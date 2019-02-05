24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:19
|13:46
|16:39
|19:05
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضايا الفساد تجمع النيابة العامة وحقوقيين بالرباط
- "إنفلونـزا الحْـلالـفْ" ومستقبل الأحزاب المغـربية
- ماسياس يتحدى دعوات المقاطعة بإحياء حفل عيد الحبّ في المغرب
- اقتحام الإذاعة الوطنية يغضب إعلاميين بمراكش
- أسبوع الصناعة التقليدية بمراكش يُعَرف بالتراث اللامادي للمملكة
أمزازي: الجامعات وراء "رسوم الموظفين" .. وأولية الدراسة للطلبة (5.00)
عشرات الآلاف يحضرون أول قداس لـ"بابا الفاتيكان" بمنطقة الخليج (5.00)
المنظمة العالمية للصحة: وضعية "أنفلونزا الخنازير" عادية في المملكة (5.00)
- بسبب "الفيزا" .. مغربية تعيش الجحيم في مطار بروكسيل الدولي - (80)
- عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب - (79)
- "الملكية البرلمانية" تفجّر خلافات بين "الإخوان" حول إصلاح النظام - (73)
- ماسياس يتحدى دعوات المقاطعة بإحياء حفل عيد الحبّ في المغرب - (58)
- أمزازي: الجامعات وراء "رسوم الموظفين" .. وأولية الدراسة للطلبة - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا
فجّر غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا"، جدلا واسعا في صفوف المسلمين المقيمين بفرنسا، وخاصة المغاربة، بعدما أدْلى بتصريحات حول عدم ارتداء بنات ملك المغرب الراحل، الحسن الثاني، الحجاب.
غالب بن الشيخ، المتحدّر من أصول جزائرية والمزداد في السعودية، أشار في لقاء احتضنته مؤسسة "إسلام فرنسا"، إلى موقف الحسن الثاني من الحجاب، حين حديثه عن واقعة منْع ثلاث تلميذات مغربيات من متابعة دراستهن في إحدى المدارس بمدينة "Creil" الفرنسية، ملمّحا إلى وجود تناقض بين ما يصرح به الملك الراحل وما يمارسه على أرض الواقع.
وقال رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" بحماس أمام جمْع من أفراد الجالية المسلمة بفرنسا إنّ قضية منْع تلميذتيْن من الدخول إلى المدرسة، حيث كانتا تتابعان دراستهما، وهي الواقعة التي جرت يوم 18 شتنبر 1989، "جاءت بذريعة أنّ أمير المؤمنين في المغرب قال لهم يجب احترام الحجاب، في حين ألا امرأة من أفراد أسرته ترتديه، ومنذ ذلك الحين استمرت الأمور هكذا"، في إشارة إلى تواصُل التضييق على المحجّبات في فرنسا.
بنشيخ استحضر واقعة منْع التلميذات الثلاث المتحدرات من أصول مغربية من متابعة دراستهن في إعدادية Gabriel-Havez، بعد أن رفضن الامتثال لقرار السلطات بنزع الحجاب، و"دور الحسن الثاني في هذه الواقعة"، كما جاء على لسانه، بعد أنْ وجّه إليه أحد الحاضرين خلال اللقاء سؤالا استنكاريا حول عدم دفاعه بالشكل المطلوب عن المسلمات المحجّبات في فرنسا، فقال: "أنا لا أقول لأحد أن يرتدي الحجاب ولا أن ينزعه، لأنه في ذلك ممارسةً للعنف على وعي الناس".
التصريحات الصادرة عن رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" خلّفت غضبا كبيرا في صفوف اتحاد مساجد فرنسا، إذْ سارَع إلى إصدار بلاغ بُثّ على موقعه الإلكتروني مساء الإثنين، عبّر فيه عن إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن غالب بنشيخ، التي اتهم فيها الحسن الثاني بالتسبب في قضية تلميذتيْ كْريل، معتبرا إياها "صادمة".
ورغم أنّ غالب بنشيخ عبر عن أسفه للتصريحات التي صدرت عنه، وقال إن كلامه لم يكن دقيقا، إلا أنّ اتحاد مساجد فرنسا اعتبر أنّ تعبير رئيس مؤسسة إسلام فرنسا عن أسفه إزاء الإساءة إلى الحسن الثاني "لا يكفي لتوضيح حيثيات هذا الانزلاق"، مطالبا إياه باعتذار رسمي.
وذهب اتحاد مساجد فرنسا، الذي يرأسه المغربي محمد الموساوي، إلى القول إنّ غالب بنشيخ، في أوَّل خروج رسمي له بصفته الرئيس الجديد لمؤسسة إسلام فرنسا، "لم يحترم الالتزامات المتعلقة بصفته الرسمية والتزاماته باعتباره رئيسا لمؤسسة تمثل جميع مسلمي فرنسا".
وبخلاف ما صرّح به غالب بنشيخ، قالَ اتحاد مساجد فرنسا إنّ "الملك الراحل الحسن الثاني تحمّل مسؤوليته في قضية منع التلميذات المغربية من مواصلة دراستهن في كرين، لإيجاد حلّ للمشكل الذي طرحه هذا القرار، وطلب منهنّ، كأبٍ لهن، خلْع الحجاب ومواصلة دراستهن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
لهذا ينبغي ان نتجاوزهذا الانزلاق..لابد ان يعثرالفرس الاصيل.
يحارب الاسلام أبناؤه وللاسف الشديد مع العلم ان حرية الفرد والعقيدة ليست مجالا للحوار او التدخل في نفس الشخص اتقوا الله إنكم ملاقوه واتركوا الخلق للخالق
واضح ان المخزن لا يريد ان يكون جزائري من يترأس اتحاد مساجد فرنسا ،وخصوصا محاولته الاخيرة لسيطرة على
مسجد باريس ولكنه فشل ،وسيد غالب بن شيخ لم يخطء
فكيف يعقل ان يكون شخص يدعي انه امير المؤمنيين
و لا يوجد واحدة من عائلته يحمل الحجاب؟
كل سياسيي العالم ، تأتي لحظات يوظف فيها الدين ، وأخرى يوظف
فيها العرقية ، وأخرى يوظف فيها القومية ، وأخرى يخلو فيها لنفسه،
وأخرى.....،و....
* ومن يمشي على سكة واحدة (قطار) لا علاقة له بالسياسة .
* إعطيني مثالاً لأي رجل سياسة في العالم ، من إختيارك أنت ،
من المعاصرين لنا ، يكون ثابتاً على كلمة واحدة و موقف واحد ، حتماً
لا تجده في العالم المتقدم أو دونه ، و إنما تجده في الخيال .
* هو منح حقوقاً للمرأة ، و لم نر صورة زوجاته ....
* أما عن الحجاب في الإسلام ،سأتطرق له في مقال قادم ، لكي لاأخرج عن
موضوع المقال.
La vérité ne plaît pas c'est pour cette raison que cette union est sortie de son silence
Et puis c'est quoi le problème au juste H2 n'était pas prophète