البوليساريو بعد "الاتفاق الفلاحي" .. الانفصاليون أمام القضاء الأوروبي

هسبريس ـ نورالدين إكجان

على الرغم من الإقرار والسند السياسيين اللذين نالهما الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تصر جبهة البوليساريو على إعادة فتح الملف من جانبه القانوني، بعد إعلانها الطعن في القرار أمام المحكمة الأوروبية من جديد، وهو ما ينذر بصراع مفتوح بين الجهازين القضائي والتنفيذي للأوروبيين، خصوصا عقب فشل الجبهة في استمالة صوت البرلمانيين من خلال الأحكام القضائية السابقة.

واعتبرت البوليساريو أن "المصادقة الأوروبية تتناقض مع قرارات المحكمة"، وأن "الاتحاد الأوروبي يمارس النهب والاستنزاف في وضح النهار"، وذلك في وقت سبق للجهاز القضائي للقارة العجوز أن رفض طلب التنظيم الانفصالي بخصوص "إعادة البت في الاتفاق واستثناء مياه الصحراء من الأماكن المسموح بالصيد فيها،" واصفا ما تقدمت به الجبهة بغير المقبول.

وتشكل مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية دعامة أساسية للورقة التفاوضية المغربية، على اعتبار أن التنظيم الأوروبي يصدر قراراته استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، وهو ما يجعلها معطى قابلا للاستحضار في جميع اللقاءات الدبلوماسية المقبلة، خصوصا وأن المغرب تنتظره محطة مهمة تتمثل في لقاء جنيف الثاني مطلع الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، قال الشرقي الخطري، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، إن "الدعوى القضائية الجديدة تأتي في سياق عدم تقبل الطرف الجزائري للانتصار الدبلوماسي المغربي، خصوصا وأن نسبة التصويت كانت عالية جدا وفاجأت جميع متتبعي ملف الصحراء، بمن فيهم المغاربة"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أعطى إشارات قوية حول توجهاته الجديدة مع بلدان المنطقة.

وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتحاد يُعطي أهمية قصوى لمصالحه الاقتصادية، كما أنه يستحضر ملفات أكثر أهمية هي الهجرة والأمن"، لافتا الانتباه إلى أن "زيارة فريديريكا موغيريني إلى المغرب، ولقائها بالملك محمد السادس والعديد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، توحي بأن الدعوى القضائية الجديدة لن تكون ذات مفعول".

وأشار الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير إلى أن "الدبلوماسية المغربية اكتسبت سبل التفاوض على المدى الطويل، كما أنها باتت تستحضر قنوات موازية داخليا وخارجيا، وذلك بإدماجها سكان الصحراء في الملف، من خلال العديد من اللقاءات والحوارات التي عُقدت مع المنتخبين"، وزاد أن "هذا التفاعل الجديد هو الذي أدى إلى نسبة التصويت العالية".

وأوضح الخطري أن "الدعوى الجديدة هي جولة من جولات الصراع الجيو-سياسي بين المغرب والجزائر، وهي رسالة كذلك إلى مناصري البوليساريو لإقناعهم بوجود سبل أخرى للصراع، خصوصا على المستوى القضائي"، مسجلا أن "المغرب، وعلى غرار جميع بلدان العالم، لا يتساهل عندما يتعلق الأمر بمسألة الأمن القومي والحفاظ على الثوابت الأساسية".