساي ٲقول.... لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... الشكوى ليك يارب!
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71
4 - Ararasse الجمعة 11 يناير 2019 - 12:21
Nous attendons de nos historiens un travail rigoureux et indiscutable pour écrire la vraie histoire du peu peuplé marocain .. je dis cela car il y’a souvent des zones d’ombres et des faits non vérifiés qui s’accumulenr Et deviennent à la longue « vérités historiques «  nos historiens d’aujourd’hui disposent de moyens d’investigation et d’objectivite Pour mener à bien ce travail .
Sans passé on ne peut envisager l’avenir ...
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20
5 - jillali el adnani الجمعة 11 يناير 2019 - 12:23
vous n'avez qu'à mener des recherches dans les archives françaises pour voir à quel point 11 janvier a été important pour la suite des événements. laissons de côté les doléances du Nord et parlons des documents français. la polémique reposant sur des surenchères culturalistes ne peut éclairer le contexte 1934-1944. En 1944 le Sahara marocain à pris le non de Rio de Oro . vous savez pourquoi Général Franco donna le nom de Maghreb alAqsa au bateau réservé aux pèlerins marocains ? retour aux archives et à la recherche. Apprenons nos leçons
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-17
6 - مغربي و أفتخر الجمعة 11 يناير 2019 - 12:24
حزب الإستقلال حزب لم يرا الشعب مع الخير لقد سخر نفوده و سلطته لفائدة المقربين و الموالين له و وزعوا تروات البلاد بينهم .
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68
7 - vive le maroc الجمعة 11 يناير 2019 - 12:24
المهم ان 11 يناير عيد وطني يذكرنا باستقلال بلدنا. لا للفتنة فقط لأنها متعلقة بحزب من الاحزاب. فالكل يعلم ان الاستقلال لم يتحقق في يوم واحد. و اذا دخلنا في هذه النقاشات سيتم طمس هذا العيد بدون بديل
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-58
8 - aziz الجمعة 11 يناير 2019 - 12:24
غادرت فرنسا ضيعتها(المغرب) والزمت من وقع على هذه (الوثيقة) بخدمة فرنسا وتستمر في نهب البلاد وتصفية الاحرار بالقتل او السجن او النفي.هذه الوثيقة خدعة بين الخونة وامهم فرنسا مازال ضررها ساريا وما زال الموقعون يجثمون ويخنقون الشعب بالنهب والسطو.
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46
9 - أمازيغ بن تامزعا الجمعة 11 يناير 2019 - 12:25
العالم كله يتعرف و يشهد بنضال الأمازيغ الأشاوس الا شرذمة من القوميين العرب الحاقدين و العنصريين لكل ما هو امازيغي .
الكل يعرف أن العرب لم يحاربوا المستعمر و أنهم خانوا الأمانة و من بعد استولوا على السلط و تنكروا لجميل الامازيغ و منعوا كل ما يمت بصلة بالامازيغ بل و زرعوا الحقد و العنصرية ضد الأمازيغ .
لكن هيهات هيهات حبل التزوير و التلفيق و العنصرية قصير و سننقلب على الأعراب و تضرب الذلة و المسكنة و لن تكون لهم اي قيمة تذكر في كل شمال افريقيا بعد اليوم بما كسبت أيديهم.
هذا ليس بعيدا . ألم نر العرب العاربة الضاربة في القدم و هم يملكون ما لا يملكه قارون يدفعون الجزية للروم و هم صاغرون بل أكثر من هذا نراهم يهرعون الى احضان عدوهم الأبدي .
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7
10 - souhail_2311 الجمعة 11 يناير 2019 - 12:27
السلام عليكم جمعة مباركة انا اتفق مع صاحب المقال هذه الوتيقة مزيفة المغرب ما زال مستعمر من طرف فرنسا 72 سنة او المغاربة عيشين في هذه الاكدوبة
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44
11 - ابن مقاوم الجمعة 11 يناير 2019 - 12:27
نعم ليست بخرافة ولكن هي وثيقة رصخت الاستعمار ومكنته . وكل هؤلاء الأشخاص الاستقلاليين كانت لهم مآرب ومصالح شخصية .سياسية ومادية.اما حينها فتبعتر تاريخ المقاومة وشهد زورا لا مثيل له .
