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كُتّاب وآراء
باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية
بحلول يوم 11 يناير، يتجدد النقاش حول وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تحل ذكراها الخامسة والسبعين، بحيث يعتبرها حزب الاستقلال "الأصل والأساس"؛ وهو ما دفع العديد من الباحثين والمؤرخين إلى التمحيص في سياق كتابة الوثيقة ودوافعها التاريخية آنذاك، لأنها غير واضحة المنشأ والمسار، معتبرين أن أغلبية الأشخاص الموقعين عليها لا إرث نضالي لهم، مبرزين أن حزب الاستقلال عمل على "إقبار مختلف الوثائق التي طالبت بالاستقلال قبل 11 يناير".
وتعالت دعوات الناشطين من أجل إلغاء الاحتفال بهذه الوثيقة، معللين طلبهم بكونها تخص حزب الاستقلال وحده ولا شأن للمغاربة فيها، مستغربين من كون يوم 11 يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، مستحضرين "استغلال الحزب للمساجد من أجل الدعاية لها وتجييش العلماء وتضخيم عدد الموقعين عليها".
بوشطارت: الوثيقة خرافة سياسية صنعت هوية وطنية مزيفة
قال عبد الله بوشطارت، إعلامي وباحث في تاريخ المغرب، إن "جميع المغاربة عليهم أن ينادوا بإسقاط هذه الوثيقة التي تجاوزها التاريخ والواقع معا؛ لأنها في الحقيقة تناقض الوحدة الترابية والهوية الوطنية للدولة المغربية العصرية، باعتبارها تأسست من لدن حزب سياسي معين، ومن ثمة فهي وثيقة حزبية لا تربطها أي صلة بالشعب أو المقاومة المغربية".
وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ثمانية وخمسين فردا قد وقعوا الوثيقة في البداية، لينضم إليهم ثمانية أفراد آخرين، ليصبح عدد الموقعين في نهاية المطاف ستة وستون شخصا؛ ذلك أنها مجرد وثيقة بسيطة للغاية تتكون من أربعة أسطر فقط، تطالب فرنسا بالحصول على الاستقلال، لأن الخطير في المسألة برمتها هو التأويل السياسي المغرض الذي تعرضت له الوثيقة، لتتحول إلى أسطورة سياسية تدعي بأنها حملت الاستقلال إلى المغرب، بعدما عمل حزب سياسي معين على تبنيها للحصول على الشرعية".
وأوضح الباحث في الثقافة الأمازيغية أن "إشكال الوثيقة يكمن في كونها تنادي فرنسا بالحصول على الاستقلال، في حين لم تستعمر فرنسا المغرب لوحدها، بحيث كانت هنالك حماية بالريف وسيدي إيفني وأيت باعمران ومناطق شاسعة من الصحراء المغربية، إلى جانب طنجة التي تميزت بوضعها الدولي. وبالتالي، فالمغرب قد تعرض لأربعة أنواع من الحماية. كما أن الحماية الإسبانية لم تكن موحدة، ذلك أن الحماية بمنطقة الريف تختلف عن سيدي إفني والصحراء؛ ما يعني أن الوثيقة التي تبناها حزب واحد تنحصر على المنطقة الفرنسية، بينما أقصيت المناطق الإسبانية ومدينة طنجة أيضا".
وأردف: "ينبغي العمل على تقليص حجم الوثيقة، من خلال عدم الاحتفاء بها كعيد وطني الذي يجب أن ينحصر على الحزب فقط. ومن ثم، لا يمكن أن تفرض على جميع المغاربة، فضلا عن كونها تحصر تاريخ الدولة في ثلاثة عشر قرنا، دون إغفال أنها جاءت لقطع الطريق على المقاومة المسلحة، بعدما ظهرت إرهاصات جيش التحرير؛ وهو ما يجعلها شبيهة بباقي الخرافات والأكاذيب السياسية التي تصنع هوية وطنية مزيفة، من قبيل الظهير البربري وكتلة العمل الوطني".
