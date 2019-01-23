24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟
- داوود تخط "تاريخ الفرص الضائعة" للراحل إبراهيم
- أن تولد في بلادنا!
- # كتابٌ_ "شهي كلقاء"
- كتاب جديد يستهدف المتعلمين ذوي عسر القراءة
سوسيولوجي يحذر من إذكاء خطاب "العروبي والشلح" لثقافة الكراهية (5.00)
- الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي - (115)
- هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟ - (112)
- "معاش سمين وبغل وحمار" يقذفون ببنكيران إلى "فوهة البركان" - (111)
- رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا - (75)
- سوسيولوجي يحذر من إذكاء خطاب "العروبي والشلح" لثقافة الكراهية - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"لجنة الصيد الأوروبية" تمرّر الاتفاق مع المغرب
أقدمت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على المصادقة بأغلبية كبيرة على اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء التصويت بـ17 صوتا مؤيدا مقابل 7 أصوات معارضة، مع امتناع صوتين، وفق النتيجة النهائية التي خلصت إلى تمرير الاتفاق بين الرباط وبروكسيل.
هذه المصادقة تعد المرحلة النهائية على مستوى اللجان المختصة في البرلمان الأوروبي، بينما المصادقة النهائية ترتبط بجلسة برلمانية عامة مبرمجة شهر فبراير المقبل.
جدير بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري ذاتها، التي تم توقيعها يوم 14 يناير الجاري، تغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من "كاب سبارطيل" شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.
ويحدد الاتفاق أيضا شروط ولوج الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية، كما يزيد المقابل المالي بـ30%؛ ليصل إلى 52,2 مليون يورو بدل 40 كان ينص عليها الاتفاق السابق.