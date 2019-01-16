24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:23
|18:46
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدغرني: الأمازيغ لا يمتلكون دولة .. و"تعريب الشعب" يتدهور
- الأعناق تشرئب نحو قصر المرادية .. الجزائر تترقب انتخابات الرئاسة
- بنكراد: "صور السيلفي" تدمر الحميمية .. و"الرقمنة" تقهقر اللغة
- التفتيش الجامعـي
- رسالة إلى الدكتورة منيب
"قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)
الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)
- الداخلية للنقابات: زيادة 600 درهم "بزاف" .. والعرض الحكومي كافٍ - (133)
- نبوءات مخيفة .. نهاية العالم تتزامن مع القمر الدموي في 21 يناير 2019 - (112)
- سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية - (107)
- يساريون يتهمون بنكيران بخدمة المخزن لمهاجمة الملكية البرلمانية - (87)
- صعوبة تعبئة نقط التلاميذ في برنامج "مسار" تؤجج غضب الأساتذة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طعن المواطن في القرارات الملكية .. "مزاج بنكيران" وحسمُ الدستور
تواترت في الآونة الأخيرة خرجات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بشكل لافت، وتطرقت لمواضيع شتى حتى وصلت إلى حديثه عن إمكانية مقاضاة الملك من طرف أي مواطن، في سياق حديثه عن متابعة عبد العلي حامي الدين؛ لكن الأمر لا يستقيم بهذه البساطة والسهولة التي تحدث عنها بنكيران، فالمبدأ الدستوري يقول إن الملك لديه حرمة، أي أنه يتمتع بحصانة مطلقة.
ويتجلى هذا الأمر في الدستور المغربي من خلال الفصل 46: "شخص الملك لا تنتهك حرمته"، وهو ما يعني أنه غير مسؤول لا سياسياً ولا قانونياً. وفي الأنظمة الملكية، مثل النرويج وإسبانيا، تتم الإشارة إلى هذا المعطى بشكل مباشر في الدستور؛ ما يعني أن هذا الأمر لا يقتصر على بلد دون آخر، بل هو مبدأ دستوري متعارف عليه.
ويقول أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، إن المبدأ يشير إلى أن الملك لديه حصانة سياسية يتمتع بها، نفس الشيء بالنسبة إلى رؤساء الدول طيلة وظيفتهم؛ لكنه أشار إلى أن التصرفات القانونية ذات الطبيعة الإدارية الصادرة عن الملك في المغرب يمكن أن تخضع للطعن.
ويوضح بوز، في حديثه لهسبريس، قائلاً: "فمثلاً، القُضاة يعينون ويعزلون بظهير في الوضعية السابقة، والقاضي المعزول المتضرر لديه الحق أن يطعن في الظهير؛ لكن المجلس الأعلى، الذي أصبح محكمة النقض اليوم، سبق أن رفض عدداً كبيراً من الطعون في الظهائر".
وأشهر هذه الطلبات المرفوضة تلك المعروفة والمشهورة بمزرعة عبد العزيز التي تعود إلى سنة 1970، والتي قضى فيها القضاء بأن الأعمال والتصرفات الصادرة عن الملك ليس لها طابع إداري، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالشطط في استعمال السلطة، والمطلوب هو تقديم تظلم استعطافي.
ويتذكر الأستاذ الجامعي بوز في هذا الصدد ميشيل روسي وعبد القادر باينة، فقيهي القانون الإداري بالمغرب، اللذين اعترضا على هذا الاجتهاد واعتبراه غير قائم على أي سند دستوري، وقال إنهما أيدا إمكانية الطعن في الظهائر الملكية بدعوى أنها تصرفات ذات طابع إداري يمكن أن تشكل شططا في استعمال السلطة وأن يتضرر منها الآخرون".
وقد بقي هذا الاجتهاد متواتراً كلما طرحت قضية فيها طعن في أعمال الملك؛ لكن الأستاذ الجامعي بوز يشير إلى أن دستور 2011 جاء بمقتضى جديد في الفصل 118 والذي يقول بأن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيمياً أو فردياً، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"، ولم يتم استثناء الأعمال الملكية.
