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الرئيسية | مدارات | "بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا

"بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا

"بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:40

فجّر غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا"، جدلا واسعا في صفوف المسلمين المقيمين بفرنسا، وخاصة المغاربة، بعدما أدْلى بتصريحات حول عدم ارتداء بنات ملك المغرب الراحل، الحسن الثاني، الحجاب.

غالب بن الشيخ، المتحدّر من أصول جزائرية والمزداد في السعودية، أشار في لقاء احتضنته مؤسسة "إسلام فرنسا"، إلى موقف الحسن الثاني من الحجاب، حين حديثه عن واقعة منْع ثلاث تلميذات مغربيات من متابعة دراستهن في إحدى المدارس بمدينة "Creil" الفرنسية، ملمّحا إلى وجود تناقض بين ما يصرح به الملك الراحل وما يمارسه على أرض الواقع.

وقال رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" بحماس أمام جمْع من أفراد الجالية المسلمة بفرنسا إنّ قضية منْع تلميذتيْن من الدخول إلى المدرسة، حيث كانتا تتابعان دراستهما، وهي الواقعة التي جرت يوم 18 شتنبر 1989، "جاءت بذريعة أنّ أمير المؤمنين في المغرب قال لهم يجب احترام الحجاب، في حين ألا امرأة من أفراد أسرته ترتديه، ومنذ ذلك الحين استمرت الأمور هكذا"، في إشارة إلى تواصُل التضييق على المحجّبات في فرنسا.

بنشيخ استحضر واقعة منْع التلميذات الثلاث المتحدرات من أصول مغربية من متابعة دراستهن في إعدادية Gabriel-Havez، بعد أن رفضن الامتثال لقرار السلطات بنزع الحجاب، و"دور الحسن الثاني في هذه الواقعة"، كما جاء على لسانه، بعد أنْ وجّه إليه أحد الحاضرين خلال اللقاء سؤالا استنكاريا حول عدم دفاعه بالشكل المطلوب عن المسلمات المحجّبات في فرنسا، فقال: "أنا لا أقول لأحد أن يرتدي الحجاب ولا أن ينزعه، لأنه في ذلك ممارسةً للعنف على وعي الناس".

التصريحات الصادرة عن رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" خلّفت غضبا كبيرا في صفوف اتحاد مساجد فرنسا، إذْ سارَع إلى إصدار بلاغ بُثّ على موقعه الإلكتروني مساء الإثنين، عبّر فيه عن إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن غالب بنشيخ، التي اتهم فيها الحسن الثاني بالتسبب في قضية تلميذتيْ كْريل، معتبرا إياها "صادمة".

ورغم أنّ غالب بنشيخ عبر عن أسفه للتصريحات التي صدرت عنه، وقال إن كلامه لم يكن دقيقا، إلا أنّ اتحاد مساجد فرنسا اعتبر أنّ تعبير رئيس مؤسسة إسلام فرنسا عن أسفه إزاء الإساءة إلى الحسن الثاني "لا يكفي لتوضيح حيثيات هذا الانزلاق"، مطالبا إياه باعتذار رسمي.

وذهب اتحاد مساجد فرنسا، الذي يرأسه المغربي محمد الموساوي، إلى القول إنّ غالب بنشيخ، في أوَّل خروج رسمي له بصفته الرئيس الجديد لمؤسسة إسلام فرنسا، "لم يحترم الالتزامات المتعلقة بصفته الرسمية والتزاماته باعتباره رئيسا لمؤسسة تمثل جميع مسلمي فرنسا".

