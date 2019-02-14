عبادي: جماعة العدل والإحسان تنشر الفكر المعتدل

هسبريس - أمال كنين

خرج محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، للتعليق أخيرا على البيوت المشمعة، مشبها عمل الجماعة بـ"دعوة الأنبياء والرسل"، ومؤكدا أن "هذا سبب اضطهادها من طرف الحكام والدولة".

عبادي، وضمن تسجيل مرئي بثته القناة الرسمية للجماعة، قال: "سنة الله في خلقه..جميع الدعوات الصادقة التي قام بها الأنبياء وورثة الأنبياء وجدت من يعاديها، ومن يريد وأدها والقضاء عليها"، مواصلا: "كل الدعوات الصادقة تعادى ويؤذى أصحابها، ونحن إن شاء الله تعالى عز وجل على نفس النهج الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام".

وأضاف الأمين العام للجماعة: "منذ بدأت هذه الدعوة والدولة تحاول قمعها والقضاء عليها وإقبارها بكل الوسائل..الاعتقالات، الاضطهاد، المحاكمات، السجون، المضايقات في الأرزاق، منع الناس من وظائفهم، تشميع البيوت، غلق الجمعيات، حتى وإن كانت لغير أعضاء الجماعة ووجد فيها عضو واحد ينتمي إليها فإنه لا يسمح لها أن تمارس نشاطها"، وتابع: "هذا أسلوب اضطهاد. وقد جربت كذلك الدولة مع الجماعة أسلوب الإغراء..لما كنا في الحبس كانت تتفاوض معنا ولم يُجد الأمر نفعا. هذا الأسلوب ليس جديدا، فمنذ نشأة الجماعة يوم كان الإمام المجدد رحمه الله تعالى فردا أعزل وهو في حصار ومضايقة واضطهاد، وكلما اتسعت الدائرة اتسع الأذى والعداء لهذه الجماعة".

وطرح الأمين العام للجماعة خلال حديثه مجموعة من الأسئلة قائلا: "لماذا لا يسمح لنا بجمعيتنا؟ لماذا تكمم أفواهنا ومنابرنا الإعلامية؟ أين جريدة الصبح والعدل والإحسان ومجلة الجماعة؟ أقبرت حتى لا يسمع لنا صوت، لماذا؟ هل تشكل الجماعة خطرا على المجتمع والدولة؟".

ويرى المتحدث أن "الجماعة تساهم وساهمت في توعية كثير من الشباب، لأنها تنشر الفكر المعتدل وتنفر الناس من الفكر المتطرف، وكانت ومازالت في المناسبات -خصوصا الاجتماعية- تخدم هذه الأمة بكل ما أوتيت من قوة"، مردفا: "الجماعة رحمة، هكذا أرادها مؤسسها"، قبل أن يعلق: "لكنهم يعتقدون أننا نزاحمهم على جيفة الدنيا، على كراسي الحكم. تبا لهذه الكراسي. نحن نريد وجه الله ونريد الآخرة..نريد إرضاء الله سبحانه وتعالى عز وجل..نريد الصلاح للجميع، حتى الذين يعتدون علينا ويؤذوننا".

واستطرد عبادي: "ماذا تريد الدولة من هذه الجماعة؟ لا شك أن مرادها منها أن تسكت عن الحق، أن تقر بالمنكر، أن توافق على ما يسود المجتمع من ظلم وطغيان وفساد واستبداد يستشري في كل أوصال الفضاءات الاجتماعية، وهذا لن يكون، فنحن ننشد العدل والإحسان"، متابعا: "كيف نسكت وشبابنا تبتلعه الحيتان في البحار؟ كيف نسكت وخيرة الشباب يزج بهم في السجون؟ كيف نسكت ومستشفياتنا من ولجها ازداد مرضا على مرض؟ كيف نسكت وأموال الأمة تبذر داخليا وخارجيا من قبل بعض السفهاء في حين أن أغلبية الشعب تعيش الفقر المدقع؟ السكوت عن هذا الظلم جريمة نحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى عز وجل، ولذا لن نتخلى عن الوقوف مع الطبقة المسحوقة المظلومة المقهورة المغلوبة على أمرها من الفقراء والمساكين والمحتاجين، فلا بد من مناصرتهم، لا بد أن نقول كلمة الحق في وجه الحكام، لأنه جهاد في سبيل الله، وأفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر..".