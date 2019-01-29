"أبحاث" تناقش "معارضات ما بعد الانتفاضات"

هسبريس من الرباط

أصدر مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية العدد 65 من مجلة "أبحاث"، تحت عنوان "معارضات ما بعد الانتفاضات العربية"؛ وذلك برسم الفصل الأول من سنة 2019.

وتضمن العدد المذكور مقالات عديدة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، تمحورت حول مواضيع أزمة التواصل بين الأقطاب السياسية، ودينامية معارضة حركة 20 فبراير لدستور 2011، والمرأة والمجتمع المدني والفضاء العمومي، وتشتت المجتمع المدني بالمغرب بعد الربيع العربي، وغيرها.

وورد في تقديم العدد المذكور أن العالم العربي شهد أحداثا هامة مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، سواء من حيث كثافتها ووتيرة تسارعها، أو من حيث نوعية الدينامية التي أفرزتها وأثرها على التوازنات الجيوسياسية للمنطقة ككل، ما جعل من سنة 2011 منعطفا رئيسيا في التاريخ السياسي العربي، جعل غالبية الأعمال والدراسات لهذه المرحلة تتمحور حول النخب الجديدة التي تولت مقاليد السلطة، كأحد أبرز مآلات الحراك، وغيبت بذلك المعارضة، في مختلف تمظهراتها، عن دائرة اهتمامها.

إن هذا التوجه لدى أغلب الباحثين يجد تفسيره، ضمن تفسيرات أخرى، في كون التغيير الذي أفرزته هذه الأحداث رسمت له صورة واحدة وأعطي له وصف واحد، وهو استبدال الأنظمة الاستبدادية القائمة بمعارضيها، الذين ينتمي أغلبهم إلى تيارات إسلامية. فسواء تعلق الأمر بالإخوان المسلمين في مصر، أو حزب النهضة في تونس، أو حزب العدالة والتنمية في المغرب أو مختلف الفرقاء السياسيين في ليبيا ما بعد القذافي، فإن هذه التنظيمات تشترك جميعها في كونها من تمظهرات الإسلام السياسي.

ويطرح التقديم اعتبارين اثنين من أجل فهم جيد للتحولات الجارية في العالم العربي لما بعد 2011، أولا: تركيز الباحثين على دائرة ممارسة السلطة لا يسعف في تقديم فهم أعمق وأشمل للأوضاع الجديدة من منطلق كونه غير قادر على استجلاء الديناميات التي تعيشها مختلف دوائر وفضاءات الممارسة السياسية؛ وثانيا: النظر إلى الانتقال الديمقراطي من زاوية ممارسة السلطة فقط من شأنه تقديم فهم مختزل للديمقراطية ككل. والواقع أن النظرية الديمقراطية تقوم على مبدأ كون المعارضة تعد لبنة أساسية في بناء صرح الديمقراطية من المنظور الليبرالي على الأقل.

لهذه الاعتبارات، ترى إدارة المجلة أن التحولات التي يعرفها المشهد السياسي في العديد من الدول العربية تحتاج اليوم إلى عملية إعادة بناء مفاهيمي جديد، وإلى تحيين للخطاطات التحليلية التي دأب الباحثون على اعتمادها لتشخيص وتحليل الديناميات السياسية لهذه الدول.

ومن أجل ذلك، ارتأت مجلة أبحاث إفراد عدد خاص لتسليط الضوء على وضعية المعارضة في العالم العربي في مرحلة ما بعد الحراك، وتعميق النقاش حول العديد من المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق، وحول العديد من الخطاطات التحليلية التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة بناء؛ وذلك من مداخل متعددة من قبيل مفهوم المعارضة، تمظهراته، مضمونه ومجالات اشتغاله.