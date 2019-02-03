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المغرب يُسوق سياسته الدينية في العالم بتدريب "الأئمة الأفارقة"

المغرب يُسوق سياسته الدينية في العالم بتدريب "الأئمة الأفارقة"
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 03 فبراير 2019 - 23:00

أصبح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالعاصمة يضطلع بأدوار إستراتيجية في القارة الإفريقية، حيث أكدت ورقة بحثية منشورة في المعهد المغربي لتحليل السياسات أن "مبادرة تدريب الأئمة الأفارقة شكلت فرصة للمغرب لتسويق سياسته الدينية على المستوى الدولي، مساهمة بذلك في إعادة الوهج لجامعة القرويين وتوسيع دائرة إشعاعها الخارجي كقطب روحي ريادي".

وأوضحت الورقة البحثية، المعنونة بـ"رهانات وآفاق تدريب الأئمة الماليين بالمغرب"، أن مبادرة تدريب الأئمة الأفارقة صارت "علامة دينية متميزة في مجال صناعة الزعامة الدينية ليس فقط في المغرب، ولكن في عدد من الدول الإفريقية. وتشكل مبادرة أزيد من عشر دول إفريقية إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مماثلة تقضي بتدريب أئمتها بالمملكة مؤشرا واضحا يؤكد الطلب المتنامي على الخبرة المغربية المتراكمة في هذا المجال".

وشدد سليم حميمنات، الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أن "المغرب ينظر إلى هذا النوع من التعاون الديني باعتباره جزءا من قوته الناعمة في إفريقيا، ومن ثمة يراهن على أن يتحول الأئمة والمرشدات الدينيات المكونون بمعهد محمد السادس إلى “سفراء” للمملكة ببلدانهم الأصلية، يدافعون عن النموذج الديني المغربي، لا سيما أن سنتين من التدريب المكثف والأنشطة الداعمة بالمعهد تجعلهم أكثر إلماما بالمقومات التي يتأسس عليه وأكثر تشبعا بجوهره وروحه".

وأشار حميمنات، صاحب الورقة التحليلية، إلى التعاون الذي يربط دولة مالي بالمغرب في هذا المجال، وزاد مستدركا: "يوم الأحد 23 دجنبر 2018، وُزِعَت شواهد التخرج على طلبة الفوج الرابع من الأئمة المنحدرين من دولة مالي الذين خضعوا للتكوين الأساسي (2017-2018) بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالعاصمة المغربية الرباط. يعتبر هذا الفوج الدفعة ما قبل الأخيرة من مجموع 500 إمام، التزم المغرب رسميا بتكوينهم بناء على اتفاق التعاون بين المغرب ودولة مالي المحرر ببماكو في 20 شتنبر 2013".

وأردف الباحث بأنه "بخصوص الاتفاق المبرم سنة 2013، من المهم الإشارة إلى أن المغرب كان هو صاحب المبادرة في عرض المساعدة على هذا البلد الإفريقي في سياق دعم جهود إعادة الاستقرار في مالي في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري عام 2012. وبالتالي، فطبيعة السياق وهامش المبادرة في تلك الفترة لم يكن يسمح بالتحكم عمليا في كافة الجوانب التدبيرية والإجرائية لتنزيل الاتفاق المشار إليه".

ودعت الورقة البحثية إلى "ضرورة إدراج السلطات المغربية لبنود واضحة، تتضمن تدابير وإجراءات تنظيمية تقنن عملية إجراء الانتقاء وتضمن احترام معايير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. والأهم من ذلك، يبدو ملحا إيجاد مداخل لاشتراك ممثلين عن السلطات المغربية كطرف أساسي في عملية الانتقاء، من باب تقديم “الخبرة التقنية” مثلا، بما يسمح باختيار أجود الطلبة الذين يتوفر فيهم الحد الأدنى من الشروط المعرفية والقدرات اللغوية التي تسمح بالانخراط في التأهيل والتكوين بالمعهد على الوجه الأمثل، ويراعي في الوقت نفسه فسيفساء التعددية الثقافية والدينية بذلك البلد".

