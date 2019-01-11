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الرئيسية | مدارات | وفيات بين "ميليشيات البوليساريو" تضع الانفصاليين تحت الضغط

وفيات بين "ميليشيات البوليساريو" تضع الانفصاليين تحت الضغط

وفيات بين "ميليشيات البوليساريو" تضع الانفصاليين تحت الضغط
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 يناير 2019 - 15:00

يبدو أن التفكك يحيط بمفاصل جبهة البوليساريو الانفصالية؛ فبعد الاحتجاجات التي شهدتها مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، ضد تنكيل قيادة الجبهة الانفصالية بمعارضيها، تعيش ميليشيات البوليساريو على وقع تشرذم كبير بعد تسجيل وفيات غامضة بين صفوفها.

الذعر الذي دبَّ في صفوف عناصر ميليشيات الجبهة الانفصالية أكدته تسجيلات صوتية لعائلات حملة السلاح، إذ أكدت شهادة أخت أحدهم، وكان ضمن "الوحدة العسكرية الخامسة"، أنه عاد إلى بيت والديه وهو في حالة صحية جد حرجة، بعد أن تورّم جسده بالكامل.

عائلات الميليشيات، التي أرغمتْ على الزج بأبنائها في أتون التسليح تحت التهديد، صبت جام غضبها على قيادة البوليساريو بعد أن أصبح الموت يتهدد أبناءها داخل الوحدات التي أرغموا على الانضمام إليها، مطالبة الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، بكشف سبب الوفيات الغامضة.

ويسود قلقل كبير وسط مخيمات تندوف من أن يحدث اقتتال أو انتفاضة بعد أن هددت بعض العائلات الصحراوية باللجوء إلى تهريب أبنائها من ميليشيات للبوليساريو، ولو باللجوء إلى القوة بغية تنفيذ ذلك.

وتكشف الوفيات الأخيرة في صفوف مسلحي البوليساريو عن الاستغلال الذي يمارسه قادة التنظيم الانفصالي لأبناء الصحراء، المدفوعين تحت الضغط إلى حمل السلاح، إذ لا توفر لهم أدنى شروط الرعاية بعد تدهور حالتهم الصحية لأسباب غامضة.

وفي تسجيل صوتي قالت أخت جندي، يدعى عمار ولد عناي، إن شقيقها الذي توفي قبل أيام أصيب بوعكة صحية بسيطة، قبل أن تتدهور حالته الصحية في ظل الإهمال الذي طاله.

وفاة الجندي عمار ولد عناي سبقتها وفيات أخرى غامضة خلفت الذعر في صفوف ميليشيات البوليساريو، وكانت آخرها وفاة المحفوظ بيد الله، وهو من مواليد سنة 1980، واضطرت عائلته إلى نقله إلى الخارج من أجل العلاج، بسبب الإهمال الذي لقيَه من طرف قادة الجبهة الانفصالية.

