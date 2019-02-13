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الرئيسية | مدارات | الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 23:40

أقام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم، مساء الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف عاهلي إسبانيا، الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا.

.حضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للعاهلين الإسبانيين، ورئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وفي ختام هذه المأدبة، ودع الملك محمد السادس ضيفيه الكبيرين الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا.

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