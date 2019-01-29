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كُتّاب وآراء
الملك يعزي بوتفليقة بوفاة رئيس المجلس الدستوري
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك إثر وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري المرحوم مراد مدلسي.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن خلاله لأسرة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في "فقدان الجزائر لأحد أبنائها المخلصين البررة ورجالات الدولة الكبار".
وتضرع الملك، بهذه المناسبة الأليمة، إلى المولى عز وجل أن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده، الموعودين بالجنة والرضوان، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.
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تعليقات الزوّار (5)
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.