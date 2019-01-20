النظاراتيون يحتفون بذكرى تنظيم المهنة ويشجعون أحدث الخريجين

هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)

احتفت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، في العاصمة الرباط، بالعديد من الطلبة الذين يواصلون دراستهم بمختلف معاهد التكوين في المهنة، بإتاحتها لهم فرصة اللقاء بممارسين عرضوا أمامهم أطروحاتهم بخصوص مواضيع مرتبطة بالنظارات وعلاج النظر.

وقد قدمت جوائز مالية وأخرى تقدر الجهود المبذولة لثلاثة من أبرز الأعمال التي عرضها طلبة من معاهد عليا متفرقة على صعيد التراب الوطني.

هشام الشركي، رئيس الجمعية المهنية للنظاراتيين المغاربة، أكد أن "هذا اليوم تاريخي وتُخلد فيه الذكرى 64 لتنظيم مهنة النظاراتي بالمغرب"، مضيفا: "من دواعي الفخر بالنسبة إلى الجميع أن يتم الاحتفال بأول مهنة شبه طبية منظمة بالمملكة"، وأشار إلى أنه "تم اختيار التسمية استنادا إلى الظهير المنظم للمهنة منذ سنة 1954".

وأوضح الشركي، في كلمة بالموعد الشاهد أيضا لتكريم الإعلامي المحجوب بنسعلي، أن "الهدف الرئيسي من وجود الجمعية هو الرقي بمهنة النظاراتي إلى أعلى المستويات، فضلا عن العناية بالصحة البصرية للمواطن المغربي، والقيام بأعمال خيرية مجانية للفئات الهشة، وعقد اتفاقيات تخدم سياسة الصحة البصرية بالمغرب، وكذا تشجيع التكوين المستمر للرفع من مستوى النظاراتي وجميع المتأهلين في القطاع".

وأشار المتحدث إلى أن "الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة لن ولم تقف ضد أي تنظيم في قطاع البصريات، مهما اختلفت الرؤى أم تطابقت، بل سوف تكون يدها مبسوطة لكل من صدقت نواياه على أرض الواقع"، مؤكدا أن "زمن الغفلة والتشويش ولى، وأصبح الجميع منتبها".

وأردف الشركي، الذي ترأس لجنة تحكيم المسابقة، أن "الجمعية فخورة بخريجي المعاهد البصرية، وكلها أمل في مستقبل زاهر، فضلا عن اعتزازها بالمعاهد التي تشتغل ليل نهار لتكوين نظاراتيي الغد في أحسن الظروف"، مشددا على أن "المبادرة تريد خلق روح المنافسة بين خريجي المعاهد البصرية، واختيار أحسن أطروحة لسنة 2017 /2018".

اللقاء الذي تخللته فقرات فنية، ووصلات غنائية من الموسيقى الخفيفة، أشار خلاله خالد السباعي، أمين مال الجمعية ذاتها، إلى أن "الحضور لهذا اللقاء يأتي من أجل خلق فرص للمتبارين المتمدرسين، وتلقينهم فكرة أن النظاراتي لا بد أن يكون تتلمذ ودرس المهنة قبل مزاولتها".

وأضاف السباعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية انفتحت على جميع المدارس البصرية، في أفق بناء منظومة بصرية متكاملة، بحضور كافة المتدخلين من أساتذة وأطر، ووزارة الصحة والتعليم العالي"، مشيرا إلى أن "الجمعية الجديدة قوة جاءت لفتح أمور كثيرة تعني النظاراتيين المغاربة".