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عبد الله الكدالي يعزز الدراسات المقامية بكتاب جديد
السبت 02 فبراير 2019 - 02:46
افتتح رائد الدراسات المقامية، الدكتور عبد الله الكدالي، السنة الجديدة (2019)، بإصدار كتاب جديد عنوانه "المقام والتواصل؛ دراسة لمستويات تشكيل المقام ومبادئه في الدراسات الغربية"، عن دار المركز الثقافي للكتاب.
يتكون الكتاب من 390 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن، فضلا عن المقدمة والخاتمة، فصلين؛ يتحدث الفصل الأول عن مستويات تشكيل المقام، وهي ثلاثة مستويات: المستوى التعبيري، والمستوى التأثري، والمستوى النظمي. ويتحدث الفصل الثاني عن مبادئ تشكيله، وهي ثلاثة: المبدأ الافتراضي، والمبدأ الدينامي، والمبدأ الإزاحي.