وبخلاف ما صرّح به غالب بنشيخ، قالَ اتحاد مساجد فرنسا إنّ "الملك الراحل الحسن الثاني تحمّل مسؤوليته في قضية منع التلميذات المغربية من مواصلة دراستهن في كرين، لإيجاد حلّ للمشكل الذي طرحه هذا القرار، وطلب منهنّ، كأبٍ لهن، خلْع الحجاب ومواصلة دراستهن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - المهاجر الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:01
الحسن التاني رحمه الله كان متقف من الطراز الأول. ...لو كان اليوم بيننا لأعطاك جوابا شافيا كافيا في أقل من سطر ....برنامج ساعة الحقيقية لم يجرا أي زعيم عربي على لقاء الصحافة فيه ...والحسن التاني رحمه الله كانت فرنسا كلها بكل وزرائها وقادتها يستمتعون في البرنامج عندما كان الضيف ملك الملوك الحسن التاني ضيفا على ساعة الحقيقية
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2 - Amghar الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:01
فجّر ... هادو مكيرحمو لا عايش ولا لي ميت , كيقلبو على مواضيع خاوية للاستهلاك و ضغضة المشاعر, وا لي بغا ايدير الحجاب ولا كاع ليديرو وانت مالك
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3 - كبور الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:01
تصريح الحسن الثاني آنذاك كان بالفعل مفاجىء والجاليات الاسلامية في اوروبا استنكرته لانها كانت تنتظر ان يدافع امير المؤمنين عن تلك الفتيات وان يستنكر منعهن من ارتداء الحجاب عوض ان يقول لهن اخلعي الحجاب وواصلي دراستك، ولكن ان يتهم بنشيخ هذا الملك الراحل بانه كان السبب في المشاكل التي تتعرض به المحجبات اليوم فهذا كلام سياسي انتهازي ولا علاقة له تماما بالواقع الذي تعيشه المحجبات اليوم حيث العداء للحجاب وللاسلام ارتفع اكثر من عشر مرات ماكان عليه في الثمانينات.
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4 - شناب الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:02
الاستاذ غالب بن الشيخ رجل رصين طالمااستعذبنا كلامه .
لهذا ينبغي ان نتجاوزهذا الانزلاق..لابد ان يعثرالفرس الاصيل.
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5 - علولة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:02
لا حول ولا قوة الا بالله
يحارب الاسلام أبناؤه وللاسف الشديد مع العلم ان حرية الفرد والعقيدة ليست مجالا للحوار او التدخل في نفس الشخص اتقوا الله إنكم ملاقوه واتركوا الخلق للخالق
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6 - Hamido الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:02
لا علاقة للملك الراحل والتلميدات من جهة والمؤسسة الإسلامية من جهة أخرى.الخلاف قد يكون حول أمور عقائدية وليس الحديث عن السياسة. حتى أغبى الناس يفهم من القضية تصفية حسابات حول الزعامآت بين ذوي الأصول المغربية والجزاءرية. انه صراع حول البزنس الإسلامي أو تجارة الدين.
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7 - Chouaib Mouhaabat الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:05
هذا المدعي غالب بن الشيخ أين كان في داك الوقت في عهد الحسن الثاني رحمه الله لسمع جوابا حكيما من المرحوم ألا يعرف أن يجب علينا أن نذكر أمواتنا بخير فإذا كانت الأسرة الملكية في داك الوقت في الصور بدون حجاب فداك في وسط القصر الملكي وليس في الشارع أمام الملأ أما الفتيات الطالبات التي تحدث عنها الراحل في فرنسا فهي في وسط الجامعة أمام الناس فإذا كنا فعلا قد كرهنا هذه الحكومة وبعض النفوديين في بلدنا الحبيب فهذا لا يعني أننا ليست لدينا غيرة على وطننا وعلى ملكنا فهيهات هيهات لكم لن تصلوا إلى الحسن الثاني رحمه الله حتى إلى عقليته وإلى وعيه التقافي تبا لكم أيها الحساد الغيورين لهذا البلد
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8 - القادري الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:11
يبدو أن إثارة مسألة الحجاب في هذا الزمان المحموم و السريع و بهذه الحدة أصبح متجاوزا و ذلك بالنظر أن الحجاب لن يستطيع منحك الجنة أو النار و لن يستطيع أن يوصلك الى الفضاء و لن يمكنك من أنت تكون سويا و معافى في تفكيرك .....
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9 - KIM الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:12
