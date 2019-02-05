"بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا

هسبريس - محمد الراجي

فجّر غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا"، جدلا واسعا في صفوف المسلمين المقيمين بفرنسا، وخاصة المغاربة، بعدما أدْلى بتصريحات حول عدم ارتداء بنات ملك المغرب الراحل، الحسن الثاني، الحجاب.

غالب بن الشيخ، المتحدّر من أصول جزائرية والمزداد في السعودية، أشار في لقاء احتضنته مؤسسة "إسلام فرنسا"، إلى موقف الحسن الثاني من الحجاب، حين حديثه عن واقعة منْع ثلاث تلميذات مغربيات من متابعة دراستهن في إحدى المدارس بمدينة "Creil" الفرنسية، ملمّحا إلى وجود تناقض بين ما يصرح به الملك الراحل وما يمارسه على أرض الواقع.

وقال رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" بحماس أمام جمْع من أفراد الجالية المسلمة بفرنسا إنّ قضية منْع تلميذتيْن من الدخول إلى المدرسة، حيث كانتا تتابعان دراستهما، وهي الواقعة التي جرت يوم 18 شتنبر 1989، "جاءت بذريعة أنّ أمير المؤمنين في المغرب قال لهم يجب احترام الحجاب، في حين ألا امرأة من أفراد أسرته ترتديه، ومنذ ذلك الحين استمرت الأمور هكذا"، في إشارة إلى تواصُل التضييق على المحجّبات في فرنسا.

بنشيخ استحضر واقعة منْع التلميذات الثلاث المتحدرات من أصول مغربية من متابعة دراستهن في إعدادية Gabriel-Havez، بعد أن رفضن الامتثال لقرار السلطات بنزع الحجاب، و"دور الحسن الثاني في هذه الواقعة"، كما جاء على لسانه، بعد أنْ وجّه إليه أحد الحاضرين خلال اللقاء سؤالا استنكاريا حول عدم دفاعه بالشكل المطلوب عن المسلمات المحجّبات في فرنسا، فقال: "أنا لا أقول لأحد أن يرتدي الحجاب ولا أن ينزعه، لأنه في ذلك ممارسةً للعنف على وعي الناس".

التصريحات الصادرة عن رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" خلّفت غضبا كبيرا في صفوف اتحاد مساجد فرنسا، إذْ سارَع إلى إصدار بلاغ بُثّ على موقعه الإلكتروني مساء الإثنين، عبّر فيه عن إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن غالب بنشيخ، التي اتهم فيها الحسن الثاني بالتسبب في قضية تلميذتيْ كْريل، معتبرا إياها "صادمة".

ورغم أنّ غالب بنشيخ عبر عن أسفه للتصريحات التي صدرت عنه، وقال إن كلامه لم يكن دقيقا، إلا أنّ اتحاد مساجد فرنسا اعتبر أنّ تعبير رئيس مؤسسة إسلام فرنسا عن أسفه إزاء الإساءة إلى الحسن الثاني "لا يكفي لتوضيح حيثيات هذا الانزلاق"، مطالبا إياه باعتذار رسمي.

وذهب اتحاد مساجد فرنسا، الذي يرأسه المغربي محمد الموساوي، إلى القول إنّ غالب بنشيخ، في أوَّل خروج رسمي له بصفته الرئيس الجديد لمؤسسة إسلام فرنسا، "لم يحترم الالتزامات المتعلقة بصفته الرسمية والتزاماته باعتباره رئيسا لمؤسسة تمثل جميع مسلمي فرنسا".

وبخلاف ما صرّح به غالب بنشيخ، قالَ اتحاد مساجد فرنسا إنّ "الملك الراحل الحسن الثاني تحمّل مسؤوليته في قضية منع التلميذات المغربية من مواصلة دراستهن في كرين، لإيجاد حلّ للمشكل الذي طرحه هذا القرار، وطلب منهنّ، كأبٍ لهن، خلْع الحجاب ومواصلة دراستهن".