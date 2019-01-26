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كُتّاب وآراء
مصر تصادر "نهاية أسطورة البخاري" و"أقوال البنا"
صادرت السلطات المصرية "صحيح البخاري.. نهاية أسطورة" للمغربي رشيد أيلال، و"الأقوال المأثورة لحسن البنا"، مؤسس حركة الإخوان المسلمين بمصر، اللذين كانا سيعرضان في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يحتفي بميلاده الخمسين.
إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة للكتاب، أكد في تصريحات صحافية أن لجان المتابعة للأجنحة صادرت خمس نسخ من كتاب "الأقوال المأثورة لحسن البنا" في جناح دار الرشاد المغربية، مبرزا أن "إدارة المعرض اكتفت بمصادرة النسخ وتحذير دار النشر بغلق الجناح إذا تكرر الأمر مرة أخرى".
من جهة ثانية، صادرت الجمارك المصرية كتاب "صحيح البخاري.. نهاية أسطورة" الصادر عن دار الوطن المغربية، الذي أثار منعه جدلا كبيرا بالمغرب، بسبب ما اعتبرته المحكمة الابتدائية بمراكش "مساسا بالأمن الروحي للمواطنين ومخالفة الثوابت الدينية المتفق عليها".
مؤلف الكتاب رشيد أيلال أكد أن "الجمارك المصرية صادرت كتابه قبل دخوله معرض القاهرة للكتاب"، موضحا أنه انتدب دار نشر تونسية لعرض كتابه عن طريق دار المتوسطية للنشر بجناح الناشرين التونسيين، غير أن الأخيرة "فوجئت قبل الدخول إلى المعرض بعناصر الجمارك، التي أمرت بتفتيش صناديق الكتب بحثا عن كتاب "صحيح البخاري"، وأقدمت على مصادرته في دهشة من الدار التي لم تكن تنتظر ما وقع".
وردا على الجدل الذي أثاره منع كتب مغربية ضمن فعاليات المعرض، أكد لحسن الوزاني، مدير مديرية الكتاب بوزارة الثقافة والاتصال، أن "الكتب التي تمت مصادرتها لا تعني الجناح الخاص بالوزارة المشارك في المعرض"، مضيفا أن الكتب المصادرة تعود إلى دار النشر الرشاد، التي تواصلت بشكل مباشر مع إدارة المعرض بالقاهرة واكترت جناحا خاصا بها، و"بالتالي لا سلطة للوزارة على عناوينها"، يضيف الوزاني.
وبصم المغرب، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، على حضور قوي لدور النشر المغربية، التي راهنت منذ افتتاحه على التسويق الثقافي والتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي المغربي، من خلال منشورات متنوعة لمفكرين ومبدعين وكتاب مغاربة أثروا الخزانة العربية بنفائس من الكتب والمؤلفات على صعيد العالم العربي.
ويشارك في خمسينية معرض القاهرة الدولي للكتاب ست دور نشر حظيت بدعم من طرف وزارة الثقافة المغربية، هي: دار الثقافة، دار التوحيدي، دار الأمان، منشورات باب الحكمة، توبقال والمركز الثقافي العربي.