ويسود تخوف وسط العائلات الصحراوية من أن تكون الوفيات في صفوف أبنائها، والتي تستهدف الشباب خاصة، متعمدة بهدف القضاء على من لهم ميولات معارضة لقادة الجبهة الانفصالية، أو ينقلون معلومات لا ترغب البوليساريو في أن تخرج نحو العلن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عمار الجمعة 11 يناير 2019 - 15:13
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا منهم سالمين.
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77
2 - Kamal Deutschland الجمعة 11 يناير 2019 - 15:15
اللهم شتت من أراد تشتيت الأمة وفرق يارب من أراد تفرقها.اللهم ٱضرب الظالم بالظالم و دمر كل من يزرع الفتن والفرقة والكره والحقد بين الناس عامة وبين المسلمين خاصة يارب العالمين إنك على كل شيئ قدير.
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78
3 - ABDELLAH الجمعة 11 يناير 2019 - 15:18
اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم يارب
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48
4 - ولد حميدو الجمعة 11 يناير 2019 - 15:18
ما معنى القدوم من تندوف بالأسلحة و الدهاب بها للمنطقة العازلة و الدخول بها لموريطانيا و لدول الساحل فادا لم يكن هدا إرهاب فمادا نسميه و في الأخير يتساءل العالم عن مصدر الإرهاب و من يدعمه
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50
5 - Marocain libre الجمعة 11 يناير 2019 - 15:18
الحرب الاهلية بمخيمات الحمادة بتندوف على وشك الا نطلاق خاصة وان الميز والطبقية بين المحتجزين وكبار مسؤولي الجبهة يعلو على السطح ويظهر للعيان فبعد ان كان الراحل محمىد عبد العزيز يهيمن على كل تبرعات الدول المتعاطفة مع الب وليساريو ويضخ الاموال في حسابه البنكي وحساب زوجته بلاس بلماس جاء ابراهيم غالي مع زبانيته واتبع نفس النهج مما اجج الوضع بين المحتجزين فثاروا ضده بحمل السلاح في وجهه مما جعله يزج بالعديد منهم في زنازين التعديب حيث ازهقت ارواح كثيرة في سرية عن اهتلهم ودويهم بحجةوانهم لا زالوا يقبعون في السجن اما اليوم فقد بدات بوادر ثوره المحتجزين ضد ابراهيم غالي تظهر للعيان فلم تنفع معها سياسة القمع والسجن والتعديب ابامر لذي يعجل بانهيار خرافة الدولة الوهمية المزعومة وعودة المحتجزين الى وطنهم الام المغرب
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35
6 - المعلم الجمعة 11 يناير 2019 - 15:29
في جميع الحالات فالجزاىءر والبوليساريو سيستغلان الوضع لتسويقه عالميا بان الاحتلال المغربي للصحراء هو سبب مايعيشه الصحراويون في تندوف.على المغرب ان ياخد قضية الصحراء بجدية ويتعامل معها فعلا بالخطورة التي تكتسيها على مستقبل البلاد،كفى من ترديد بعض العبارات الرنانة "الصحراء في مغربها والمغرب في صحراىءه".
انا كمغربي احس بضيق عند ما ارى على شاشات التلفزات العالمية خريطة المغرب مبثورة ،وعند ما يجلس وفد المغرب في نفس القاعة مع وفد جمهورية الوهم،ثم اليوم صور عناصر البوليساريو المسلحة وزعيمهم وعلمهم في جميع الصحف الالكترونية المغربية ،ومازال البعض يعتبر قضية الصحراء مجرد نزاع لاغير ،انها ياسادة قضية وجود او الاندثار لوحدة المغرب .
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10
7 - جليلة الجمعة 11 يناير 2019 - 15:31
اللهم اجعل كيدهم في حورهم ... وسلط علهم عداب الدنيا قبل عداب الاخرة امين...
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5
8 - الحقيقة الصادمة الجمعة 11 يناير 2019 - 15:33
اكبر كدبة في تاريخ المنطقة هم هؤلاء المرتزقة وجمهوريتهم الوهمية وقد استعملهم حكام الجزائر لضرب غريمهم المغرب وقد ساير زعماء العصابة لمجرد المنافع المادية وصفة رئيس وسفير ووزير ولو لمناصب خيالية
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7
9 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 11 يناير 2019 - 15:36
