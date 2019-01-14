24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون" (5.00)

  2. الزفزافي يتحدى قرار "القوة العمومية" ويعلن "مقاطعة المحاكمة" (5.00)

  3. فك العزلة يخرج جمعويين إلى الاحتجاج بسطات (5.00)

  4. مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)

  5. معصيد: الحكومة تناقش "الميكا" وتبخّس السياسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الأمير هشام: الحسن الثاني سحق الكل .. والخروج من القصر مؤلم

الأمير هشام: الحسن الثاني سحق الكل .. والخروج من القصر مؤلم

الأمير هشام: الحسن الثاني سحق الكل .. والخروج من القصر مؤلم
هسبريس - نور الدين إكجان
الاثنين 14 يناير 2019 - 23:00

قال الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، إن أحداث 1981، التي أطلق على ضحاياها "شهداء كوميرا"، من بين الأحداث المفصلية في حياته، موردا أنه اكتشف من خلالها أن هناك ناسا يريدون الخبز فقط، مما يدل على وجود طبقة فقيرة في المغرب، مشيرا إلى أن انتفاضة 81 أعادت إلى الأذهان انتفاضة 1965 التي لطالما حكى عنها الناس في المغرب، كما أنها أكدت في ذهنه "وجود صراع حقيقي بين القوى الحية داخل المجتمع والملكية حول التركيبة السياسية وإرادة الشعب".

الأمير الذي تحدث في برنامج "المشهد"، الذي تبثه قناة "بي بي سي"، أوضح أنه لا يحب أن يُطلق عليه أي لقب كيف ما كان، سواء الأمير الأحمر أو غيره، ويفضل اسم هشام العلوي كأي مواطن عاد، كاشفا أن آخر زيارة له إلى المغرب كانت في عيد الأضحى الماضي، التقى خلالها بالعديد من أصدقائه وأقرباء والده عبد الله.

وقال الأمير هشام: "لم أجد أية صعوبات عند دخولي إلى المغرب، فرغم التضييق الذي يشكو منه المنادون بالحرية داخل المغرب، إلا أنه لم يصل إلى مستويات بلدان أخرى"، مشددا على أن كتابه "الأمير المبعد" كان سيرة ذاتية لم يمارس فيها البروباغاندا، كما رفض أن يُطلق على مضمونه "أسرار"، ويفضل أن تسمى "أمورا غريبة".

وأردف المتحدث أن والده عبد الله "عاش إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني، لكنه في الآن ذاته كان على هامشه، بسبب طبيعة النظام الملكي الذي يعطي الصدارة للملك ويهمش بقية الأفراد، فضلا عن شخصية الحسن الثاني التي كانت قوية تسحق كل شيء"، لافتا إلى أن "كل الملوك أحدثوا ثورة معينة، بمن فيهم الملك محمد السادس الذي أزاح بعض الصور النمطية عن الملك".

وأبرز الأمير هشام أن "الربيع العربي جاء نتيجة تراكمات، وطالب من خلاله الشباب بالتغيير والديمقراطية، لكنه في الآن ذاته ابتعد عن المشاركة السياسية لأنه يعتبر السياسة ملوثة"، واصفا ما وقع بعد حركة 20 فبراير في المغرب بـ"التحايل"، موردا أن "الدستور الجديد يمنح مزايا متعددة، لكنها لم تستغل بسبب تركيبة المخزن وعلاقة المؤسسات، فضلا عن غياب إمكانية التوفر على الأغلبية المطلقة، ما يحتم على الانتخابات التزوير على المستوى الهيكلي".

وأشار الأمير المثير للجدل إلى أن "التغيير غير مطروح على الأجندة السياسية في المغرب، والطرح السائد حاليا يقول بالاستقرار، وإيجاد نموذج اقتصادي يؤدي إلى توزيع الثروة بشكل أكبر"، لافتا إلى أن العيش في الولايات المتحدة الأمريكية جعله يتطور بشكل كبير.

