24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سوسيولوجي يحذر من إذكاء خطاب "العروبي والشلح" لثقافة الكراهية (5.00)

  2. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  3. مؤسسات إعلامية أجنبية تهتم بـ"حجاب ماء العينين" (5.00)

  4. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

  5. إغلاق "معبر مليلية" يجر انتقادات لاذعة على الحكومة الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود

خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود

خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:00

عقد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لقاءً مع الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن، أليخاندرو ألفاركونزاليس، بغية تعزيز تعاون حلف شمال الأطلسي مع الضفة الجنوبية في ظل التحديات الأمنية الكبيرة بالمتوسط.

وقال ألفاركونزاليس، خلال الندوة المُعنونة بـ "25 سنة من التعاون بين المغرب وحلف شمال الأطلسي في إطار التعاون المتوسطي.. الحصيلة وآفاق المستقبل"، إن "المغرب شريك نشيط لحلف شمال الأطلسي من حيث الدبلوماسية العمومية"، منوّها بجهود المملكة في سبيل تعزيز تعاون ثابت يهدف إلى خدمة أمن مواطني العالم.

عبد الرحمان المكاوي، خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، قال إن "المغرب والمنطقة الأطلسية يواجهان التحديات والمخاطر نفسها؛ على رأسها ظاهرة الإرهاب وبعض النزاعات الإقليمية، إضافة إلى سياسة المحاور التي برزت في الآونة الأخيرة، ثم الهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات وانتشار السلاح النووي، وغيرها".

وأضاف المكاوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "زيارة ألفاركونزاليس، الرجل القوي في الحلف الأطلسي، لها دلالات كثيرة؛ في مقدمتها تجربة علاقات التعاون بين المغرب والحلف التي جرى الاحتفال بذكراها الخامسة والعشرين، ومن ثمة إعادة تقييم الاستراتيجية العسكرية المشتركة على اعتبار أن المغرب يعد شريكا أساسيا للحلف، سواء تعلق الأمر بالمستوى العسكري أو الأمني أو الاستراتيجي".

وأوضح الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية أن "شمال إفريقيا عبارة عن منطقة ملتهبة ومشتعلة، لذلك فإن المغرب يضطلع بأدوار أساسية في توفير الاستقرار ومواجهة التحديات، لأنه بمثابة الخندق الأول لأوروبا والعالم في ما يخص الإرهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات، خاصة المخدرات".

وبخصوص طبيعة المقاربة التي يعتمدها المغرب في التصدي للمخاطر الأمنية المحيطة به، أبرز أستاذ العلاقات الدولية أن "هنالك استعدادات دائمة، لأن التحديات التي تواجه المغرب يتم التصدي لها بالمعلومة الدقيقة التي يتم تحديثها على مدار الساعة، ومن ثمّ فطالما يسيطر المغرب على المعلومة بمعناها الواسع، العسكرية والأمنية والاقتصادية والإلكترونية، على حد السواء؛ فإن هذه المخاطر والرهانات يمكن مواجهتها"، مشيرا بالمناسبة إلى أن ألفاركونزاليس لا يظهر إلا قليلا على الواجهة الإعلامية والسياسية.

وأردف المتحدث أن "دور المغرب في الاستقرار والسلام والأمن بمنطقة شمال أفريقيا سبقته دراسات متعددة وندوات متنوعة، نُظمت من قبل المديرية الرابعة للحلف الأطلسي في لوكسمبورغ، وصلت إلى قناعة مفادها أن الرؤية المغربية في مواجهة المخاطر المتعددة بالمنطقة هي رؤية صاعدة؛ ذلك أن الحلف الأطلسي لا يأتي بشكل عشوائي إلى الدول، وإنما تسبق مثل هذه الزيارات مشاورات وندوات ودراسات عديدة".

وختم الباحث في الشؤون الأمنية تصريحه لهسبريس بالقول: "جرى استدعاء بعض وزراء الخارجية السابقين إلى اللقاء السابق، من قبيل وزيري الخارجية بتونس وموريتانيا، بحيث يتم تبني كل النتائج التي أسفرت عنها الندوات والدراسات التي أصدرتها المديرية الرابعة للحلف الأطلسي. يضاف إلى ذلك أن الحلف قد أعد سيناريوهات مختلفة لهجرة مليونية من الجنوب صوب الشمال، تسعى إلى مواجهة مستقبل بعض الدول الإفريقية، وشمال إفريقيا على وجه الخصوص، فعلى سبيل المثال إذا انهارت دولة الجزائر، فإن الحلف ينتظر ما بين مائتي وخمسة ملايين مهاجر جزائري في قوارب يعبرون على متنها البحر الأبيض المتوسط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زكرياء الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:14
الجيش المغربي مشهود له مند عقود أنه قوي وحازم ونشيد بالمجهودات التي تقوم بها قوات عسكرية مغربية لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى العز لقواتنا المسلحة الملكية حفظهم الله
تحيات حب وحترام وتقدير للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ملكنا المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - oujdi الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:15
نعم الجيش المغربي قوة خارقة عابرة للحدود و لكن في ظل التهديدات للبوليزاريو في منطقة الكركارات يكتفي المغرب بالتنبيه لمجلس الأمن بدون تحريك ساكن يا للعجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - سعيد العاميري الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:20
العز والنصر ليك يالوطن الغالي العضيم وألف تحية لجيوش المغرب الشريف أسد إفريقيا الحربية الباسلة العضيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - Hamid الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:20
المتقاعد العسكري يموت في صمت هو وأبناؤه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - tomcat الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:29
الجيش هزيل جدا من ناحية القوات و الدفاعات الجوية التي مازلت مرتكزة على طائرات ف 5 و الميراج و ف 16 و رادارات مر عليها الزمن و صواريخ الهوك القديمة جدا و التي اكل عليها الدهر و شرب، في حال اي هجوم جوي فإن سنفقد السيطرة على الأجواء بشكل تلقائي و من بعدها و بكل صراحة فإننا سنعود بلا حول و لا قوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - أنس طنجاوي الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:37
ملي جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود..شني نقولو على الجيش الامريكي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - أناس الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:54
ردو البال من التعليقات المزورة أعداء المغرب والمرتزقة لايدخرون الأفك والباطل من أجل تشويه صورة المغرب هاد الخونة خدامين بديس ليك على التعليقات ديال الناس الوطنين المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - تفرير صحيحة الأربعاء 23 يناير 2019 - 14:03
الجيش المغربي يحتل المرتبة 58 عالميا حسب تقرير powerful militaries in world 2018 تقرير امريكيا فما يحتل الجيش الجزاىري المرتبة 22 عالميا....المغرب ليس له غواصات...بما الجزاىر لديها 10غواصات...تكاليف الجيش الجزاىري 15مليار دولار المغرب 3 مليارات دولار.. فرق كبير جيدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.