الخطوط الملكية تتجه نحو بوسطن في وجهة جديدة‎

هسبريس من الرباط

في إطار توسيع شبكة الخطوط الملكية المغربية وتعزيز إستراتيجيتها حول محور الدار البيضاء، ستفتتح خطا مباشرا يربط العاصمة الاقتصادية وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الخط الجديد سيتم تشغيله ابتداء من 22 يونيو القادم، بمعدل ثلاث ترددات، أيام الإثنين، الخميس والسبت.

وستنجز هذه الرحلات على متن طائرات "بوينغ دريمالينر 787"، انطلاقا من الدار البيضاء على الساعة الخامسة مساء (حسب التوقيت المحلي)، على أن تصل إلى بوسطن على الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي).

وتبرمج رحلات العودة، وفق البلاغ، انطلاقا من بوسطن على الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء (حسب التوقيت المحلي)، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة (يوم)1+.

بعد افتتاح الخط الرابط ما بين الدار البيضاء وميامي في شهر أبريل 2019، يأتي هذا الخط ليعزز شبكة الخطوط الملكية المغربية بالقارة الأمريكية. وبهذا ستكون بوسطن المدينة الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تؤمن فيها الخطوط الملكية المغربية خطا مباشرا انطلاقا من الدار البيضاء، بعد نيويورك، وواشنطن وميامي، يورد البلاغ.

وفي الصدد نفسه، وبعد هذا الخط، سيرتفع عدد الخطوط الجوية المباشرة المؤمنة من طرف الشركة الوطنية بين المغرب وأمريكا الشمالية إلى سبعة خطوط؛ فعلاوة على الخطوط الأربعة سالفة الذكر، فإن الخطوط الملكية المغربية تنظم رحلات جوية مباشرة ومنتظمة صوب كل من مونتلاير (كندا) وساو باولو وريو دي جانيرو (البرازيل).

وستطلق الخطوط الملكية المغربية عما قريب عملية تسويق الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء وبوسطن مباشرة على بوابتها الإلكترونية ومراكز النداء التابعة لها، إلى جانب وكالات الأسفار وباقي الوسائل الإلكترونية المخصصة للحجز.

وبفتح هذه الخطوط الجديدة، تقول الشركة إنها ستواصل عملية توسيع شبكتها الواسعة نحو وجهات دولية انطلاقا من الدار البيضاء.

للإشارة فقد تلقت الخطوط الملكية المغربية مؤخرا دعوة للانضمام إلى الحلف الشهير "اتحاد شركات الطيران الدولية" "وان وورلد"، وهي الخطوة التي ستحفزها أكثر على تعزيز إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز المكانة الريادية للمملكة وللشركة الوطنية بالقارة السمراء.