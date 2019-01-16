24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2318:4620:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القضاء بمراكش يعزل رئيس جماعة "أولاد حسون" (5.00)

  2. إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب (5.00)

  3. مخزني يعتدي على صحافي (5.00)

  4. "قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)

  5. الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | طعن المواطن في القرارات الملكية .. "مزاج بنكيران" وحسمُ الدستور

طعن المواطن في القرارات الملكية .. "مزاج بنكيران" وحسمُ الدستور

طعن المواطن في القرارات الملكية .. "مزاج بنكيران" وحسمُ الدستور
هسبريس ـ يوسف لخضر
الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:00

تواترت في الآونة الأخيرة خرجات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بشكل لافت، وتطرقت لمواضيع شتى حتى وصلت إلى حديثه عن إمكانية مقاضاة الملك من طرف أي مواطن، في سياق حديثه عن متابعة عبد العلي حامي الدين؛ لكن الأمر لا يستقيم بهذه البساطة والسهولة التي تحدث عنها بنكيران، فالمبدأ الدستوري يقول إن الملك لديه حرمة، أي أنه يتمتع بحصانة مطلقة.

ويتجلى هذا الأمر في الدستور المغربي من خلال الفصل 46: "شخص الملك لا تنتهك حرمته"، وهو ما يعني أنه غير مسؤول لا سياسياً ولا قانونياً. وفي الأنظمة الملكية، مثل النرويج وإسبانيا، تتم الإشارة إلى هذا المعطى بشكل مباشر في الدستور؛ ما يعني أن هذا الأمر لا يقتصر على بلد دون آخر، بل هو مبدأ دستوري متعارف عليه.

ويقول أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، إن المبدأ يشير إلى أن الملك لديه حصانة سياسية يتمتع بها، نفس الشيء بالنسبة إلى رؤساء الدول طيلة وظيفتهم؛ لكنه أشار إلى أن التصرفات القانونية ذات الطبيعة الإدارية الصادرة عن الملك في المغرب يمكن أن تخضع للطعن.

ويوضح بوز، في حديثه لهسبريس، قائلاً: "فمثلاً، القُضاة يعينون ويعزلون بظهير في الوضعية السابقة، والقاضي المعزول المتضرر لديه الحق أن يطعن في الظهير؛ لكن المجلس الأعلى، الذي أصبح محكمة النقض اليوم، سبق أن رفض عدداً كبيراً من الطعون في الظهائر".

وأشهر هذه الطلبات المرفوضة تلك المعروفة والمشهورة بمزرعة عبد العزيز التي تعود إلى سنة 1970، والتي قضى فيها القضاء بأن الأعمال والتصرفات الصادرة عن الملك ليس لها طابع إداري، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالشطط في استعمال السلطة، والمطلوب هو تقديم تظلم استعطافي.

ويتذكر الأستاذ الجامعي بوز في هذا الصدد ميشيل روسي وعبد القادر باينة، فقيهي القانون الإداري بالمغرب، اللذين اعترضا على هذا الاجتهاد واعتبراه غير قائم على أي سند دستوري، وقال إنهما أيدا إمكانية الطعن في الظهائر الملكية بدعوى أنها تصرفات ذات طابع إداري يمكن أن تشكل شططا في استعمال السلطة وأن يتضرر منها الآخرون".

وقد بقي هذا الاجتهاد متواتراً كلما طرحت قضية فيها طعن في أعمال الملك؛ لكن الأستاذ الجامعي بوز يشير إلى أن دستور 2011 جاء بمقتضى جديد في الفصل 118 والذي يقول بأن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيمياً أو فردياً، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"، ولم يتم استثناء الأعمال الملكية.

ويدفع هذا الفصل الدستوري الجديد، حسب بوز، تساؤلاً حول مصير اجتهاد القضاء الإداري بخصوص الطعن في أعمال الملك، ويضيف: "السؤال هل تم تجاوز الأمر وأصبح بالإمكان الآن الطعن في الأعمال الملكية أم لا؟".

الجواب إلى حد الساعة غير معروف، ومرد ذلك إلى غياب تأسيس سوابق في ظل دستور 2011؛ لكن بوز يؤكد أنه من الناحية المبدئية "يمكن لأي مواطن متضرر من تصرف قانوني من عمل صادر عن الملك أن يرجع إلى القضاء".

