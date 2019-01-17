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الرئيسية | مدارات | عبد النباوي يلاقي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني

عبد النباوي يلاقي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني

عبد النباوي يلاقي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني
هسبريس من الرباط
الخميس 17 يناير 2019 - 14:25

استقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بمقر رئاسة النيابة العامة، عماد سليم سعد، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى لدولة فلسطين، والوفد المرافق له.

وخلال هذا اللقاء، يقول بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت به هسبريس، قدّم محمد عبد النباوي لمحة عن أهم المحطات البارزة التي عرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من خلال تفعيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. كما كان هذا اللقاء مناسبة لاطلاع الجانب الفلسطيني على التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة.

كما اطلع المسؤول القضائي الفلسطيني، يقول البلاغ، على مهام رئاسة النيابة العامة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد، ودورها في حماية المرأة والطفل عن طريق تأسيس خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم.

من جهته، أشاد المسؤول الفلسطيني بالتجربة المغربية في ميدان استقلال السلطة القضائية بالمغرب، معربا عن رغبته العميقة في تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية ودولة فلسطين في مجال القضاء.

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