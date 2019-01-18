السحيمي يحدد التحديات المغربية في ندوة بباريس

هسبريس - و.م.ع

ألقى مصطفى السحيمي، أستاذ للعلوم السياسية، في محاضرة بباريس تناولت التحديات التي يواجهها المغرب، إكراهات المملكة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكذا نموذجه التنموي.

على المستوى السياسي توقف السحيمي عند آخر تطورات قضية الصحراء، مؤكدا على أن موقف المملكة تعزز بقرار مجلس الأمن 2440، والذي يشير لأول مرة إلى أن الجزائر تعتبر طرفا في هذا النزاع.

وأوضح خلال هذه الندوة، التي احتضنت فعاليتها مؤسسة "دار المغرب"، أنه " لأول مرة يشير مجلس الأمن بشكل صريح إلى الجزائر، في حين أن القرارات السابقة اقتصرت على الحديث عن بلدان الجوار أو 'بلدان المنطقة".

وأكد أن " المملكة ما فتئت تؤكد، منذ عشرات السنين، على أن الجزائر هي المشكل وهي الحل في نفس الوقت لهذا النزاع"، وأنها "تمكنت أخيرا من التأكيد على أسس موقفها ".

وبهذه الثقة، يضيف الأستاذ السحيمي، ينتظر المغرب مواصلة المسلسل الأممي، حيث أن "قضيته عادلة، وقائمة على أسس قانونية وتحظى بتأييد المجموعة الدولية".

وأبرز السحيمي مقترح الملك محمد السادس بإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر. وشدد على أن الوقت قد حان لتجاوز هذا الخلاف والجلوس على الطاولة من أجل " تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتطبيع العلاقات بين البلدين. تطبيع يطمح إليه الشعبين ".

وبخصوص التحديات على المستوى الداخلي، دعا الباحث الحكومة إلى الاستلهام من طبيعة وآفاق دستور 2011 والرفع من وتير الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بالجهوية وتعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات.

وأكد على ضرورة أن ترتقي الحكومة بأدائها إلى مستوى التعليمات الملكية وانتظارات المواطنين. وقال إن "هناك التزام بنتيجة، وحاليا على الحكومة مضاعفة الجهود حتى تكون في مستوى التحديات التي تواجهها المملكة ".

وتوقف المحاضر أيضا عند النتائج المتوسطة المسجلة على المستوى الاقتصادي، وخاصة في مجال النمو، وخلق مناصب الشغل، والعجز التجاري، والدين العمومي وكذا في ما يتعلق بثقة المقاولات.

وأكد السحيمي أنه تحت قيادة الملك محمد السادس أصبح الجانب الاجتماعي، أخيرا، أولوية في سياسة الحكومة، مشددا على ضرورة وضع أجندة محددة لتنفيذ الإجراءات المتخذة.