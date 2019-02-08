الأمير هاري وقرينته ميغان يزوران المغرب لأول مرة

هسبريس من الرباط

أعلن قصر "كنسينغتون"، اليوم الجمعة، عن زيارة رسمية يقوم بها دوق ودوقة "ساسكس"، الأمير هاري وقرينته ميغان ماركل، إلى المغرب.

وقالت العائلة الملكية البريطانية إن الزيارة المقبلة لدوق ودوقة "ساسكس" إلى المملكة المغربية ستنطلق ما بين يومي 23 و25 فبراير المقبل.

وبحسب قصر كنسينغتون، فإن هذه "الزيارة الرسمية تأتي بطلب من حكومة صاحبة الجلالة البريطانية".

ويرتقب أن تعلن سفارة المملكة المتحدة لدى المغرب عن جدول أعمال الزيارة في وقت لاحق.