انا عربي ولكن اقول كلمة حق على الدولة المغربية أن تحل ذكرى 11 يناير .بذكرى اعضم منها ولها من التاريخ الغربي ما لها وهي ذكرى 13 يناير مناسبة رأس السنة الامازيغية فعاش الأمازيغ والعرب المقاومين الأحرار ويرحم كل من جاهد وقاوم هاد الاستعمار الغاشم من فرنسيين ومن من كانوا يحسبون على حزب الاستقلال.
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37
12 - محمد جلال الجمعة 11 يناير 2019 - 12:29
معه الحق ،وثيقة حررت بقلم أغنياء أذكياء وبدم المجاهدين الفقراء من غرض التميز من أجل التفرقة.
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13
13 - ريفي حر الجمعة 11 يناير 2019 - 12:31
وهل فرنسا غبية لهذه الدرجة لتمنح الاستقلال للمغرب بدون مقابل ولسنوات .وخاصة أن المغرب غني بالثروات .!!!!!!!
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19
14 - الحبيب الجمعة 11 يناير 2019 - 12:32
للاول مرة ارى موضوع. في المستوى بكل جراءة وصاحب المقال اتقن الوصف والتلخيص في مزبلة استقلال المغرب هيسبريس تعود لرشدها بعد هذا الغياب بعدما صنفت من الصحف الممخزنة لدى القراء ربما هذه علامة ترتيب البيت من الداخل و علامة خير الجراءة هي التي تاكد مصداقية الخبر للان المصادر تبقى متعددة المنابع .....للان ان لم تعجلوا باصلاح جدري في التحرير مالكم ...معروف .واذا رضيتم بدريهمات المخزن ..مقابل الجراءة والمصداقية .. الفاهم يفهم ...
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15
15 - Adam الجمعة 11 يناير 2019 - 12:32
عن اي استقلال اصلا نتحدث و سبتة و مليلية و الجزر لا زالت محتلة و مشكل الصحراء لا زال قاءما بفعل استعلاء اصحاب هذه الوثيقة على الصحراوة. ثم ماذا عن الابطال موحى اوحمو و عسو اوبسلام و عبد الكريم الخطابي الذين تزعموا الحروب ضد المستعمر و لا احد يذكرهم و يترحم عليهم ؟
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13
16 - ahmed الجمعة 11 يناير 2019 - 12:32
where is the independence
we can't feel free : jobless homelessness illness and a lot of poverty
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9
17 - majid الجمعة 11 يناير 2019 - 12:33
ا صلا اعلان استقلال المغرب سنة 56 مع وجود نصف اراضيه تحت الاستعمار هو خطا تاريخي لان الاستقلال لا يعلن رسميا حتى يتم تحرير كل شبر من الاراضي المغربية و بالتالي كان الواجب تسمية هذا اليوم بيوم خروج الاستعمار الفرنسي
اما اعلان الاستقلال فيكون بعد تحرير جميع الاراضي
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18
18 - hassia الجمعة 11 يناير 2019 - 12:33
اتفق مع الباحت والمقال,الوتيقة كانت صفقة مع المستعمر الفرنسى ولم تكن مطالبة بالاستقلال بحيت ضاعت صحراؤنا الشرقية بدريعة أن الجزائريين إخوة وسنتفق معهم.كما لم تبالى الوتيقة بطنجة الدولية والمستعمرات الاسبانية شمالا وجنوبا
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14
19 - سعيد الراجي الجمعة 11 يناير 2019 - 12:35
هذه الوتيقة اكبر اكذوبة وتزوير في تاريخ العلويين من اختراع الحركة الوطنية التي اسسها بعتات طلابية بفرنسا وابناء الباشا والقادات وكلهم ينتمون لمنطقة بلاد المخزن وهدفها المحافظة على مصالحهم ومصالح فرنسا عن طريق تقسيم التروات ومدمجهم في وظاىف ادارية ، فهل يعقل من دولة مستَعمَرة ان تعطي وتيقة لدولة مستعمِرة لكي تعطينا الاستقلال
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17
20 - Marocain الجمعة 11 يناير 2019 - 12:35
Allez voir ceux qui ont signé par leur sang l'indépendance du Maroc à Ouedzem par exemple. Ils n'ont rien eu. La ville elle même n'a rien eu.