وأضاف: "اخترت أن أقول رأيي، كان لا بد أن يكون عنوان المرحلة التي تلت عهد الحسن الثاني هو إحداث قطيعة مع المخزن الذي أوصلنا إلى الباب المسدود، لكن الآخرين كانوا يرون أنه من الضروري التمهل واستحضار الاعتبارات الأمنية".

وأضاف الأمير هشام أنه يعتبر دائما أن "للملك محمد السادس تفويضا شعبيا، وكان يريد الانتقال إلى ملكية دستورية، وذلك بمعية 50 شخصا، من بينهم القيادي الاستقلالي محمد بوستة، والمناضل اليساري بنسعيد آيت ايدر، لكن التريث الذي تم اختياره هو الذي أوصلنا إلى المستنقع"، مشيرا إلى أنه بعد أن بسط رأيه، قيل له إنه ممنوع من دخول القصر، و"كان ذلك مؤلما بحق، لأن الملك محمدا السادس كان بمثابة أخ لي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عبد السلام الاثنين 14 يناير 2019 - 23:14
سحق الكل ومن ضمن الكل أنت ولكن ما فعله كان خيرا لمن وشرا لمن؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - تفيد بإيه يا ندم الاثنين 14 يناير 2019 - 23:17
كل تلك الأحداث راسخة جداً في أذهان المغاربة الذين عاشوها.
حيث كان المسؤول الأول عن كل ساذة و فاذة .
و لكن ، و لكن ، ولكن ، لما خدلتهم تلك الأحزاب و النقابات ،
التي كانوا ينتظرون خيراً .
أي لما ركلتهم تلك الديكورات التي كانوا يثقون فيها ، أصبح
جلهم يترحموا على ذلك الوقت ( الحسن الثاني و البصري)،
و كان صريحاً ، عوض هؤلاء المنافقين الكذابين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - جمر و رناد الاثنين 14 يناير 2019 - 23:18
الشجاعة و قول الكلمة الصادقة و الحرة أنبل من الصفة:صفة النبلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - هروكي الاثنين 14 يناير 2019 - 23:23
En voilà un honnête homme !!!je suis comme saint bouchaïb «  chez l’humain je crois ce que je vois "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - متابع الاثنين 14 يناير 2019 - 23:25
المخزن او الدولة العميقة ينظر اليه بشكل سلبي عندما يتعلق الامر بالمغرب لكن الدولة العميقة موجودة في كل الدول حتى العريقة في الدمقراطية ولناخذ مثال البلد الذي يقيم فيه السيد المحترم الذي يحب ان ينادى عليه باسم هشام العلوي الولايات المتحدة هل استطاع الرءيس الامريكي بجلالة قدره السيد اوباما اغلاق سجن كوانتنامو الجواب لا
لان الدولة العميقة رفضت ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - Peace الاثنين 14 يناير 2019 - 23:25
الامير مولاي هشام يبدو ان لديه موقف من الحسن الثاني طيب الله ثراه بسبب احداث "كوميرا" و لكنه قدم الكثير لشعبه, على اي النظام الملكي لا يهمش بقية الافراد و لكن الملك يبقى هو الملك في اخر المطاف و يجب احترام هذه التراتبة, فلا يمكن ان يقفز احد على صلاحياته و الا فلماذا يسمى ملكا, لكل دوره في هذه الحياة. مثلا اخوك الامير مولاي هشام يلعب دورا مهما رغم انه صامت يا عزيزي الامير. و لكن خروجك من القصر يؤسفني جدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
7 - wood الاثنين 14 يناير 2019 - 23:26
