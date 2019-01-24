السريري يميط اللثام عن "هوَجَ الخطاب العَلماني"

هسبريس - وائل بورشاشن

صدر للفقيه المغربي مولود السريري كتاب جديد معنون بـ"نقد القول العلماني في المعرفة الدينية - المقدّمة الأولى-"، عن مركز يقين للدراسات والبحوث.

ويوضّح نصّ تعريفي للمركز البحثي أن الكتاب الجديد "يقصد بيان أن الخطاب العلماني الحداثي غلب عليه في الشأن الديني الهوجُ في النظر والهيجان النفسي العقدي في الأحكام، والترفّع عن الإيمان بالنِّدِّيَّة بين الناس في الاستفسار والتناقش وإنجاز الأحكام، ومراعاة النِّسبية في المكاسب الفكرية والثمرات المعرفية".

كتاب السريري، حسب المصدر نفسه، "جاء خطابا يشهد على من يبوح به ويصوغه بأنه في قمة الاستبداد، والتسلُّط والعنجهية والذَّيْليّة المعرفية القائمة على عصمة أهلها، وبأنه مُتَكَهِّنٌ يحكم على الغيب وما في الصدور بحدسه ووهمه، فيطمس الحقائق غارقا في أحلامه بعدما اعتقد عن وهم أن صورة نفسه هي صورة العالم، وأنه هو مركز الكون..".

هذه الأفكار، حسب الورقة التقديمية للكتاب، جعلت هذا الإنسان "مخلوقا أَسَرَتْهُ أفكارُهُ التي توهمه بأنه مُنقذ الإنسانية من قيود الجهل والخرافة، في حين أن ‎كُلَّ ما يرمي به غيرَه تُلفِيه قائما على وجه أسوأ مما سواه، فكان بذلك عدوَّ الحقيقةِ والمعرفة، وعائقا يمنع حرية الفكر، والنَّظَر، وسائدا دون شرعية..".

وتناول "نقد القول العلماني في المعرفة الدينية" بالنقاش أطروحات مجموعة من المفكّرين، من قبيل "عبد المجيد الشرفي، وطيب تيزيني، ومحمد أركون، ونصر حامد أبو زيد..".

كما يريد الكتاب لفت الانتباه إلى "وجوب بناء معارف إبداعية جديدة إسلامية تحصل بها القدرة على التصرف الفكريِّ لكل ذي عقل خلقه الله تعالى من بني الإنسان في خلاص من الاستعباد بكل أصنافه"، حسب ورقته التقديمية.