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7
21 - محمد المانيا الجمعة 11 يناير 2019 - 12:37
كانت بداية عهد جديد لاستعمار جديد للفاسيين (الفاسدين )
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17
22 - Ben الجمعة 11 يناير 2019 - 12:37
نريد اعادة كتابة التاريخ المغربي الأصيل بكل مكوناته
هناك أناس ناضلوا في الظل بأرواحهم وأموالهم ولم يسمع لهم رنينا هم كذالك لأنهم أرادوا بذلك ان تعيش الأجيال القادمة في سلم وسلام.
فتاريخ المغرب مكتوب خارجه طال الزمن ام قصر سنرى الحقيقة كحقيقة هذه الورقة عفوا هذه الوثيقة
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13
23 - استاد الجمعة 11 يناير 2019 - 12:37
تريدون ان تحرمونا من يوم عطلة مؤدى عنه تبا لكم ولامثالكم هدا العيد سييقى رغم انفكم الله الوطن الملك
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-18
24 - sohail الجمعة 11 يناير 2019 - 12:39
هادشي ديال الاعياد كعيد المطالبة بالاستقلال وفاتح يناير وفاتح محرم والمطالبة بعيد الامازيغ كلها خرافة كل طرف يحاول اقناع الاخر بان عيده هو الحقيقة وفي ظل هذا الوضع سيبقى الصراع وسيشتد في المستقبل لهذا الحل الوحيد لهذا المشكل على الدولة احداث بطاقة تشبه بطاقة التعريف الوطنية يدون فيها العيد الذي يراه صاحب البطاقة له القناعة في الاحتفال به ولا يسمح باختيار عيدين هذه البطاقة عند حلول احد الاعياد تقدم للادارة او الشركة كإذن بالغياب ولتعويض عن العيد وبهذا الدولة ستوفر اموال كثيرة على حساب العنصرية التي يمارسها كل طرف على الاخر (راه سرنا نيت غير العصى)اوخلي المخزن اربح
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-3
25 - مواطن الجمعة 11 يناير 2019 - 12:41
وثيقة المطالبة بالاستقلال أصل تجاري مزيف بنى عليه حزب الاستقلال شرعيته المزيفة .com
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12
26 - منتظم الجمعة 11 يناير 2019 - 12:43
على كل حال لم تكن الوثيقة و لا ما تلاها من أجل النهوض بالشعب المغربي من الفقر و الأمية بل كانت من أجل السيطرة على الحكم إلى حد أن الملك كان فها قنطرة للوصول إلى الحزب الوحيد كما في باقي الدول العربية حيث فطن المرحوم الحسن الثاني لخطتهم و أجبروه على أخذ زمام الأمور وحده و بالقوة تلافيا للفتنة ..هذه الخطة ذهب ضحيتها العديد من أبناء الوطن إما بالقتل أو بالإقصاء و رميهم بالخيانة و كسروا كل حزب آخر يمهد لديمقراطية حقيقية..رحم الله كل من ذهبت أرواحهم غدرا ..
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9
27 - أبو سلمى الجمعة 11 يناير 2019 - 12:45
أقصى ما يمكن الوصول إليه من العدمية والجحود والعقوق هو التشكيك في كل ما يفتخر به الوطن.فلك الله يا بلادي وبلاد المغاربة الأوفياء.لا عجب فهؤلاء المشككون - بدون شك -هم حفدة الكلاوي وبلبغدادي وكل الخونة أيام الاستعمار الذي رحل وترك بذرتهم تنغص الأحرار
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-11
28 - بوتبقالت الجمعة 11 يناير 2019 - 12:46
هذه دعوات لا يمكن أن نقبلها
فهي دعوات وراءها الإيديولوجية الأمازيغية العنصرية
كل المغاربة متساوون
حزب الاستقلال في تلك الفترة ليس هو حزب الاستقلال اليوم ولا يمكن أن ننكر نضالاته
من يرفعون هذه الدعوة الغريبة يريدون أن يفسحو المجال للسنة الخرافية التي يسمونها أمازيغية
يغيرون مناسبة وطنية بمناسبة عنصرية ياسلام
كل يوم دعوة عنصرية
هل تحولت هسبريس إلى بوق للمتطرفين في الأمازيغية
كفانا من الفتن
وعاشت وثيقة المطالبة بالاستقلال وعاش الاستقرار
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-11
29 - دولهايبوش.اللانتو.كونيتو الجمعة 11 يناير 2019 - 12:46
نضرة واحدة لاسماء الموقعين على الاستقلال المغشوش وسترون من هم الان وابناءهم كيف يعيشون.وكيف قنعوا بمغرب ضيق لايسعهم حتى هم.ولهدا يقولون مغربنا وطننا لهم وحدهم والبقية في المهجر اوتحرك او عكاشة
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7
30 - المغرب موحد الجمعة 11 يناير 2019 - 12:47
صافي دابا قضينا على البطالة والفساد و سوء التدبير والتسير و تقدم التعليم والصحة ....بقانا غير انشكوا اناس في وثيقة الاستقلال وانخلقوا صراعات وانقسامات ....نعلت الله على الفتنة وموقيضها ....وبزاف عليكم الاحزاب الوطنية ...حزب الاستقلال الحزب الوحيد في المغرب الذي حافظ على خريطة المغرب كاملة ....الكذب هو الذي تروجونه لغرض واحد هو اقرار السنة الامازيغية وفي نظري المتواضع فهي سنة تميزية بين المغاربة ...
