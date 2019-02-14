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الرئيسية | مدارات | الملك فيليبي يزور ضريح محمد الخامس في الرباط

الملك فيليبي يزور ضريح محمد الخامس في الرباط

الملك فيليبي يزور ضريح محمد الخامس في الرباط
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 14 فبراير 2019 - 12:35

قام عاهلا مملكة إسبانيا فيليبي السادس وليتيثيا، اليوم الخميس، بزيارة لضريح محمد الخامس في الرباط، حيث ترحما على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

وبهذه المناسبة، وضع عاهلا مملكة إسبانيا إكليلين من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قبل أن يقفا دقيقة صمت ترحما على روحيهما، ثم وقع الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا في الدفتر الذهبي للضريح.

وكان عاهلا مملكة إسبانيا قد وجدا في استقبالهما، لدى وصولهما إلى ضريح محمد الخامس، مؤرخ المملكة ومحافظ الضريح عبد الحق المريني.

جدير بالذكر أنه بدعوة من الملك محمد السادس، يقوم عاهلا إسبانيا، بزيارة رسمية إلى المغرب استُهلّت أمس الأربعاء وتنتهي اليوم الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحسين الخميس 14 فبراير 2019 - 13:18
عندي سؤال اريد من الاخوة المعلقين ان يساعدونني فيه.
هل يوجد في مدهب المالكي وعقيدة الأشعرية وتصوف الجنيد ما يؤيد زيارة غير المسلم قبر المسلم والترحم عليه.؟
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