العلوي الباهي: حزب الاستقلال أقصى مناضلين وطنيين من الإمضاء على الوثيقة
من جهته، أكد امحمد العلوي الباهي، المؤرخ والباحث في تاريخ المغرب، أن "وثيقة المطالبة بالاستقلال جاءت من أجل إقصاء المناضلين الوطنيين الذين عرضوا حياتهم للموت وخاضوا مقاومة شرسة ضد المستعمر، مثل مدينة تازة التي يوجد فيها محمد أبو عبد الله وإبراهيم الوزاني اللذان توجها إلى مدينة فاس بغية استكمال الدراسة قبل توقيع الوثيقة، وقد أشرفا على عملية تعليم الوطنية للوطنيين، وبالتالي نتساءل عن المعايير الذي اعتمدت في كتابة الوثيقة. هل طلبوا من أناس عاديين أن يوقعوا عليها لتحظى بهذه الهالة التي تعرفها اليوم؟ لأن المناضلين الحقيقيين لم ينالوا حقهم من الاهتمام الذي يستحقونه".
وشدد العلوي الباهي، في حديث مع هسبريس، على أن "الوثيقة في حاجة إلى المزيد من الدراسة؛ ذلك أن الـ66 توقيعا الذي تضمنته يطرح العديد من الاستفهامات، من قبيل: هل وجدوا بالرباط وجرت عملية التوقيع بحضورهم أم تمت بمدينة فاس؟ هل كتبت بالرباط أم بفاس؟ بأي لغة كتبت؟ هل كتبت باللغة العربية وترجمت إلى الفرنسية أم العكس؟. كلها أسئلة تجد مشروعيتها لدي كمؤرخ لأنني أبحث عن الحقيقة، ما دفعني إلى إعداد دراسة تاريخية معمقة حول الموضوع".
وأبرز الباحث في تاريخ المغرب أن "كل الذين وقعوا على الوثيقة وافتهم المنية، بحيث لا نعرف أمكنة إقامتهم خلال عملية التوقيع؛ لكننا نعرف مكان ولادتهم وهم على الشكل التالي: عشرة مواليد من الرباط، وستة عشر من فاس، وسبعة من مكناس؛ كما يتحدر أربعة من آسفي، وستة من سلا، وشخص واحد من سيدي قاسم، وأربعة من مراكش، وشخص واحد في كل من مانشستر ووجدة وزاوية الحاج التاغي بن أحمد والقنيطرة وسطات، وثلاثة من الخميسات، بينما لا يعرف مكان ولادة الشخص الأخير، إذ توجد لوائح فيها عدد أقل وأخرى عدد أكثر، ما يستدعي المزيد من التدقيق في الموضوع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
Sans passé on ne peut envisager l’avenir ...
الكل يعرف أن العرب لم يحاربوا المستعمر و أنهم خانوا الأمانة و من بعد استولوا على السلط و تنكروا لجميل الامازيغ و منعوا كل ما يمت بصلة بالامازيغ بل و زرعوا الحقد و العنصرية ضد الأمازيغ .
لكن هيهات هيهات حبل التزوير و التلفيق و العنصرية قصير و سننقلب على الأعراب و تضرب الذلة و المسكنة و لن تكون لهم اي قيمة تذكر في كل شمال افريقيا بعد اليوم بما كسبت أيديهم.
هذا ليس بعيدا . ألم نر العرب العاربة الضاربة في القدم و هم يملكون ما لا يملكه قارون يدفعون الجزية للروم و هم صاغرون بل أكثر من هذا نراهم يهرعون الى احضان عدوهم الأبدي .