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-9
31 - متابع الجمعة 11 يناير 2019 - 12:47
هل بلفريج كان مع هؤلاء الموقعين؟ .اضن انه هو الوحيد الذي أسمع صوت الشعب في الأمم المتحدة.بعد أن ألغي جواز سفره الفرنسي.وبقي بدون إقامة حتى ساعده ظفر الله خان وزير الخارجية الباكستاني وأبقاه في نيويورك بإعطائه جواز ديبلوماسي باكستاني للدفاع عن المغرب.ما جعل السفير الفرنسي يستشيط غضبا
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6
32 - عبد الحق اهريتان الجمعة 11 يناير 2019 - 12:47
ان نشكك في ذلك، فهذا من قبيل حب البلد، ان نطالب بالتقصي فيمن وقع فهاذا من اخلاق من يرغبون في الرفع من هويتنا التارخية.
الوثيقة تدرس فارغة من صحتها، ورثناها. احترامت لبلدنا الحبيب لانتحدث عنها درءا للفتنه في مناسبتها، لكن ارحموا الاجيال القادمة تاكدوا مز سمعة من وقعها.
العيوب ااتي تشوبها كثيرة منها عدد النساء اللواتي وقعن. اكان الكل من فصيلة الاعيان، علما ان من قاوم كان اكثرهم من الضعفاء اجتماعيا، فاين هم .
علمنا، و تيقنا ان فيةكل مدينة،في كل حي، في كل زقاق، في كل بيت، كان مقاوم.
لم يسالوا مؤسسة النقاومة الاعتراف بها، لانهم دافعوا عن المغرب ، حبا للتضحية في سبيل الله، كان مسلمين بالمفهوم الضيق للكلمة، كانوا نصارى ، وكانو يهود. كانوا امازيغا و كانوا عربا. كانو من اهل المدينة ، و كانو من اهل القرى
كانوا مغاربة لم تذكرهم هذه الوثيقة الغريبة.
اكتب هذا، ولاةيهمني لماذا لم تذكر هذه الوثيقة اسم ابي، عمي بالدم ، خالي، جارنا .لانهم فيةعداد من فضل ان تذكرخ وثيقة الله في حب البلد في عزة النفس.
لكم الله با من لم تذكركم الوثيقة الوضعية.
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4
33 - أزغوذ الجمعة 11 يناير 2019 - 12:48
كل ما درسونا فيه عن تاريخ المغرب عندما وعينا والطمنا بالواقع وجدناه مخالف تماما .مثل هذه الوثيقة التي تكلم عنها المقال بوضوح ليس هناك وثيقة مجرد دعاية ركب عليها أناس من أجل أغراض شخصية .عندما كبرت في بلدتي وجدت قبورا و أسماء لمعارك طاحنة خاذتها المقاومة المغربية لم نقرأ عنها شيءا في تاريخ المغرب .و من ثم عرفنا بأن كل شيء مزور في تاريخنا ليست إلا دعاية فقط . أما الحقيقة فلا زالت مطموسة و مقبورة .لأغراض في نفس يعقوب .كفاكم استحمار هذا الشعب الذي فقد الثقة في كل شيء و لم يعد يثق إلا في جيبه هل تكفيه مصاريف المعيشة .
