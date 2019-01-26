لشهب يترجم "الامتلاك أو الوجود" أبرز كتب فروم

هسبريس من الرباط

نُشرت للباحث المغربي المقيم في النمسا، حميد لشهب، عن جداول للطباعة والنشر ببيروت، ترجمته لأشهر كتاب للمحلل النفساني الألماني إيريك فروم "الامتلاك أو الوجود. الأسس النفسية لمجتمع جديد". عادة ما تُرجم المصطلح الفرومي Sein بـ"الكينونة"، وهي ترجمة غير دقيقة، لأنها تُخلطه بالمصطلح الهيديغيري. ومن المعلوم أن هيدغر نفسه لم يحدد مفهوم "الكينونة Sein" الذي استعمله، بل ظل إلى حد ما مفهوما أجوف، دون مضمون.

كان "الامتلاك أو الوجود" آخر ما كتبه فروم قبل وفاته، ويعتبر عصارة فكره على الإطلاق، وقد لاقى نجاحا باهرا عند نشره في نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ فقد حققت مبيعاته أرقاما قياسية وتجاوزت في ثمانينيات القرن الماضي 200000 (مائتي ألف) نسخة سنويا، ومازالت إلى حد كتابة هذه السطور تفوق عتبة عشرة آلاف نسخة سنويا. لكن هذه الأرقام لا تعبر عن النجاح التجاري للكتاب في المقام الأول، بل عن الحاجة الماسة إلى الفكر والإنسان الغربيين لمحاولة تجاوز الوضع الحالي واستمرار الثقافة والحضارة الغربيتين في المشي قدما في طريق هدم مستمر للذات وللآخر.

ذُيلت الترجمة بنص لراينر فونك، آخر تلامذة فروم، والوارث الشرعي لتركته الفكرية، حيث يقول: "لم يجد الناس اليقظين في كتاب فروم تشخيصا للوضع الراهن فقط، بل أيضا محاولة تقديم بديل، فُهم كإرشاد للطريق، بعيدا عن التركيز على الامتلاك...تُجووِز تفاؤل نهاية سبعينيات القرن الماضي، وهو تفاؤل كان عليه أن يقود إلى طريقة جديدة للحياة، من طرف فلسفة اقتصادية ليبرالية جديدة، حددت هدفها في الرغبة في المزيد من الامتلاك. فقد نجحت هذه الفلسفة في القضاء على قيود التجارة والعملة والسوق لصالح المصالح الرأسمالية ولبرالية الأسواق المالية".

كما يؤكد فونك على ذلك فإن المشكل الحقيقي لا يكمن في القدرات التقنية واستعمالاتها المختلفة، بل بتأثير هذا الاستعمال وتلاعبه بقدرات التفكير والإحساس وأخذ القرار والإرادة والتخيل للمُستعمِل. لا يتعلق الأمر في "الامتلاك أو الوجود" بالقضاء النهائي على الأول، لأنه لا يمكننا العيش دون امتلاك أشياء لنعيش، بل بإشكالية تعلق الإنسان بكل ما هو مادي وتأثير هذا على تطوره النفسي والاجتماعي، الذي يُبنى أساسا على هذا المبدأ، حتى يُصبح الآخرون وسيلة للوصول إلى أشياء مادية، وتموت إنسانية الإنسان في مستنقع الاستهلاك المادي الأعمى والجشع.

تُساهم هذه الترجمة في فتح أفق شاسع للوعي العربي الإسلامي، لإكمال معرفته بالآخر وفهم البُنيات الفكرية التي تتأسس عليها قوته الاقتصادية والأيديولوجية والروح الطماعة الجشعة التي توظفها الرأسمالية الليبرالية ضد الإنسان عموما، بل وضد الطبيعة في حد ذاتها. فإذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، وهذه هي الرسالة العظمى لفروم في هذا الكتاب، فإن النوع البشري سينقرض، لأن شروط الحياة في كوكبنا ستنعدم. ولا يُعتبر هذا الأمر عند فروم تنبؤا كارثيا بيوم "القيامة"، بل يؤسس قناعته هذه على مسلمات واقعية ملموسة.