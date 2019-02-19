عيوش: بنكيران يكذب على الشعب .. ولغة المغاربة هي الدارجة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

دافع نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وقال إن "أمزازي لم يخالف الرؤية الإستراتيجية كما يدعي ذلك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق".

وكان بنكيران هاجم وزير التربية بقوة، وقال إنه يخالف توجهات الملك محمد السادس بخصوص الرؤية الإستراتيجية للتعليم التي قدمها له العاهل المغربي عندما كان رئيسا للحكومة، معتبراً أن محاولة تمرير المسؤول الحكومي تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية "لف ودوران ومكر يخدم اللوبي الفرنسي".

ودعا نور الدين عيوش، وهو عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إلى احترام العمل الذي تقوم به الحكومة بخصوص إصلاح التعليم، و"عدم الخلط بين ما هو سياسي وإيديولوجي، لأن الأمر يهم مصير الأجيال ومستقبلها داخل البلد وخارجه".

وأوضح عيوش أن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية "ينسجم مع خطاب ملكي سابق قبل حوالي أربع سنوات، وقف فيه الملك على إشكالية تدريس مواد علمية بالعربية في المدرسة مقابل تدريسها باللغة الفرنسية في التعليم العالي"؛ وهو ما اعتبره المتحدث "خطأ كبيرا جاء الوقت لتصحيحه".

وأشار عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، إلى أنه مع تدريس المواد العلمية بالإنجليزية وليس فقط بالفرنسية، ولكن ما دام المغرب لا يتوفر على أطر في الإنجليزية فإنه يتفق على جعل لغة موليير اللغة الرسمية لتلقين التلاميذ مبادئ العلوم.

واعتبر المتحدث، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن بنكيران ومعه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، يُحاولان تغليط الرأي العام والمغاربة البسطاء بمسألة الهوية المغربية انطلاقا من الدستور، وزاد مستدركا: "لكن دستورنا متعدد؛ عربي أمازيغي إفريقي أندلسي ويهودي".

وأكد عيوش أن كثيرا من السياسيين الذين ينتقدون تدريس المواد العلمية باللغات يرسلون أولادهم إلى أحسن المدارس الأمريكية والفرنسية والإسبانية والألمانية، ولا داعي لذكر أسمائهم، مضيفا أن "ما يقوم به بنكيران وبركة وحزب آخر دخل على هذا الخط يدخل في نطاق لعبة سياسية مكشوفة، وغرضها واضح هو تحقيق مكاسب انتخابية فقط".

وأردف عيوش: "ولادهم كيقريوهم في مدارس البعثات الأجنبية..وأنا أعرف أن أبناء حزب العدالة والتنمية يدرسون في مدارس فرنسية بالمغرب. وكفانا سياسة وكذبا على الشعب المغربي".

وأبرز نور الدين عيوش أن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم هو "أي مستقبل نريد لأطفالنا؟"، موردا أن "دولا خليجية اليوم تخلت عن العربية واتجهت نحو اللغة الإنجليزية لأنها لغة البحث العلمي والعلوم والتطور؛ أما الحديث عن العربية انطلاقا من التاريخ فهو أمر متجاوز وأصبح من الماضي"، وفق تعبيره.

وخلص عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لبطالة الخريجين ضعف جودة التعليم، وأكد أن "اللغة فقط أداة للتواصل وليست مسألة هوياتية"، وزاد: "لغة المغاربة هي الدارجة وليست العربية".

وأضاف عيوش أن "بنكيران لا يفهم اللغة العربية ويتحدث بالدارجة، بدليل أن المرحوم باها من كان يكتب له خطبه كما سبق أن قال بنفسه؛ وهذا ليسا عيبا".

وتابع المصدر نفسه بأن بنكيران "يكذب على المغاربة بقوله إن الملك الراحل الحسن الثاني أقسم ألا يدخل أبناءه البعثات الفرنسية، وأنه اختار أن يدرسهم باللغة العربية"، وهو ما اعتبره "كذبا في كذب لأن المدرسة المولوية يدرس فيها أبناء الملوك جميع اللغات الأكثر تداولاً".