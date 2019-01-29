نبيل مُلين ينشر "أوّل تاريخ افتراضي" للمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت "حاضنة الأفكار إنشاء"، التي يُشرف عليها المؤرخ عالم السياسة محمّد نبيل مُلين، أنها ستطلق أوّل تاريخ افتراضي للمغرب.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذا المشروع الطّموح، الذي يحمل عنوان (يُقال إنّ)، ويتكون من ثلاثين حلقة تدوم كلّ منها حوالي عشر دقائق، يسعى إلى تقديم مختلف جوانب تاريخ المغرب، وذلك بطريقة علمية وسلسة، حيث يجمع بين الرسوم والوثائق والسرد ولائحة من المصادر والمراجع، من أجل تفكيك أمثل وفهم أشمل للأحداث والمؤسسات والرّموز التي شكّلت تاريخ البلاد وما زالت تُؤثّر على حاضرها".

وقال نبيل مُلين إن "هدفنا ليس فرض سردية كبرى على الجمهور، التي ستكون بالضرورة سطحية وخطية وإقصائية، بل تزويده بتاريخ علمي يظهر بطريقة غير مُقيّدة تنوع المشارب وتعدد المسارات وتعقيدات الوقائع".

وتتناول الحلقة الأولى، بحسب البلاغ، "حدثا من أهمّ أحداث تاريخ المغرب المعاصر وأكثرِها غموضا، وهي انتفاضة الريف التي دارت رحاها بين نهاية 1958 وبداية 1959، خصوصا وأنّ هذه الفترة تصادف الذكرى السّتين لاندلاعها. وستذاع الحلقة على كل على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الخميس 31 يناير الجاري".

وأضاف البلاغ ذاته أن سلسلة "يُقال إنّ" تعتبر أوّل أوراش إنشاء، "وهي حاضنة للأفكار المبتكرة في المجالين السّياسي والثقافي، أُسّست سنة 2018 بفضل تضافر جهود فريق متعدد التخصصات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "محمّد نبيل مُـلين، المشرف على الحاضنة، أستاذ باحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، حصل على دكتوراه في التّاريخ من جامعة السّربون، وعلى دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، وله العديد من المؤلفات".