ويضيف بوز قائلاً: "الكرة لدى القضاء، هل سيبقى متمسكاً باجتهاد 1970 أم يمكن انطلاقاً من دستور 2011 وفصليه 114 و118 أن نجد أنفسنا أمام اجتهاد قضائي جديد يعطي الأحقية لإمكانية الطعن في التصرفات القانونية للملك عندما تتخذ طابعاً إدارياً وليس طابع سياسي لأن لديه حصانة سياسية؟".

خلاصة القول تفيد بأن الأمر قضية اجتهاد قضائي، إذ ليس هناك نص دستوري يمنع الطعن في الأعمال الصادرة عن الملك ذات الطابع الإداري والتي يتضرر منها الأشخاص الآخرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - mann الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:12
أعتقد أن النظام لا زال محتاج بن كيران لإستعماله في إخماد غضب المغاربة كما استعمله أثناء الربيع العربي في 20 فبراير!
عدد كبير من المغاربة لا زال متشبث بأمل الإسلاميين رغم مرور 8 سنوات و هم في الحكومة: فأنت في هذا البلد السعيد لمجرد أن تقول كلمة "مرجعية اسلامية" قطيع من البشر يتبعك حتى و إن كانت تصرفاتك و أخلاقك منافية لما تدعي ..يكفي قول هذه الكلمة السحرية و التذكير بها عند الضرورة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
2 - سكزوفرين الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:14
صراحة بنكيران شخص غامض جدا وكلامه وافعاله تدل على انه يريد اشياء لا يستطيع التعبير عنها صراحة.
يقول ان اليسار المتطرف خطر على الملكية لانه ينادي فقط بالملكية البرلمانية.
والان يجعل وضع الملك مثل اي مواطن كحامي الدين.
انا فقط اتحدث هنا عن تناقض بنكيران.
فمن يشكل الخطر اذن
ثانيا هل الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية يسار متطرف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
3 - mohammed الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:16
في الدول الديمقراطية التي تحقق لشعوبها الرخاء والإزدهار،إذا أراد شخص ما أن يمارس السلطة عليه أن يدخل إلى العمل السياسي ويدخل إلى الإنتخابات،لكي يحصل على شرعية الصندوق الإنتخابي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - عبد الله الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:16
بن كيران سياسي انتهازي ، لقد اخد نصيبه من كعكة المخزن ، جزاء له بأعماله البهلاونية وخىجاته الدونكيشوطية و اجهازه على مكاسب سنوات الرصاص .
ولا يمكن ان تعطى له فرصة اخرى رغم ضجيج ازلامه التي اخدت منه الفتات ولا تزتل تنتظر المزيد .
سحقا لك ايتها السياسة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
5 - احمد الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:17
الغريب في الأمر أن بنكيران لا أحد يستطيع مقاضته بل تجرا على الدبن أصبح إلها يشرع فيحلل ويحرم ما شاء فاحل التبرج والشدود والعلاقات الرضايية لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - ابو مروة-ج-ن الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:21
بنكيران صار "يدخل و يخرج في الهضرة". اي يستعمل ما نسميه "اهبل تربح" و هي سياسية سهلة تبرأ صاحبها من مسؤولية كلامه و الرجل لا يعرف ما يقول و لا معنى للتناقض عنده اي ان بالنسبة اليه "الكلام سهل و سهل الرجوع عنه " - انه يعكس عقلية و حلقيات الاخونجية اذ ينقضون عهدهم و قولهم حسب الاهواء و الاكراهات الواقعية - بعبارة اخرى ناس غير عقلانيين مطلقا اي بارهيش و قاصرين عقليا، نلاحظ الامر ليس فقط مع بنكيران بل في تصريحات الرميد المتناقضة و الداودي و ماء العينين و غيرهم من الاخوان و كتبتهم...اي فعلا اذا تبعهم الناس فمأواهم الحمق..كيف نحكم على الناس مثلا؟ يقولون الشيئ و عكسه في نفس الوقت؟الجنون..بهذا المنهج لا نبني اي شيئ: لا دولة لا حزل لا فكر لا التزام لا اخلاق الخ...نقارن مثلا تصريحاتهم مع الاخرين من تيارات اخرى و سنرى الفرق الجوهري اي ثمة تعارض بين العقل و اللاعقل، الاندفاع و المسؤولية الخ..بنكيران و حزبه يقول الشيئ و ضده عن الملك و الملكية و هذا هو النفاق الذي لا يغتفر..و بهذا الجنون لا نبني اي شيئ لا ثقة و لا فكر و لا حضارة ة لا اتباع و الدليل فضائح الاخونجية و نكرانها- يخادعون الله و الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
7 - المعلم الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:23
انا اتعجب من محاولة البعض الهاء الشعب باي شيىء مهما كان ؛لان نحن كمغاربة نعرف بعضنا البعض ،ولا اظن البثة ان االدي يكتب في الصحف الورقية والالكترونية، ويبث على الاداعات في المغرب ؛موجه الى المغاربة؛وانما موجه للاستهلاك الخارجي.الملك معروف قدسية شخصيته وكفى .وبنكيران معروف بقشفاته وتهريجه وكفى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
8 - مغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:26
بن كيران اكبر انتهازي عرفه المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - حفيظة من إيطاليا الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:26
نقاش فارغ من أي مضمون واقعي. فلا أحد عاقل في المغرب يجرؤ على مقاضاة الملك، ولا يجرؤ أي قاض على قبول النظر في ملف فيه مقاضاة للملك. دعوا النظريات جانبا، والتمسوا المعرفة والأحكام الدستورية من الواقع المغربي العنيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - هشام الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:33
