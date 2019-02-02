يحيى بن الوليد يستقصي النقد الثقافي عند العروي

عبد الجواد الخنيفي

من المرتقب أن تصدر، خلال هذه الأيام، دراسة قيمة للناقد الثقافي والباحث الأكاديمي الدكتور يحيى بن الوليد موسومة بـ"عبد الله العروي.. المؤرخ والنقد الثقافي" عن منشورات دار الثقافة بالدار البيضاء، والتي من المقرر أن يوقعها الكاتب يوم 16 فبراير الجاري ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.

ومما جاء في مقدمة الكتاب على لسان المُؤلف: "بالنظر إلى عمق فكر عبد الله العروي وتفرّده، وبالنظر إلى حضوره النقدي المتجدّد والمتواصل داخل الفكر العربي، كان من الطبيعي أن يحظى بقراءات كثيرة ومتفاوتة نتيجة تفاوت مرجعيات أصحابها. وقد بدا لنا، بدورنا، أن ننخرط، من خلال هذا الكتاب، في هذه القراءات... دون أن يفيد ذلك أيّ ضرب من استسهال قراءة منجز المؤرِّخ/ المفكر. ومهما بلغ الباحث (الأكاديمي) من مرتبة في التسلّح بالمعرفة (التحليلية) إلا وجد صعابا في التعاطي مع هذا المنجز غير المسبوق في الفكر العربي المعاصر بـ"ثابته ومتحوّله".

وزاد كذلك الباحث يحيى بن الوليد في التقديم ذاته: "وقد بدا لنا مرتكز النقد الثقافي، وفي المدار ذاته الذي لا يفارق التحليل الثقافي (بمعناه الصارم)، في أساس امتداد فكر الرجل أو في أساس القيمة الفكرية الجذرية والمتجدّدة التي تنطق بها أعماله في أثناء تعاطيها مع مواضيعها. هذا وإن كان تصوّره للثقافة، الذي حرَص على بلورته على مدار يزيد على خمسة عقود، لا يخلو من تبدّل لا يمسّ الثابت ذاته بقدر ما يستدرج المتحوِّل إلى الثابت المتمثل في راية التاريخانية. وكان عبد الله العروي نفسه قد أشار، في نص حوار معه، إلى أنه ظل يحافظ على طريقته في التفكير؛ لكن مع تقدير التحوّلات والتبدّلات التي عصفت بالعالم كله".

ويحتوي الكتاب ضمن فهرسته على عناوين رئيسية وفرعية: في معركة قراءة عبد الله العروي، في المقترب ما بعد الكولونيالي العام.. عبد الله العروي ونظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي، وفي الاستعمار والإخفاق.. عبد الله العروي والتأليف الروائي، في النقد الثقافي.. بعيدا عن الإسقاط، عبد الله العروي والنقد الثقافي، مغرب الأمس.. اللباس؛ تاريخ ودلالات، في النقد الإيديولوجي.. إخفاق الإيديولوجي.. عبد الله العروي.. ناقدا لفكر المهدي بن بركة، من بعيد عبد الله العروي.. مثقفا، والمؤرخ وبيان الأمر.

جدير بالتذكير أن الناقد والباحث يحيى بن الوليد أصدر، في وقت سابق، "التراث والقراءة – دراسة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور (القاهرة 1999) و"الخطاب النقدي المعاصر بالمغرب (القاهرة 2003) و"الوعي المحلّق – إدوارد سعيد وحال العرب (القاهرة 2010) و"سلطان التراث وفتنة القراءة (الأردن 2010).