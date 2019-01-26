باحث يرصد "حياة وموت السياسة" في المغرب

هسبريس من الرباط

سيصدر في 28 فبراير 2019 عن مركز حركون للدراسات المعاصرة ودار مسلون للطباعة والنشر، وهي دار نشر سورية مقرها في تركيا، كتاب "صيرورة المفارقة السلطة والمجتمع في المغرب خلال قرن"، لصاحبه أحمد الحاقي، وهو باحث شاب مقبل على مناقشة أطروحة دكتوراه حول الدولة ومآلات الانتقال السياسي والاجتماعي في بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

وكما هو مبين في ظهر الكتاب، فإن الباحث يصف موقفه الإبستمولوجي بالعبارات التالية: "إن التقاطعات حول مفهوم السلطة ليست مشكلة متولدة من نفسها، بسبب تشبث أعمى بهذا المفهوم أو ذاك، فليس في المقدور تثبيت سداد نظر بسيل من الأدلة؛ ذلك أنه لا يدخل في باب الإمكان البشري تقديم سند لتصور معين إلى ما لا نهاية. وإذا لم يكن في استطاعة مفهوم أن يكون أكثر صدقية من غيره، فلأن العلم لا يمنح قيمة لتعريف ما، لأنه يتبين دائمًا أن التعريفات غير كافية؛ فالتعريف الوحيد الممكن هو تطور الشيء عينه، غير أنه في ذلك ينتفي بوصفه مفهومًا. مؤدى ذلك أن دراسة موضوع السلطة والمجتمع توجهنا إلى بحث معقولية الانتفاء؛ كيف تحددت العلاقات لتنتفي، وكيف انتفت لتمنحنا تحديدًا؟ ذلك ما يعني أن الأسئلة التي تطرحها السلطة السياسية والبنية الاجتماعية، ونتائج العلاقة بينهما، توجب تتبع سيرورة التكون، وتفرض سعة نظر تشمل المرجعية التاريخية في بنائها".

ووضح الكاتب، في اتصال مع هسبريس، أنه سعى في هذا الكتاب إلى توضيح أن السلطة السياسية في المغرب تكونت داخل التحول العميق الذي أحدثه الاستعمار، وأنها وليدة الانقلاب التاريخي على البنية الاجتماعية التقليدية، مضيفًا أن البنية الاجتماعية والسياسية المعاصرة فقدت اتصالها التكويني والبنيوي بالبنية التقليدية؛ فهي بنية مشوهة ومعاقة التطور وهي في ملامحها العامة حصيلة السيطرة الاستعمارية.

وحول فرضيه الدراسة، يقول الكاتب بأنها تميل إلى البرهنة على أن الخصائص الجوهرية للسلطة السياسية المعاصرة هي انعكاس للتطور الثقافي والاجتماعي الحديث، وأن مسار هذا التطور خضع لسيطرة المجال السياسي، الذي هو مجال السلطة، منذ التدخل السياسي والعسكري لتقويض السيادة المغربية.

لذلك اعتمد الباحث مقاربة تاريخية نقدية؛ فهي، من جهة، بحث في سيرورة وصيرورة التحولات الاجتماعية والسياسية للمغرب، منذ التنافس الأوروبي عليه. ومن جهة أخرى، مراجعة منهجية للخطاب الكولونيالي والوطني في فهم الواقع التاريخ لهذا البلد.

وقد عمل الحاقي، كما يوضح، على تتبع هذا المسار في إطار علاقة السياسي بالاجتماعي، مسترشدًا بفرضية هيمنة المجال الأول على المجال الثاني. ليبحث الأسس المادية لمجمل التحولات السياسية والاجتماعية، وانعكاساتها الثقافية والفكرية، متسلحًا بقراءة نقدية وشاملة لتطور البنيات المعاصرة، والقوى السياسية والاجتماعية الكبرى المؤثرة، في إطار معقولية تاريخي معينة، خارج أسطورة المغرب الوسيط والدولة المغربية القوية المتخيلة. وهو ما يصفه بمسلسل حياة وموت السياسة في المغرب؛ منذ الصراع على السلطة، مرورا بمراقبتها، وصولا إلى الإجماع عليها؛ وذلك في ظل أزمات اجتماعية متتالية لا تنتهي. وقد آلت إلى انبعاث الأزمة المركبة للمجتمع والدولة نهاية القرن التاسع عشر، التي انتهت إلى السيطرة الاستعمارية، مع بداية القرن الحادي والعشرين في ظروف دولية وإقليمية لا تقل تحولًا وارتباكًا من ظروف القرن الـ19.