أكاذيب وألاعيب بنكيران لم تعد تنطلي على أحد..فهو يريد توجيه البوصلة لمواضيع أخرى حتى يقل الضغط على فضائح وزراء ونواب حزبه..المغاربة راهم شعب واعي اسي بنكيران وماشي ساهل تقولبهم بهدرتك الباسلة..العدالة والتنمية إلى مزبلة التاريخ وانتهى الكلام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - متتبع حر الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:36
حقد الإسلاميين واليساريين أصبح أمر مفضوح المغاربة واثقون من علاقتهم بالملكية ولا يريدون وسطاء لازلت أتذكر المرحوم الحسن الثاني عندما خاطب القضاة حيث قال عندما تحكموا بالحق فإني اتقاسم معكم الحسنات ولكن عندما تحكموا بالظلم فالسئة لكم وحدكم اما بن كيران فأصبح يحق الباطل و يبطل الحق والمثل ماء العينين حامي الدين ... الحجاب ...القاتل في النار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - واحد الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:37
ما يمكنش تقارن الملكية فالنرويح واسبانيا بالملكية فالمغرب، لأن فاسبانيا الملك ما كيكونش كيتسارا بالطوموبيل فالكورنيش و كتبان ليه عمارة طالعة و يقوليهم ريبوها ويريبوها ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Seddam الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:38
بنكيران داءما يحرك المياه الراكدة،فهو رجل سياسة بامتياز و إلا لماذا يخلق الحذت بخرجاته،بنكيران سياسي نزيه و عملي و شجاع و يعرف من أين تأكل الكتف و هذا النوع من رجال السياسة مطلوب للعمل بجانب صاحب الجلالة لأنه قادر على الخوض في المساءل الكبيرة أي قدر على وضع يده في العصيدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - hassia الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:40
le Roi n,est pas un Saint et l,a jamais prétendu,a aussi ses défauts, on peut critiquer avec Respect,personne n,est hors la loi y compris le Roi qui est trés ouvert
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ألابعدا للباجدة قوم بنكيران الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:41
مخلوع الباجدة و كبيرهم بنكيران بتصريحاته الفجة و خطابه الشعبوي السمج البغيض و المرفوض شعبيا رفضا قاطعا مطلقا يبحث فقط عن "البوز السياسي" بهاته الخرجات بعد إخراجه من الباب الخلفي مذموما مهزوما مدحورا و مخدولا من أقرب مقربيه..
و قد وجد ضالته السياسوية وعبر خطاب شعبوي منافق في فضيحة مدللته ماء العينين التي تواري "خطيئتها الكبرى" بعد صورها بدون حجاب أمام الطاحونة الحمراء بباريس للاصطياد في الماء العكر و التهجم على اليسار الديمقراطي الراديكالي المغربي بتياراته بالتحريض عليه في تزلف و تملق لنظام المخزن الاوتوقراطي بعد أن انتهت مهمته وصلاحيته و إبعاده نهائيا عن أي دور سياسي مستقبلي في قادم المشهد السياسي المغربي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Adil الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:43
سياسات اللعب والكدب على عقول المغاربة الاحوار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - بوتقموت الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:43
في ظل طبيعة النظام السياسي في المغرب الذي يسيطر فيه الملك على جميع القرارات المهمة يبقى موضوع الطعن في ظهاىر الملك موضوع بعيد عن الواقع .
اما بنكيران فاعتقد انه يريد ان يصل الى السلطة بجميع الطرق فهو يتلون كالحرباى وهذا نموذج للسياسيين المغاربة.فهو مع الكل وضد الكل.انه النفاق السياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Peace الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:46
بصراحة الملك لا يمكن مقاضاته من اي طرف كان, من يجب مقاضاته من طرف المواطنين هو عبد الاه بنكيران على طول لسانه و تناقضاته و الضحك على ذقون المغاربة. و في كثير ن الاحيان استعمال او اختار المصطلحات يلعب دورا مهما, مثلا كلمة "الطعن في قرارات الملك الادارية" ببساطة, اذا كان هناك متضرر فعلا من اي قرارات, فعليه المطالبة بجبر الضرر من الادارة المعنية او مناقشة ذلك, هل يوجد ضرر ام لا و هل يمكن تعويض المتضرر و اقحام ذلك في قانون الادارة و عدم اقحام الملك في هذا النقاش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - سعيد الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:48
ادا كان معروفا بقفشاته لمادا ادن يزعجم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - أدربالز الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:48
كان ملك السويد في عاصمة الدانمارك دات يوم
و كانت ابنته البكر وولية العهد ستلحق به عبر الطائرة و كان لزاما عليه استقبالها في المطار
في الطريق السيار كان الملك يسوق سيارته بسرعة تفوق السرعة المسموح بها
أوقفته الشرطة الدانماركية و حسب القانون يجب نزع رخصة السياقة منه
لكنها لم تفعل لان الملك حسب الدستور لا يٌحاكم
لكنه في المقابل اعتدر للشعبين السويدي و الدانماركي عن فعلته عبر كل وسائل الاعلام
الملك لا يٌحاكم حتا في البلدانرالاكثر ديمقراطية

