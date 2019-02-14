أكاديمية المملكة المغربية تناقش العلمانية الفرنسية

هسبريس من الرباط

تستهلُّ أكاديمية المملكة المغربية أنشطتها الثقافية والعلمية المُزمع تنظيمها طيلة السنة الجارية، بشراكة مع الأكاديمية الفرنسية بالمغرب، بمحاضرة سيُلقيها الأستاذ جان ليك ماريون، أستاذ فخري بجامعة السوربون، حول موضوع "الفصيل والعَلمانية" (Séparation et Laïcité).

وسيلقي الأستاذ جان ليك ماريون محاضرته في مقر أكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط، على السادسة مساء، وسيتناول فيها ثلاث إشكاليات، تتعلق أولاها بتقديم رصيد للتدابير السياسية المتخذة من طرف الكاثوليك منذ الثورة الفرنسية لعام 1789.

الإشكالية الثانية تتعلق بالقانون الصادر بفرنسا سنة 1905، الذي بموجبه تم إعلان فرنسا جمهورية علمانية تفصل الدين عن الدولة. والإشكالية الثالثة هي دور الجماعات الكاثوليكية في المجتمع العلماني كالمجتمع الفرنسي.

وسيُسلّط الأستاذ جان ليك ماريون الضوء على إشكالية فصل الدين عن الدولة في المجتمع الفرنسي، وسيحاول أن يضع خلاصة للتوجهات الكبرى حول كيفية تعامل المجتمع الفرنسي مع هذه الإشكالية، خاصة عند منعطف سنة 1905، التي وُضع فيها قانون فصل الدين عن الدولة، وسيُبرز دلالات هذا التحول وكيفية تعايش المؤمنين معه في فرنسا.

وتأتي محاضرة الأستاذ جان ليك ماريون لتُشكل إضافة نوعية إلى الأنشطة الثقافية والعلمية لأكاديمية المملكة المغربية، التي تميّزت بسلسلة من المحاضرات التي نظمتها المؤسسة بشراكة مع مؤسسات علمية مرموقة، كمعهد العالم العربي بباريس و"كوليج دو فرانس".

ويُعد الأستاذ جان ليك ماريون من الأساتذة المرموقين في الجامعات الأمريكية حيث يدرّس، كما أنه يدرّس في جامعة السوربون العريقة، وفي عدد من المعاهد العليا بفرنسا.