"وذهب اتحاد مساجد فرنسا، الذي يرأسه المغربي ، إلى القول إنّ غالب بنشيخ، في أوَّل خروج رسمي له بصفته الرئيس الجديد لمؤسسة إسلام فرنسا، "لم يحترم الالتزامات المتعلقة بصفته الرسمية والتزاماته باعتباره رئيسا لمؤسسة تمثل جميع مسلمي فرنسا"
واضح ان المخزن لا يريد ان يكون جزائري من يترأس اتحاد مساجد فرنسا ،وخصوصا محاولته الاخيرة لسيطرة على
مسجد باريس ولكنه فشل ،وسيد غالب بن شيخ لم يخطء
فكيف يعقل ان يكون شخص يدعي انه امير المؤمنيين
و لا يوجد واحدة من عائلته يحمل الحجاب؟
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10 - مغربي مهاجر بالجزائر الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:13
العلويين كلهم شجرة ماسونية يهودية خبيثة مصيرها الزوال ومزبلة التاريخ والحرق في نار جهنم
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11 - مغربي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:14
أولا فرنسا دولة قوية و ماتقدر حتى شي دولة تملي عليها شي حاجة. و اللي بغا يعيش فشي بلاد خاصو يحترم القوانين ديالها. بالنسبة للمصرح الفرنسي دو الاصول الجزائرية و دو التكوين السعودي الوهابي يقول اللي بغا و اللي غادي يحاسبو هما هاذوك اللي صوتوا عليه و داروه في هذاك المنصب. بالنسبة للنساء المغربيات العربيات و الأمازغيات سواء بنات الحسن الثاني أو بنات الشعب فإنهن أجود النساء اسلاما و تربية.
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12 - راس الكورة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:16
هذا المسمى بن الشيخ معروف أنه مدعوم من جنرالات المرادية ولا يخفي هذا. فتهجمه على الراحل الحسن الثاني يُظهر مدى الكراهية التي لا زالت تنخر قلوبهم في حق ملك لقنهم دروساً عسكرية لا تُنسى إلى الأبد. القضية ليست قضية الدفاع عن الحجاب ولكنها قضية الضرب تحت الحزام. لقد ذهب الإسلام الحقيقي منذ زمن بعيد ولم يبق في وقتنا هذا إلا المنافقون.
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13 - الايام الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:16
ياأمة ضحكت من جهلها الأمم. الحسن التاني لم يكن نبيا أو رسولا. أو حتى صحابي. كان رجلا كجميع الرجال. وأب كجميع الآباء. له الحق أن يربي أبنائه وبناته كما يراه صحيحا. وليس لأحد الحق ان يتدخل في حياة الراحل. الحسن التاني لم يلزم أحدا بلبس الحجاب أو نزعه. الرجل طبق الإسلام الوسطي. الإفراط ولا تفريط. آلمني كمغربي أن يتدخل اجنبي عن هذا الوطن في حياة مغربي آخر. وبالاحرى ملك البلاد. فهل بدأت الكلاب الضالة في الرقص على رؤوس اسودنا. كان بالاحرى أن تعرف الحسن التاني قبل أن تتحدت عنه
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14 - BOP35 الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:17
اش من نتيجة عندنا نرجعو ثلاثين سنة الى الوراء? الحسن الثاني رحمه الله كان عندو الحق انذاك وزيدون المسلمين ديال اوروبا لو كان ناقص ليهم عا الحجاب ف التعامل ديالهم يمشيو للجنة بعيونهم محلولين... ومثل هاذ لبسودو شيخ للي خرجو على الناس ف الغرب.....
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15 - قدوة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:18
السياسي لم ولن يكون قدوة ،
كل سياسيي العالم ، تأتي لحظات يوظف فيها الدين ، وأخرى يوظف
فيها العرقية ، وأخرى يوظف فيها القومية ، وأخرى يخلو فيها لنفسه،
وأخرى.....،و....
* ومن يمشي على سكة واحدة (قطار) لا علاقة له بالسياسة .
* إعطيني مثالاً لأي رجل سياسة في العالم ، من إختيارك أنت ،
من المعاصرين لنا ، يكون ثابتاً على كلمة واحدة و موقف واحد ، حتماً
لا تجده في العالم المتقدم أو دونه ، و إنما تجده في الخيال .
* هو منح حقوقاً للمرأة ، و لم نر صورة زوجاته ....
* أما عن الحجاب في الإسلام ،سأتطرق له في مقال قادم ، لكي لاأخرج عن
موضوع المقال.
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16 - Jawa الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:18
cette union des mosquées de France elle appartient a quel état ? Pour donner des leçons
La vérité ne plaît pas c'est pour cette raison que cette union est sortie de son silence
Et puis c'est quoi le problème au juste H2 n'était pas prophète
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