ما يدعيه بنكيران مجرد هرطقة خالية من الصحة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - ليس هناك ما يمنع ... الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:48
... مقاضاة الملك اذا كانت له ممتلكات عقارية مسجلة في اسمه وتضرر جيرانه فيها من تجاوزات مستخدميه.
كما يمكن لكل شركة تجارية ان تقاضيه اذا كان يملك شركة تجارية حصلت على امتيازات منافية لقواعد المنافسة القانونية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Freethinker الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:49
ينبغي اعتبار الملك مواطنا كأي مواطن اخر لان اَي مسؤول ينبغي ان يخضع للمحاسبة. لا احد فوق القانون. الحرمة مفهوم غير ديمقراطي ينتشر في المجتمعات البدائية.
انشري يا هسبريس. شكرًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مواطن2 الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:52
المغاربة احترموا الملوك العلويين على مر الزمن...والملك محمد السادس يعتبر المغاربة كلهم اسرة له ..وبذلك لم يتابع احدا ...وهذا لا يعني التطاول على حرمته..واحترامه وتوقيره امر لابد منه.انه رمز وحدة البلاد..ولا يجوز باي حال من الاحوال الخروج عن النهج الذي سار عليه اسلافنا ...والدستور المغربي واضح في هذا الشان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - متابع الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:54
صاحب المقال استشهد بحصانة الملك في النرويج واسبانيا، لكن ما لم يقله أنه في عذه الدول الملك يسود ولا يحكم وبالتالي فلا مسؤولية سياسية لديه ولا يمكن متابعته قضائيا، لمن في المغرب الملك يسود ويحكم وبالتالي فهو مسؤول سياسيا وإداريا وقضائيا عن جميع قراراته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - الحسين الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:54
المغرب له تاريخه و هويته الفريدة و الضاربة في عمق التاريخ. و عليه فإن دور و مكانة المؤسسة الملكية بالنسبة لأهل المغرب، هي أكبر بكثير مما جاء في نص الدستور .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.