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8
34 - مزيز الجمعة 11 يناير 2019 - 12:49
مجرد سؤال ....
ماذا لو بقيت فرنسا في المغرب الم تكن وفرت على شبابنا الموت في البحار و بنت مغربا افضل ديموقراطيا’
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6
35 - عبد الجمعة 11 يناير 2019 - 12:50
سبحان لله الامر بسيط الى هدا الحد توقيع الوثيقة و مطالبة المستعر بالاستقلال اصبح امرا بسيطا في عصرنا الحاضر و انتم ايها الباحثون يا من تعيشون في عهد الاستقلال اذا طلب منكم مجرد امضاء وثقة للتضامن مع اي مضلوم ترجعون الى الخلف خاءفين مدعورين التضحية يعرف معاناتها من عاشها و اكتوى بنارها اما من سمع عنها فل يقل ما شاء وليبحث كما يشاء
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1
36 - simo الجمعة 11 يناير 2019 - 12:52
صحيح هذه الوثيقة تخص فقط حزب الاستقلال، والمغاربة غير معنيين بها،الاستعمار مازال قائما بالمغرب،كما أن الوثيقة قدمت لسلطات الحماية الفرنسية ولم تقدم للحماية الاسبانية.
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2
37 - fouad الجمعة 11 يناير 2019 - 12:54
تاريخنا شامخ برجاله والمشككين لن ينالوا منه فهذا البلد الحبيب لم تستطيع الجيوش العثمانية دخوله وحتى الاستعمار الفرنسي لم يعمر فيه طويلا كما في الكثير من المستعمرات رحم الله أجدادنا كانوا ابطالا والمعارك التي خاضوها خير دليل ارجعوا لتاريخ بلدكم المغرب كل المغرب الذي لم يكن يعرف فرقا بين شماله جنوبه شرقه وغربه
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-1
38 - Ben الجمعة 11 يناير 2019 - 12:54
اصحاب الوثيقة علاقة لهم بالنضال هم من كانوا يعشون في بيوتهم اما المناظليين الحقيقين هم المظلوميين وعاشوا حياة كارثية الا يومنا ابنائهم في وصعبة صعبة اما جماعة الوثيقة هم من دمروا المغرب وهم من تحكموا في كل الوزارات والوظائف العمومية
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2
39 - khalid الجمعة 11 يناير 2019 - 12:58
لما تحظى وثيقة المطابة باستقلال المغرب التي ظهرت في الشمال ,تطوان وطنجة بنفس الاهتمام مع لعلم انها حررت سنوات قبل وثيقة حزب لاستقلال
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40 - محمد الجمعة 11 يناير 2019 - 13:06
يفتي الناس عن أشياء لايعلممونها،الذي وقع في مدينة الرباط أن مظاهرات خرجت وكانت مواجهات مع الأمن وحكم على 3 من أبناء الرباط بالإعدام ومنهم أخ جدتي رحمهما الله ونفذ قبل عيد المولد النبوي وهذا الحدث تعرفه العائلات الرباطية،ولكن من دخل إلى المدن بعد ذلك أو متعصب أمازيغي فلايمكنه أت يفتي لأنه ليس محايد.
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41 - saad الجمعة 11 يناير 2019 - 13:09
لقد التف زمرة من اهل فاس علي تضحيات أبناء الوطن الذين قتل منهم من قتل و عذب في سجون الاستعمار اعداد منهم أغلبهم من أبناء الأطلس و أمازيغيين و منحدرين من اقاليمنا الصحراوية و لم نسمع عن مقتل فاسي أو سجنه لكن عرفوا كيف يقفزون علي تضحيات الآخرين ويستولوا علي خيرات البلد ويورثوها أبناءهم وثيقة الاستقلال مجهولة المصدر طمست بها تضحيات الآخرين تحتاج الي بحث مستفيض حول ظروف بروزها و هوية كل موقعيها وكذا البحث في شأن وجود عرائض أخرى مطالبة بالاستقلال يمكن أن يكون قد ثم طمسها من طرف الاستغلاليين.