ويدفع هذا الفصل الدستوري الجديد، حسب بوز، تساؤلاً حول مصير اجتهاد القضاء الإداري بخصوص الطعن في أعمال الملك، ويضيف: "السؤال هل تم تجاوز الأمر وأصبح بالإمكان الآن الطعن في الأعمال الملكية أم لا؟".
الجواب إلى حد الساعة غير معروف، ومرد ذلك إلى غياب تأسيس سوابق في ظل دستور 2011؛ لكن بوز يؤكد أنه من الناحية المبدئية "يمكن لأي مواطن متضرر من تصرف قانوني من عمل صادر عن الملك أن يرجع إلى القضاء".
ويضيف بوز قائلاً: "الكرة لدى القضاء، هل سيبقى متمسكاً باجتهاد 1970 أم يمكن انطلاقاً من دستور 2011 وفصليه 114 و118 أن نجد أنفسنا أمام اجتهاد قضائي جديد يعطي الأحقية لإمكانية الطعن في التصرفات القانونية للملك عندما تتخذ طابعاً إدارياً وليس طابع سياسي لأن لديه حصانة سياسية؟".
خلاصة القول تفيد بأن الأمر قضية اجتهاد قضائي، إذ ليس هناك نص دستوري يمنع الطعن في الأعمال الصادرة عن الملك ذات الطابع الإداري والتي يتضرر منها الأشخاص الآخرون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
عدد كبير من المغاربة لا زال متشبث بأمل الإسلاميين رغم مرور 8 سنوات و هم في الحكومة: فأنت في هذا البلد السعيد لمجرد أن تقول كلمة "مرجعية اسلامية" قطيع من البشر يتبعك حتى و إن كانت تصرفاتك و أخلاقك منافية لما تدعي ..يكفي قول هذه الكلمة السحرية و التذكير بها عند الضرورة !!
يقول ان اليسار المتطرف خطر على الملكية لانه ينادي فقط بالملكية البرلمانية.
والان يجعل وضع الملك مثل اي مواطن كحامي الدين.
انا فقط اتحدث هنا عن تناقض بنكيران.
فمن يشكل الخطر اذن
ثانيا هل الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية يسار متطرف.
ولا يمكن ان تعطى له فرصة اخرى رغم ضجيج ازلامه التي اخدت منه الفتات ولا تزتل تنتظر المزيد .
سحقا لك ايتها السياسة .
و قد وجد ضالته السياسوية وعبر خطاب شعبوي منافق في فضيحة مدللته ماء العينين التي تواري "خطيئتها الكبرى" بعد صورها بدون حجاب أمام الطاحونة الحمراء بباريس للاصطياد في الماء العكر و التهجم على اليسار الديمقراطي الراديكالي المغربي بتياراته بالتحريض عليه في تزلف و تملق لنظام المخزن الاوتوقراطي بعد أن انتهت مهمته وصلاحيته و إبعاده نهائيا عن أي دور سياسي مستقبلي في قادم المشهد السياسي المغربي...
اما بنكيران فاعتقد انه يريد ان يصل الى السلطة بجميع الطرق فهو يتلون كالحرباى وهذا نموذج للسياسيين المغاربة.فهو مع الكل وضد الكل.انه النفاق السياسي
و كانت ابنته البكر وولية العهد ستلحق به عبر الطائرة و كان لزاما عليه استقبالها في المطار
في الطريق السيار كان الملك يسوق سيارته بسرعة تفوق السرعة المسموح بها
أوقفته الشرطة الدانماركية و حسب القانون يجب نزع رخصة السياقة منه
لكنها لم تفعل لان الملك حسب الدستور لا يٌحاكم
لكنه في المقابل اعتدر للشعبين السويدي و الدانماركي عن فعلته عبر كل وسائل الاعلام
الملك لا يٌحاكم حتا في البلدانرالاكثر ديمقراطية
ما يدعيه بنكيران مجرد هرطقة خالية من الصحة .
كما يمكن لكل شركة تجارية ان تقاضيه اذا كان يملك شركة تجارية حصلت على امتيازات منافية لقواعد المنافسة القانونية.
انشري يا هسبريس. شكرًا