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كُتّاب وآراء
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الأمير هاري وقرينته ميغان يزوران المغرب لأول مرة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:33
أعلن قصر "كنسينغتون"، اليوم الجمعة، عن زيارة رسمية يقوم بها دوق ودوقة "ساسكس"، الأمير هاري وقرينته ميغان ماركل، إلى المغرب.
وقالت العائلة الملكية البريطانية إن الزيارة المقبلة لدوق ودوقة "ساسكس" إلى المملكة المغربية ستنطلق ما بين يومي 23 و25 فبراير المقبل.
وبحسب قصر كنسينغتون، فإن هذه "الزيارة الرسمية تأتي بطلب من حكومة صاحبة الجلالة البريطانية".
ويرتقب أن تعلن سفارة المملكة المتحدة لدى المغرب عن جدول أعمال الزيارة في وقت لاحق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - هاهاها الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:48
حرام عليهم، بغاو السيدة تولد في المغرب ههههههه
2 - رشيد الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:48
فراسكم الأمير هاري و الأمير ويليام و جميع الأمراء و أبناء الساسة في بريطانيا قد أدوا التجنيد الإجباري دون تمييز بينهم و بين أبناء الشعب؟ بحالنا و خلاص...
3 - الورزازي الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:57
هوس زيارة المغرب او شراء عقار به اصبح عدوى تكتسح البلدان الغربية منذ بضع سنين خاصة المشاهير.
الله يزيدكوم من "بلية" المغرب ولو ان نصف خوتي المغاربة باغيين يخويوا البلاد بطريقة نظامية او حارقين
على اي مرحبا بالكوبل الملكي
الله يزيدكوم من "بلية" المغرب ولو ان نصف خوتي المغاربة باغيين يخويوا البلاد بطريقة نظامية او حارقين
على اي مرحبا بالكوبل الملكي
4 - يونس الجمعة 08 فبراير 2019 - 14:24
سمح لي نقول ليك السيد رشيد بللي كل الأمراء ديال دول العالم يخضعون للتجنيد لايجب خلط الأشياء. أما التجنيد فبريطانيا حسب معلوماتي المتواضعة ليس إجباري منذ الستينات. أعتذر إذا كنت خاطئ.
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