الملك يعزي بوتفليقة بوفاة رئيس المجلس الدستوري

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك إثر وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري المرحوم مراد مدلسي.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن خلاله لأسرة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في "فقدان الجزائر لأحد أبنائها المخلصين البررة ورجالات الدولة الكبار".

وتضرع الملك، بهذه المناسبة الأليمة، إلى المولى عز وجل أن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده، الموعودين بالجنة والرضوان، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.