النظام المخزني متغلغل داخل المجتمع و متورط في جرائم مباشرة و غير مباشرة ، و بالتالي إستحواده بالكامل على القرار السياسي المغربي غير قابل بالنسبة إليه للمساومة ، فالمخزن لن يقدم اي تنازل و لو كان ضئيلا و لن ينخرط في أي إصلاح حتى لو كان شكليا ، كما يستحيل بالمطلق إسقاطه . فإما أن ينهار من تلقاء ذاته مع مرور من الزمن نتيجة التآكل و التهالك أو نتيجة الفساد الذي ينخره و هو ما حدث لأنظمة قوية عبر التاريخ ، أو يتم إسقاطه عبر تدخل خارجي كما حدث في العراق و ليبيا ، أما دون ذلك فهو يتقوى يوما بعد يوم و يستمد قوته باضعاف المجتمع و تخريبه و تفقير الشعب و تجهيله !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - أمين المزكلدي الاثنين 14 يناير 2019 - 23:30
احترم هذا الرجل..مواقفه صادقة و قوية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - CHOUI7IYA الاثنين 14 يناير 2019 - 23:30
A bold question to Hisham: Honestly, do you find our Morrocan society mature and apt enough for a complete democracy? one in which the king reigns but does not govern?. wouldn't we run the highly dangerous risk of wasting a powerful State, without yet being then able to establish a democratic one?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - معاد الاثنين 14 يناير 2019 - 23:31
تحية نضالية للاخ الديموقراطي هشام العلوي واتمنى من اعماق قلبي ان تؤسس لنا حزبا سياسيا وتختار مناضلين احرار الى جانبك وتدخل معركة الانتخابات واظن ان شريحة كبيرة من المقهورين في المغرب ستساندك ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - ولد البلاد الاثنين 14 يناير 2019 - 23:31
ما دامت الرشوة و المحسوبية و الفقر افات متجذرة في المجتمع المغربي لا اظن ان التغيير سيكون قريبا.
بلاد التناقضات مع كامل الاسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - لهيب الاثنين 14 يناير 2019 - 23:34
حياك الله ياأمير . والله فكر ثاقب وشخصية متميزة . قوة للمغرب ومفخرة للمغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - مصطفى أزعوم الاثنين 14 يناير 2019 - 23:36
سمعت فتاة مغربية تقيم الشعار الوطني لكن استوقفها الجملة الأخيرة الله الوطن الملك وقالت هذا الكلام غير معقول وورجب استبداله بالله والعائلة والخبز وزادت في كلامها : الخبز قبل التعليم حسب كاتب فرنسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - ولد حميدو الاثنين 14 يناير 2019 - 23:37
هشام العلوي ابن عم محمد السادس و لن يكون خلاف بينهما و لكن اختلاف الآراء صحي اما عن توزيع الثروات فيجب أن يكون حسب الاستحقاق و المتطلبات فمثلا ادا كنت تعطي لابنك الأكبر 30 درهم يوميا و للابن الأصغر 10 دراهم فعندما يصبح الأكبر في الجامعة و أصبحت تعطيه 50 درهم فإن الابن الأصغر سيطالب هو كدلك بالزيادة و لا يعرف بأن الزيادة بسبب تكاليف الجامعة من نقل و اكل ليس مثل الصغير الدي ما زال ياكل في المنزل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - مهاجر الاثنين 14 يناير 2019 - 23:40
خرجت من قصر الدنيا وستعيش في احسن قصر عند الله ,كل شيئ فان ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - ben الاثنين 14 يناير 2019 - 23:42
وهل عندنا احزاب كي تتكلم على الديمقراطية هل الاحزاب الموجودة عندنا تفهم السياسة وتفقه كيف تعرف ان تسير البلاد واصلاح الاعطاب المتراكمة مند سنين ادا كان كل امناء الاحزاب يرفضون التنحي او الاتنقال الامنة بعضهم بعض والافكار السائدة لديهم تبقى وراثية وهل يتركون حزب الفائز يدير البلاد ويبقى تهيج النقابات والبلوكاح احزاب المغرب ماهي فالحة في النفاق والمكر أعضاء احزاب يتاجرون في المخدرات والتهريب واحزاب تقمع من يقف ضدها واحزاب متعالية على احزاب اخرى المغرب لايحتاج انتخابات او برلمان المغرب يريد شخص ديكتاتوري ومحاسبة المتلاعبيين والمفسدين أية دولة فيها احزاب تشترط على وزارة معينة وترفض وزارات اخرى لان القاعدة الدي تأسست بها الاحزاب المغربية وتشيكلها كانت خاطئة حكومة التناوب وحكومة التحالف احزاب تتفق مع احزاب ضد الأخرى وهنا المشاكل تبدأ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - محمد علمدار الاثنين 14 يناير 2019 - 23:43