وأبرز الباحث، في سياق حديثه عن فرص تجويد برنامج التدريب، أن "الإشكال لا يتعلق فقط بتفضيل الطلبة الذين لهم خلفية صوفية وإقصاء الطلبة من ذوي التوجهات السلفية المتخرجين من الجامعات الإسلامية لدول الخليج، بل إنه حتى داخل التوجه الصوفي نفسه، هناك تغليب للتيار التيجاني على حساب الحساسيات الصوفية الأخرى، علما بأن الزاوية التيجانية لا تهيمن كليا ومطلقا على مكونات الحقل الديني بجمهورية مالي".

وخلصت الورقة إلى أن "السلطات المغربية في حاجة ماسة إلى ضرورة الانتباه إلى أن جهودها المبذولة في تأمين تكوين نوعي جيد للأئمة الماليين ستظل محدودة الفاعلية والمصداقية، وقد لا تحقق أهدافها المرجوة، ما لم يتم الاهتمام جديا بالمتابعة البعدية لمسار هؤلاء الخريجين، ويتم تحفيز السلطات المالية على توظيفهم وإدماجهم المهني في بلدانهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرشد الأحد 03 فبراير 2019 - 23:17
تحية الجهود المبذولة من طرف مدير المعهد وأكره الإدارية والتربوية على الجهود المبذولة في سبيل نشر الفكر المعتدل ومحاربة التشدد والتطرف خاصة وأن هذه الفئة من البشر تقتضي صبرا وقدرة على التحمل
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-6
2 - ساخط الأحد 03 فبراير 2019 - 23:29
مايسمون بعلماء الدين افسدوا المغرب والان يحاولون افساد افريقيا.هده مهمة انيطت لهم من لذن الصهاينة الدين يتحكمون حتى في مداهبنا ونهجنا الديني.وبدريعة ان المغرب هوالاستثناء وان دينه وسطي يخربون المجتمعات.باسم التسامح الديني اصبح المغرب عنوانا للفساد في كل تجلياته:فساد اخلاقي تربوي وديني ووو.وحتى هؤلاء الافارقة هم مجرد مرتزقة وتجار دين .
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3
3 - hmida la feraille الأحد 03 فبراير 2019 - 23:33
تبارك الله على هذه المبادرة من الملك. اصلا المغرب كان و مزال منارة للعلم و حفظ القران و الحديث. اللهم بارك غي هذه الخطوة. نحن مع نشر الاسلام الذي هو دين الله و دين الحق. غير نصيحتي هو يجب تعليمه بدون نقصان او زيادة مواكبة لعصرنا و لا تميلوا للبدع. لقد رأيت فيديو لامرأة اسمها كاهنه في فرنسا تدهي الإمامة و تريد الصلاة بالختلاط. لم يبقى اليها سوى الرقص و الموسيقى بعد صلاة العشاء. Dancing slow.
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0
4 - مغترب الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:03
المملكة نعم المملكة المغربية لم تحافظ ولم تستغل إرثها التاريخي وإشعاعها الديني في القارة الافريقية حيث كانت تعتبر وينظر اليها على انها منارة الاسلام في المغرب الإسلامي بعد ارض الحجاز ومكة والمدينة في المشرق كان ينظر إلى المغرب على أنه ارض انتهت عندها رحلات المشارقة الفاتحين الأشراف وفيها دفن عدد منهم بعد أن بلغوا بحر الظلمات(اي المحيط) ثم ما لبث أن توجه أحفاد مسلمي المغرب إلى الجنوب وبلغوا ثخوم السودان ونقلوا مذهبهم(المالكية بدارفور) وأفريقيا الغربية ...في حين انحصر دور الجزاىءر(حيث كانت محسوبة على المغرب الاسلامي) بعد استعمارها من طرف فرنسا طويلا مما جعل زخمها وإشعاعها يفقد بريقه وينحصر في المغرب الأقصى وإمارة المؤمنين للمنحدرين من إشراف مكة.. ...
رغم كل هذا الإرث والاشعاع الروحي للمملكة حيث بدأت بعض المظاهر تخدش مرآة هذا الإشعاع الروحي ببعض الظواهر كظاهرة هجرة النساء المغربيات لبلدان أفريقيا وماصاحب ذلك من أفعال مشينة وغياب قنوات فضائية تمد وتحافظ على هذا الإرث وتواصل إعلامي وثقافي مصاحب للعمل الاقتصادي والسياسي حيث سيبوء المغرب مكانته التاريخية....
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