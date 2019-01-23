"لجنة الصيد الأوروبية" تمرّر الاتفاق مع المغرب

هسبريس من الرباط

أقدمت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على المصادقة بأغلبية كبيرة على اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء التصويت بـ17 صوتا مؤيدا مقابل 7 أصوات معارضة، مع امتناع صوتين، وفق النتيجة النهائية التي خلصت إلى تمرير الاتفاق بين الرباط وبروكسيل.

هذه المصادقة تعد المرحلة النهائية على مستوى اللجان المختصة في البرلمان الأوروبي، بينما المصادقة النهائية ترتبط بجلسة برلمانية عامة مبرمجة شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري ذاتها، التي تم توقيعها يوم 14 يناير الجاري، تغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من "كاب سبارطيل" شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.

ويحدد الاتفاق أيضا شروط ولوج الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية، كما يزيد المقابل المالي بـ30%؛ ليصل إلى 52,2 مليون يورو بدل 40 كان ينص عليها الاتفاق السابق.