اسيدي خلينا ليكم السلطة.....حنا بغينا الصحة و التعليم و التشغيل .....بكل بساطة و صراحة.....و ايضا على الاقل التقليل من الفساد ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - شرف الاثنين 14 يناير 2019 - 23:43
هشام العلوي اختار المنفى، وكان الأجدر به المساهمة في البناء السياسي والتغيير الحضاري من داخل الوطن، ومن الخلال العمل ضمن الهيآت السياسية الوطنية من أحزاب وهيئات وجمعيات مغربية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - هرو هولاكو الاثنين 14 يناير 2019 - 23:45
يجب على الأمير إدا كان صادقا مع المغرب والمغاربة أن يقول كلامه هدا في المغرب وليس في دولة أجنبية و عبر وسائل أجنبية تستغل كل لاجىء سياسي لمصالحها فقط ولنا دروس فيما حدث في سوريا والعراق وليبيا لما كانت تستقطب تلك الدول المعارضين إليها من إسلاميين وغير إسلاميين لتستعملهم فيما بعد فيما يسمى بالربيع العربي بل الخريف العربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Zohair الاثنين 14 يناير 2019 - 23:47
نحن في دولة الانتظار ..يجب على الشعب ان يصبر ربما 60 سنة اخرى او اكثر ..كلما عدت لفيديوهات المناضل الزفزافي اجد انه كان على في كثير من الامور لم اكن متفقا معه من قبل ادركت حينها ان الرجل لا يتكلم من فراغ. و السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - asafo الاثنين 14 يناير 2019 - 23:48
باختصار المخزن غبئ لانه لم يفعل اي شيء للبلد ولم يترك من يريد ان يخدم البلد !!!ويفتخر بالامن لان المغاربة مغلوب على امرهم لاتعليم ولا اي شيء..
السؤال : لماذا المخزن يتحايل ويمنع الناس من كل شيء? نعم من كل شيء!! وياخذ منهم الضرائب ويحتفل بها في القنصليات , ويبني في اغلب المدن القصور ويكرم الاجانب ويترك ابناء الوطن حفاة عراة ويهدم لهم اعشاشهم......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - تحية لك ياهشام العلوي الاثنين 14 يناير 2019 - 23:51
تحية لك ياهشام العلوي
بكل صراحة هدا الإنسان الدي يعتبر نفسه كمواطن عادي هو أصلا عادي ومتواضع ومايقول إلا الحقيقة ومايريد للوطن إلا خيرا وكدلك لإبن عمه،يردمغربا دمقراطيا على أرض الواقع تطبق فيه العدالة الإجتماعية والمساوة والحق في التعليم والتأمين وكل هدا حق أي مواصن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - ابو اسراء الاثنين 14 يناير 2019 - 23:59
ربنا اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا سخاءا رخاء وارزق اهله من الثمراث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - souabni الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:08
الظرفية التي كان فيها المرحوم الحسن الثاني كانت صعبة للغاية.والكل كان طامعا في الحكم معارضة وموالون.فلولا حنكة المرحوم لكان المغرب في خبر كان.ولكن رعاية الله كانت اشد من دساءس المتربصين بجميع اصنافهم.رعاك ال يا اعز الاوطان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.