لا يمكن حصر جرائم القتل و السجن و الاختطافات و الاغتصاب التي تعرفها مخيمات تندوف على يد المليشيات المسلحة التابعة للمخابرات الجزائرية في هذه الاحداث هناك احداث مؤلمة تقع يوميا لكن لا احد يستطيع الافصاح عنها خوفا على حياته و حياة عائلته فقادة تلك المليشيات المرتبطين بالجيش الجزائري و مخابراته لا يعرفون الرحمة في حق معارضيهم و حينما تفتح اسرار تندوف المجهولة امام العالم سينقشع شيئ من تلك الاسرار و الماسي فتلك العصابات المسلحة تنفذ اوامر الجهات العليا في الجزائر العاصمة بالتنسيق مع مخيم الرابوني الذي يسكنه الجلادون و لصوص المساعدات الدولية بتواطؤ مع كابرانات الجيش الجزائري فامس فقط حذرت وزارة الخارجية الامريكية رعاياها من الاقتراب من الحدود الجزائرية مع مالي و النيجر و ليبيا و موريتانيا و تونس كذالك فالارهاب الذي تعيشه منطقة شمال افريقيا يتم تصديره لدول جوار الجزائر من ثكنة بنعكنون التي تستغل ذراعها الارهابية المسمات بمليشيات البوليساريو لارهاب تلك الدول المسالمة فمن يسيطر على الحدود الموريتانية الجزائرية غير تلك العصابات المسلحة و كذالك باقي الدول الاخرى في مثلث الموت بالصحراء الجزائرية
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5
10 - انتشار المعلومة و الهواتف الجمعة 11 يناير 2019 - 15:43
العالم شهد مؤخرا طفرة تتمتل في انتشار المعلومة و مقاطع الفيديو في المواقع الاجتماعية
صور و فيديوهات تظهر للعالم الرفاهية و الامن الدي يعيشه بعظهم و الديمقراطية والجامعات والمسابح و الاكل و الشرب والطرق والانترنت وكل ما يلزم الانسان للعيش الكريم
فالدول الفقيرة ينظر مواطنيها الا حكوماتهم كأنها عدو لهم نعم هناك تعقيدات في الامور متل ضريبة و تشغيل و رواج اقتصادي هو الدي يبعت روح الرفاهية
لكن المواطن لايعرف او لا يريد ان يعرف فهمه هو الرفاهية والعيش الكريم مسؤولية الحكومة .
لايعترف باولويات امن و صحة و تعليم و غداء .بل يريد السيارة و المنزل والهاتف و.و.و.و
المهم ان كل هدا يضع الحكومات في مواجهة مع شعبها اي انتخبناكم لتعطونا كدا وكدا
وهدا ماتتخبط فيه تندوف حيت ان معظم المحتجزين تأكدو من ان الحياة خارج تندوف تعد جنة لكن كيف سنبلغها ونحن محاصرون وهناك من يتلاعب بمعاناتنا .
كيف سنعيش 60 سنة من حياتنا متل باقي سكان العالم اد كان نصفها دهب وراء السراب اعطونا حريتنا لنشارك سكان العالم افراحهم و مأسيهم
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11 - مغربي الجمعة 11 يناير 2019 - 15:43
فبعد الاحتجاجات التي شهدتها مخيمات تندوف، على التراب الجزائري؟؟؟كان من الأجدر أن يقول كاتب المقال:فبعد الاحتجاجات التي شهدتها مخيمات تندوف الواقعة تحت السيطرة الجزائرية وليس على التراب الجزائري: فتندوف وبشار والقنادسة والعبادلة وتديكلت وكامل منطقة أدرار كلها مناطق مغربية خاضعة تحت نير الاستعمار الجزائري. ستقولون إن اتفاقية 1972 حسمت في هذا الأمر وأقول لكم إن الإجراءات المتبعة والمصاحبة للاتفاقية كانت خاطئة من ألفها إلى يائها بدء من عدم عرضها على البرلمان وانتهاء بإجراءات تسجيلها في الأمم المتحدة بداية الألفية الحالية، إذن فهي اتفاقية باطلة لم يوافق عليها نواب الأمة ومن خلالهم المغاربة قاطبة، وبهذا وجب التنويه والسلام.
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6
12 - ali الجمعة 11 يناير 2019 - 15:44
كل الشكر ل'هسبرس" على هذا المقال المثلج للقلوب. المزيد من التشتت لبيادق الكابرانات ان شاء الله. آمين.
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5
13 - أيت السجعي الجمعة 11 يناير 2019 - 15:53
لا تتعجبوا ! إن الله يمهل ولا يهمل وتلك هي لعنة المملكة الشريفة سوف تحل بكل من تطاول على وطني وخطط لتقطيع صحرائنا الجنوبية الغالية وهي نفس اللعنة التي سوف تحل ان شاء الله بالميكانيكي الذي توجه إلى جنيف كي يضحك شي شوية ونحن نقول له ببركة الانبياء والأولياء والصالحين سيضحك جيدا من يضحك في الاخير.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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14 - ahmed الجمعة 11 يناير 2019 - 15:54
c'est probabelement le résultat de maniement d'arme chimique sans avoir les équipements de protection approprié. Le Maroc doit redoubler de vigilance avec la
chute du régime Libyen beaucoup d'arme on trouver leur chemin aux entités terroriste
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