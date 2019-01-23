24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سوسيولوجي يحذر من إذكاء خطاب "العروبي والشلح" لثقافة الكراهية (5.00)

  2. مندوبية التخطيط: الأثمنة ارتفعت في السنة الماضية (5.00)

  3. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  4. مؤسسات إعلامية أجنبية تهتم بـ"حجاب ماء العينين" (5.00)

  5. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | "لجنة الصيد الأوروبية" تمرّر الاتفاق مع المغرب

"لجنة الصيد الأوروبية" تمرّر الاتفاق مع المغرب

"لجنة الصيد الأوروبية" تمرّر الاتفاق مع المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:35

أقدمت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على المصادقة بأغلبية كبيرة على اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء التصويت بـ17 صوتا مؤيدا مقابل 7 أصوات معارضة، مع امتناع صوتين، وفق النتيجة النهائية التي خلصت إلى تمرير الاتفاق بين الرباط وبروكسيل.

هذه المصادقة تعد المرحلة النهائية على مستوى اللجان المختصة في البرلمان الأوروبي، بينما المصادقة النهائية ترتبط بجلسة برلمانية عامة مبرمجة شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري ذاتها، التي تم توقيعها يوم 14 يناير الجاري، تغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من "كاب سبارطيل" شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.

ويحدد الاتفاق أيضا شروط ولوج الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية، كما يزيد المقابل المالي بـ30%؛ ليصل إلى 52,2 مليون يورو بدل 40 كان ينص عليها الاتفاق السابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:41
ضربة قاضية تلقتها مليشيات البوليساريو الإرهابية وصنيعها النظام الجزائري المتطرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - ياسمين الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:42
الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها بين كتجربة وما حققه السيد الوزير من نجاح يجعلنا جد متفائلين بمغرب الغد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - oujdi الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:43
الأروبيون يقدمون مصالحهم على غرار مشكل الصحراء هادي حاجة معروفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - عبدالصمد الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:43
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
5 - مروى الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:43
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
6 - صمااادو الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:44
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الصيد البحري التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - لمغور الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:44
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليزاريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - كريمو الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:44
مشكورة الوزارة الوصية على هذه المجهودات بالتوفيق ، المغرب في صحرائها و الصحراء في مغربها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - مسى الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:44
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليساريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
10 - يونس الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:44
الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها بين كتجربة وما حققه السيد الوزير من نجاح يجعلنا جد متفائلين بمغرب الغد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
11 - اسماعيل الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:45
السيدالوزير رجل المرحلة ورجل وطني بامتياز بكفاءته لن نهاب البوليزاريو ولا الاتحاد الاوروبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
12 - بن كيران شفااار الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:45
قطاع الصيد البحري يعرف تطورا يوم بعد يوم و ذلم بفضل مجهودات وزير الفلاحة المتواصلة ليلا و نهارا و حتى ايام العطل نفتخر برجالاتنا هؤلاء من يستحق تحمل المسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - نزار الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:45
الصيد البحري قطاع حيوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - سماتي الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:45
المغرب يبني شراكاته مع دول العالم وفق استراتيجية محكمة لا يمكن ان تزعزعها هرطقات الانفصاليين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - رولا الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:45
المغرب و الاتحاد الاروبي تربطهم علاقات استراتيجية قوية تعزز بصفة مستمرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - يعقوب المنصور الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:45
المغرب يبني شراكاته مع دول العالم وفق استراتيجية محكمة لا يمكن ان تزعزعها هرطقات الانفصاليين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - مالك الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:46
السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - سلاوي الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:46
هذه الاتفاقية طموحة، و بحاجة الى الدعم و المساندة. وزارة الفلاحة هي القطاع الوحيد الذي يسيير بنجاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - حمودة الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:46
المغرب يتوفر على اسملك دات جودة عالية و لا يمكن للاتحاد الاوربي الاستغناء عنها بسبب خزعبلات، و الصحراء مغربية أبى من أبى وكره من كره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - عماد الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:46
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - علي الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:46
مجهود كبير يبدله السيد الوزير من اجل جعل كل الاتفاقيات في صالح المغرب مشكور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - توتا الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:46
لا خوف على قطاع الصيد البحري الذي تسيره الكفاءة ونحن على يقين بأن المفاوضات ستكون في صالح المغرب كما جرت العادة ولا عزاء للحاقدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - حكيم الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:47
لابد من التصفيق لمثل هذه الصفقات . الى الامام لكل من يريد الخير لبلاده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - سليب الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:47
كما قال جلالة الملك وزارة الفلاحة والصيد في الدرجة الاولى هي لي عندنا فهااد البلاد و كلشي هادشي بفضل المجهودات المبذولة من الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - دورة الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:47
المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزير الصيد البحري دئما يقوم بالواجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - حمزة الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:49
فخرون بوزير الصيد بالبحري لأن فضل مجهوداته تمت هذه الاتفاقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - MEHDI الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:52
والله العظيم حنى هادشي كيحطم النفسية ... عالم ديال البحر بي 52 مليون يورو ماهو حتى ثمن لا عب كرة قدم لا يسمن ولا يغني من جوع ... ها فاش كتستافد الدول الغربية من الصراعات العربية فيما بينها ... حبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
28 - ايمن الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:52
اتمنى لو كان جميع وزارء الحكومة المغربية مثل وزير الفلاحة و الصيد البحري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - wood الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:54
للإشارة أن كل هذه الإتفاقيات لا تشير بأي شكل من الأشكال على أن الصحراء جزءا من المغرب بل على العكس تعتبرها مناطق تحت سلطته و إدارته ، فهذه الإتفاقيات في حد ذاتها خرق سافر للقانون الدولي و لقرار المحكمة الأوروبية التي تعتبرها غير قانونية . فكل ما وجد الأوروربيون لتمرير هذه الإتفاقيات هو ما يسمى إلزام المخزن بأن يكون جزءا من عائداتها يرجع مباشرة لهذه الساكنة و أنها تمت بالتشاور معها، و هي سابقة في الإتفاقيات الدولية و يكشف النزعة الإستعمارية و الإستغلالية للأوروبيين و إنتقاصا صارخ لسيادة الدولة المغربية و إستقلالية قرارها السياسي !!؛
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
30 - محمد الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:01
52مليون اورو رقم ضعيف جدا لكن اين تذهب هذه المبالغ كفي من التلاعب واستنزاف اموال وخيرات البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - لطيف الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:19
على اساس ان المغرب حقق انجاز بهده الاتفاقية...لو ان المغرب استثمر الثروة البحرية لانقرضت البطالة في المغرب...اااايه الدولة اصبحت تفتخر بكل ماهو عيب وتتجنب الصواب....ماذا تنتظر من دولة تكرم الفاسقين وتوسمهم بينما تسجن علماءها ومخترعيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - Hanane hanane الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:34
 هكذا يجب التعامل مع الشركاءالاقتصادين. التجارة أخذ و عطاء برضى، و دون خضوع أو إذلال. كن حازما و لا ترضخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.