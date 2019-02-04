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الرئيسية | مدارات | "يقال إنّ" .. سلسلة افتراضية تضيء عتمة تاريخ المغرب الحديث

"يقال إنّ" .. سلسلة افتراضية تضيء عتمة تاريخ المغرب الحديث

"يقال إنّ" .. سلسلة افتراضية تضيء عتمة تاريخ المغرب الحديث
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:00

في غمرة الإقبال المتنامي للمغاربة على الإعلام الرقمي ووسائط التواصل الحديثة، ارتأى محمد نبيل ملين، الأستاذ الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، سبْر أغوار تاريخ المغرب الحديث وتقديمه إلى المتلقي في حُلّة رقمية تجمع بين ثقل المحتوى وبساطة العرْض.

ملين الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، وعلى دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس، خصّص الحلقة الأولى من سلسلة "يُقال إن"، التي يقدمها على منصة "يوتيوب"، لتسليط الضوء على انتفاضة الريف، التي دارت رحاها بين نهاية 1958 وبداية 1959، تزامنا مع حلول ذكراها الستّين.

بدأ ملين في التحضير لسلسة "يقال إنّ" منذ سنوات، ولم ينطلق تنفيذ هذا العمل إلا مع نهاية سنة 2017، وبُثت أولى حلقاته بحر الأسبوع الجاري، ويصبو من خلال سرد أبرز المحطات التي وسَمت تاريخ المغرب الحديث عبر الحوامل الرقمية، إلى إيصال المعلومة التاريخية الدقيقة إلى أوسع شريحة.

وقال ملين، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه يصبو إلى تقديم مختلف جوانب تاريخ المغرب إلى أكبر عدد من الناس بطريقة علمية وسلسة، "لأنني على يقين أن الوسائل التقليدية، لا سيما الكتابة، لم تعد كافية لإيصال المعلومة الدقيقة والتحليل الرصين بشكل معاصر لعموم المواطنين، وخصوصا الشباب، في محيط متحول".

تغيّر وسائل تلقي المعلومة في العصر الحالي جعل ملين يلجأ إلى العالم الافتراضي واستعمال جميع الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة لتقريب المعرفة، لا سيما التاريخية، من عموم المواطنين ونشر الوعي وقيم المواطنة بينهم.

وحرص صاحب "يقال إنّ" على إيصال المعلومة التاريخية إلى الجمهور بطريقة مبسطة، حيث تجمع كلّ حلقة من السلسلة بين الرسوم والوثائق والسرد ولائحة من المصادر والمراجع، "بُغية إمداد جمهور المواطنين بالعناصر التي لا غنى عنها لتفكيك أمثل وفهم أشمل للماضي والحاضر ورهاناتهما".

وسبق لملين أنّ أصدر عددا من المؤلفات في ميدان التاريخ، من بينها "علماء الإسلام: تاريخ وبنية المؤسسة الدينية في السعودية بين القرنين الثامن عشر والحادي والعشرين"، و"السلطان الشريف: الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب"، و"الخلافة: التاريخ السياسي للإسلام"، و"فكرة الدستور في المغرب: وثائق ونصوص (1901-2011)، و"أطياف الإسلام السياسي: التيارات والعقائد والإيديولوجيات".

وتُعدّ سلسلة "يُقال إن" امتدادا للمُنجز الورقي الذي راكمه ملين، ويرمي مشروع التاريخ الافتراضي للمغرب الذي يقدمه من خلال هذه السلسلة إلى ضمان الولوج إلى المعلومة الموثقة والتحليل العلمي لأكبر عدد من الناس، "حتى يكون بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد".

وأوضح ملين أنّ كل حلقة ستتناول حدثا أو شخصية أو مؤسسة أو طقوسا شكّلت تاريخ البلاد أو ما زالت تُؤثّر على حاضرها بشكل من الأشكال، مضيفا أنّ الهدف "ليس هو فرض سردية كبرى على الجمهور، التي ستكون بالضرورة سطحية وخطية واقصائية، بل تزويده بتاريخ علمي يظهر بطريقة غير مُقيّدة تنوعَ المشارب وتعدد المسارات وتعقيدات الوقائع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خالد بوصحيب الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:13
أنا ضد قمع الشعوب،ولكن هذا الذي يدعي أنه مؤرخ يبدو متحامل في سرده للأحداث مما يعني أنه يزور تاريخ المنطقة...
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-6
2 - بوفلجه الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:15
التاريخ المدرس مزور.العديد من الحقاىق مغيبه.اول كدبه اعتبار البربر سكان المغرب الاولون في اغفال تام للعنصر الافريقي الصحراوي الاصلي.
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-2
3 - skitiwi الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:22
لا يوجد تاريخ حديث للمغرب غير عتمة الاستبداد بعد ظلمة الاستعمار الذي ما زال يقبض بانيابه على عواتق الدول المستعمرة سابقا باحتلالها اقتصاديا و سياسيا بدا من احتلالها عسكريا تاريخ و حاضر غير مشرف و مظلم سببه اذناب الاستعمار من الحركيين و الخونة الذين وضعوا ليضمنوا تواجد الغزاة رغم غيابهم . لاكن هيهات دوام الحال من المحال و ان غذا لناظره لقريب
...
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8
4 - Hassan Matalibi الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:29
ايلا غير تاريخنا الخزور راه عارفينو.
Tel us something we don't already know
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-1
5 - Said الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:37
تاريخ المغرب غير مدقق بداية بسكان المغرب الاولون نظرا لاكتشاف جماجم جديدة تعود الى قبل الوجود الامازيغي الى الآن
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-4
6 - السوسي الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:38
احييك على هذا المجهود، لقد احسنت في سرد الوقائع، مزيدا من التميز يا استاذ.
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2
7 - hmed الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:39
Bravo maline !bonne présentation bien détaillé de notre histoire marocain .
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0
8 - yassine benfkir الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:45
الاستعمار. مزالة جذروه قايمة في المغرب. أم التاريخ فهو مزاور. كمتل الإنجيل الموحرف.
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9 - إاما وطني إما ..... الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:47
رحم الله الحسن الثاني وادخله فسيح جناته، انه كان من الصادقين.
عاشت المملكة المغربية من طنجة الى لكويرة ولا عاش من خانها او حاول.
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-2
10 - سبارتاكوس الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:53
غريب ، ولو كلمة واحدة عن حزب الشورى والإستقلال الذي كان
متقدما على عصره وكان معظم أهل الشمال وشبابه المتعلم منخرطين ومتعاطفين معه في بدايات الإستقلال ؟؟
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0
11 - الغنجو الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:53
اثبت الفحص الجيني.على جماجم افوغالت على افريقيتهم وعد انتسابها لجينات اثامازيغ.ورغم ذلك مازالو يدرسون اسطوانه البربر سكان المغرب الاولون.
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12 - الإنترنيت الاثنين 04 فبراير 2019 - 12:02
يحكى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق كلينتون في عهده أمر بتعميم الإنترنيت وتمكين الشعوب المقهورة "المستبغلة" لإستقبال المعلومة في حينها صوت وصورة ، تهكمت إحدى الدول الأوروبية الحديثة العهد آنذاك بالديموقراطية قالوا؛ فيما سينفع الإنترنيت تلك الشعوب المغتصبة حقوقها هل سيطلبون بيتزا؟؟؟ وكذبتهم الأيام لقد نفعهم وكشف لهم ما خفي عنهم ،حتى التاريخ المزور وعلموا عن الطاغوت ما لم يعلم عن نفسه، فأي تزوير جديد لن يقنع ولن ينفع إلا الصح الصحيح.
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