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42 - وحدوي الجمعة 11 يناير 2019 - 13:10
العريضة قدمها حزب الاستقلال و هذا امر طبيعي لانه اول حزب سياسي انذاك انشئ خلال فترة الحماية بالمغرب اي انه لم يكن هناك حزب يساري او اسلامي بالتالي فقد كان اول اطار سياسي للمغاربة في ظل غياب اختيار ايديولوجي اخر ...كما ان الوثيقة عندما قدمت لفرنسا دون اسبانيا في زمن ازدواجية استعمار المغرب اقول بان فرنسا هي صاحبة القرار في كامل التراب المغربي بما في ذلك منطقة نفود اسبانيا في الريف والصحراء المغربية حيث ان فرنسا هي من فتحت المجال لاسبانيا في مشروع التقسيم 1906لخزيرات وان بنود معاهدة الحماية على المغرب توضح في فصولها ان فرنسا هي الامر والناهي وان اسبانيا ملزمة بالتشاور مع فرنسا في كل خطوة تقوم بها بالريف والصحراء المغربيتين ... كما ان الوثيقة قدمت تحت اشراف السلطان محمد بن يوسف وقدمت نسخ منها لعدة قوى عالمية كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ...لتاخد طابعا دوليا ...واخيرا من يشكك في اهمية الموقعين على العريضة اقول لهم ليس في المغرب مقاوم كبير ومقاوم صغير ...كل من قدم شيئا للبلاد في سبيل استقلالها يعتبر مناضلا واذا كان لابد لنا ان نستثني احدا فليكن من يشكك في وطنية جيل 1944
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43 - يتبع الجمعة 11 يناير 2019 - 13:11
مالكم ايها المغاربة تشككون في كل شيء في الدين في الاستقلال في انفسكم وهويتكم نعم كثيرا يضربون في الدين علنا وآخرون في سلوكنا المحافظ بدعوى التحرر كفاية نحن امة واحدة مسلمة عربية اصالة ومن يشك في هذه الأمور فما عليه سوى البحث له عن وطن آخر وأرض اخرى ترضى عنه عشت بلدي الحبيب وتفرقع ايها المشكك الحقود.
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44 - morady الجمعة 11 يناير 2019 - 13:12
ها المعقول
هذا جا ليها گود
الهدف إذن من هذه الدعوة هو إعادة الاستعمار وتبرئة ساحته
باحثون قالوا
باحثون عن ماذا؟
عن مصلحتهم
عن السنة الخرافية الأمازيغية الصهيونية
الله ينعل اللي ما يحشم
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45 - نورالدين العيسي الجمعة 11 يناير 2019 - 13:14
اتمنى ان استيقض من اهجيج و فلكلورات و بخور النفاق.
الدستور منذ سبع سنين عجاف من الانكباب ليلمس المواطن التغير .
تقطير الشمع على التاريخ عوض التوجه بطريقة مباشرة الى خلق اليات لطرجمته بالملموس من شأنه اعطاء المكانة المستحقة في المستقبل .مكو

ربوع المملكة غنية ولكن تفتقر للاستثمار الموجود بيننا اولا ومنه حلفاء بعضنا وهكذا نأمل ان نتعايش الا ان يرث الله الارض ومن عليها
الهلاك قريب ان استثمرنا في التغير من اجل الامتياز .
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46 - زوزو الجمعة 11 يناير 2019 - 13:18
انتهى زمن الماضى بعد مرور اكثر من 60 سنة على استقلال المملكة ولازلنا نسمع بمفردات تقادمت مع تقادم الزمن ولم يعد لهذه المفردات نكهة غير النفعية لاقلية ممن يسمون انفسهم بالمقاومين وممن يزعمون دعوتهم فرنسا المطالبة بالاستقلال والضغط عليها حتى استجابت . وواقع الحال غير ذلك . ذلكم ان جميع الدول المستعمرة بكسر الميم التزمت منح الاستقلال لمستعمراتها بفتح الميم مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية . وذلك ما تم بالفعل . اما المقاومة وجيش التحرير وتقديم وثيقة الاستقلال فلم يكن باستطاعة هذه الحركات هزم الاستعمار لعاملين رئيسيين .1 قوة السلاح 2 والنزعة العسكرية المهيمنة . لهذا يجب الذى يجب . والسلام على من اتبع الهدى .
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47 - smail الجمعة 11 يناير 2019 - 13:22
راس السنة الامازيغية اولى بالاحتفال من وثيقة خرافية
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