انا عربي ولكن اقول كلمة حق على الدولة المغربية أن تحل ذكرى 11 يناير .بذكرى اعضم منها ولها من التاريخ الغربي ما لها وهي ذكرى 13 يناير مناسبة رأس السنة الامازيغية فعاش الأمازيغ والعرب المقاومين الأحرار ويرحم كل من جاهد وقاوم هاد الاستعمار الغاشم من فرنسيين ومن من كانوا يحسبون على حزب الاستقلال.
we can't feel free : jobless homelessness illness and a lot of poverty
اما اعلان الاستقلال فيكون بعد تحرير جميع الاراضي
هناك أناس ناضلوا في الظل بأرواحهم وأموالهم ولم يسمع لهم رنينا هم كذالك لأنهم أرادوا بذلك ان تعيش الأجيال القادمة في سلم وسلام.
فتاريخ المغرب مكتوب خارجه طال الزمن ام قصر سنرى الحقيقة كحقيقة هذه الورقة عفوا هذه الوثيقة
فهي دعوات وراءها الإيديولوجية الأمازيغية العنصرية
كل المغاربة متساوون
حزب الاستقلال في تلك الفترة ليس هو حزب الاستقلال اليوم ولا يمكن أن ننكر نضالاته
من يرفعون هذه الدعوة الغريبة يريدون أن يفسحو المجال للسنة الخرافية التي يسمونها أمازيغية
يغيرون مناسبة وطنية بمناسبة عنصرية ياسلام
كل يوم دعوة عنصرية
هل تحولت هسبريس إلى بوق للمتطرفين في الأمازيغية
كفانا من الفتن
وعاشت وثيقة المطالبة بالاستقلال وعاش الاستقرار
الوثيقة تدرس فارغة من صحتها، ورثناها. احترامت لبلدنا الحبيب لانتحدث عنها درءا للفتنه في مناسبتها، لكن ارحموا الاجيال القادمة تاكدوا مز سمعة من وقعها.
العيوب ااتي تشوبها كثيرة منها عدد النساء اللواتي وقعن. اكان الكل من فصيلة الاعيان، علما ان من قاوم كان اكثرهم من الضعفاء اجتماعيا، فاين هم .
علمنا، و تيقنا ان فيةكل مدينة،في كل حي، في كل زقاق، في كل بيت، كان مقاوم.
لم يسالوا مؤسسة النقاومة الاعتراف بها، لانهم دافعوا عن المغرب ، حبا للتضحية في سبيل الله، كان مسلمين بالمفهوم الضيق للكلمة، كانوا نصارى ، وكانو يهود. كانوا امازيغا و كانوا عربا. كانو من اهل المدينة ، و كانو من اهل القرى
كانوا مغاربة لم تذكرهم هذه الوثيقة الغريبة.
اكتب هذا، ولاةيهمني لماذا لم تذكر هذه الوثيقة اسم ابي، عمي بالدم ، خالي، جارنا .لانهم فيةعداد من فضل ان تذكرخ وثيقة الله في حب البلد في عزة النفس.
لكم الله با من لم تذكركم الوثيقة الوضعية.
ماذا لو بقيت فرنسا في المغرب الم تكن وفرت على شبابنا الموت في البحار و بنت مغربا افضل ديموقراطيا’
هذا جا ليها گود
الهدف إذن من هذه الدعوة هو إعادة الاستعمار وتبرئة ساحته
باحثون قالوا
باحثون عن ماذا؟
عن مصلحتهم
عن السنة الخرافية الأمازيغية الصهيونية
الله ينعل اللي ما يحشم
الدستور منذ سبع سنين عجاف من الانكباب ليلمس المواطن التغير .
تقطير الشمع على التاريخ عوض التوجه بطريقة مباشرة الى خلق اليات لطرجمته بالملموس من شأنه اعطاء المكانة المستحقة في المستقبل .مكو
ربوع المملكة غنية ولكن تفتقر للاستثمار الموجود بيننا اولا ومنه حلفاء بعضنا وهكذا نأمل ان نتعايش الا ان يرث الله الارض ومن عليها
الهلاك قريب ان استثمرنا في التغير من اجل الامتياز .