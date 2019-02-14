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أكاديمية المملكة المغربية تناقش العلمانية الفرنسية

أكاديمية المملكة المغربية تناقش العلمانية الفرنسية
هسبريس من الرباط
الخميس 14 فبراير 2019 - 10:40

تستهلُّ أكاديمية المملكة المغربية أنشطتها الثقافية والعلمية المُزمع تنظيمها طيلة السنة الجارية، بشراكة مع الأكاديمية الفرنسية بالمغرب، بمحاضرة سيُلقيها الأستاذ جان ليك ماريون، أستاذ فخري بجامعة السوربون، حول موضوع "الفصيل والعَلمانية" (Séparation et Laïcité).

وسيلقي الأستاذ جان ليك ماريون محاضرته في مقر أكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط، على السادسة مساء، وسيتناول فيها ثلاث إشكاليات، تتعلق أولاها بتقديم رصيد للتدابير السياسية المتخذة من طرف الكاثوليك منذ الثورة الفرنسية لعام 1789.

الإشكالية الثانية تتعلق بالقانون الصادر بفرنسا سنة 1905، الذي بموجبه تم إعلان فرنسا جمهورية علمانية تفصل الدين عن الدولة. والإشكالية الثالثة هي دور الجماعات الكاثوليكية في المجتمع العلماني كالمجتمع الفرنسي.

وسيُسلّط الأستاذ جان ليك ماريون الضوء على إشكالية فصل الدين عن الدولة في المجتمع الفرنسي، وسيحاول أن يضع خلاصة للتوجهات الكبرى حول كيفية تعامل المجتمع الفرنسي مع هذه الإشكالية، خاصة عند منعطف سنة 1905، التي وُضع فيها قانون فصل الدين عن الدولة، وسيُبرز دلالات هذا التحول وكيفية تعايش المؤمنين معه في فرنسا.

وتأتي محاضرة الأستاذ جان ليك ماريون لتُشكل إضافة نوعية إلى الأنشطة الثقافية والعلمية لأكاديمية المملكة المغربية، التي تميّزت بسلسلة من المحاضرات التي نظمتها المؤسسة بشراكة مع مؤسسات علمية مرموقة، كمعهد العالم العربي بباريس و"كوليج دو فرانس".

ويُعد الأستاذ جان ليك ماريون من الأساتذة المرموقين في الجامعات الأمريكية حيث يدرّس، كما أنه يدرّس في جامعة السوربون العريقة، وفي عدد من المعاهد العليا بفرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ياسين الفكيكي الخميس 14 فبراير 2019 - 10:53
العلمانية او ذاك النظام الذي يكفره المسلمون و يحاربونه و يصفونه بالمؤامرة على الاسلام و بدعوة الالحاد و محاربة الدين و في نفس الوقت يقفون في طوابير لا متناهية امام سفارات الدول العلمانية طمعا في تأشيرة تخولهم العيش في كنف حقوقها و حرياتها و عدلها و ازدهارها و تقدمها و التنعم بخيراتها و أولئك الذين لم يسعفهم الحظ يرمون نفسهم في البحر طعما للأسماك هربا نحو جنة العلمانية و هربا من جحيم دولهم الدينية او التي تتغنى بالايمان ليلا و نهارا و من فقرها و ذلها و قمعها و كل سوداوية واقعها و ماضيها و مستقبلها. لكن هذه المفارقات كمثل جميع المفارقات السكيزوفرينية لدى المسلمين لم تكفهم ليعرفوا ان العلمانية هي اول مطلب قراني وان اول نواة دولة اسسها النبي عليه السلام كانت دولة مدنية علمانية عاش فيها المسلمون و اليهود و النصارى بل و المنافقون و اكثر من ذلك عاش فيها غير المؤمنون ماداموا مسالمين و غير محاربين وامر الله نبيه ان يعرض عنهم وانه ليس عليهم بمسيطر وان حسابهم ومرجعهم الى الله اما مهمة النبي فهي البلاغ لا غير و تنظيم دولته بما يناسب ظرفيتها التاريخية. العلمانية ببساطة هي الحل لهذا العالم المجنون.
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