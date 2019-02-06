زيارة "بابا الفاتيكان" فرانسيس إلى المغرب تعزّز الحوار بين الديانات

هسبريس - أمال كنين

تهدف الزيارة المرتقبة في مارس المقبل لبابا الفاتيكان إلى المغرب إلى فتح حوار بين الديانات، وهي التي ينتظرها مسيحيون مغاربة لمحاولة إلقاء الضوء على ملفهم المطلبي.

الزيارة التي ستنطلق بداية الشهر المقبل، وتأتي عقب تلك التي قام بها البابا إلى الإمارات العربية المتحدة، أشاد بها المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، معتبرا أنها تدعو إلى فتح صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان.

وقال عبد العزيز التويجري، المدير العام للإيسيسكو، إن ما "أعلن عنه البابا فرانسيس تؤكده الوثائق المرجعية للإيسيسكو ذات الصلة بتعزيز الحوار بين الثقافات ونشر قيم التسامح والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وما تبذله الايسيسكو من جهود من أجل تعزيز علاقات التفاهم والتعاون بين المسلمين والمسيحيين والإسهام في توطيد أسس السلم والأمن الدوليين".

ورحب التويجري بزيارات البابا فرانسيس إلى الدول الأعضاء بالـ"إيسيسكو"، مشيدا بأهدافها الرامية إلى "نشر قيم الاحترام والتسامح والتعاون بين أتباع الأديان في إطار المشترك الإنساني، ومواجهة تيارات الإرهاب والتطرف والكراهية في العالم والحد من الإساءة للأديان أو التطاول على مقدساتها".

ويترقب المسيحيون المغاربة زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب وكلهم أمل في أن تخدم ملفهم المطلبي وأن تغير نظرة السلطات المغربية إليهم، وما ستخلفه من تفاعلات.

وسبق لمصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين، أن قال إن "زيارة بابا الفاتيكان ستنفعنا كمسيحيين مغاربة من الجانب السياسي والحقوقي، وستعطي دفعة لمطالبنا لتتحقق بشكل أو بآخر".

وتابع ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإكترونية: "شخصية البابا ليست شخصية سهلة بل لها وزنها على الصعيد الدولي ويمكن أن تعطي دفعة لسلطات البلاد لتغيير جزء من أفكارها تجاهنا، خاصة على المستوى الحكومي".

أما على المستوى العقائدي، فيرى السوسي أن الزيارة لا تعني المسيحيين المغاربة، وقال: "هو أمر غير مهم من الناحية العقائدية والروحية"، مضيفا: "هناك فرق كبير في توجهاتهم ككاثوليك وتوجه المسيحيين المغاربة الذين غالبيتهم من الإنجيليين".

وعلى الرغم من أن الجولة التي أطلقها البابا فرانسيس إلى مجموعة من الدول العربية ليست هي الأولى من نوعها، إلا أنها تلقى إشعاعا قويا، وعلق موقع "أخبار الفاتيكان" عليها قائلا: "عندما أعلن جريج بيرك، مدير مكتب الصحافة في الفاتيكان السابق، زيارة البابا أشار ببساطة إلى الأهمية الأساسية التي يعطيها البابا للحوار بين الأديان"، ووصف هذه الزيارة بأنها مثال على "لقاء الثقافات".

وأوضح الموقع أنه خلال ختام جولته إلى الدول الإسلامية، سيتم "توقيع بيان مشترك سيحمل بلا شك تعهدًا بمواصلة تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين أتباع الديانتين".

وتابع الموقع قائلا إن "الطريق إلى السلام الذي لا يمكن متابعته إلا من خلال التغلب على الصعوبات التي تواجه العلاقات المسيحية الإسلامية، والتي يمكن أن تخلق عواصف عدم الثقة والتحيز، هو أنجع وسيلة لتثبيط -وربما إطفاء-شرارات الأصولية الدينية التي تغذي الإرهاب والخوف".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها البابا إحدى الدول الإسلامية؛ إذ سبق أن رحب به ملك الأردن في عمان، وزار بعض أقدس المواقع الإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى في الأرض المقدسة والمسجد الأزرق في تركيا، وسافر كحاج للسلام إلى ألبانيا، وأذربيجان، ومصر، وجمهورية أفريقيا الوسطى حيث افتتح سنة الرحمة.