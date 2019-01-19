المالكي يتباحث مع رئيس مجلس الشورى القطري

هسبريس من الرباط

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وقد تمحورت المباحثات، حسب بلاغ لمجلس النواب، بين الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة عامة، وبين المؤسستين التشريعيتين بصفة خاصة.

وفي هذا الإطار، قدّم رئيس مجلس الشورى القطري دعوة إلى نظيره رئيس مجلس النواب المغربي من أجل المشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستحتضنها الدوحة خلال شهر أبريل المقبل.

وبالمناسبة، ثمّن الجانبان علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين، كما تدارسا سبل النهوض بالعمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه العالم العربي، والتي تستدعي مزيدا من تضافر للجهود وتنسيق للمواقف بين بلدان المنطقة.