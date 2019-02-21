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تطوير القدرات الحربية يعزز مكانة القوة المغربية الصاعدة بإفريقيا

تطوير القدرات الحربية يعزز مكانة القوة المغربية الصاعدة بإفريقيا
عبد الحميد حارفي*
الخميس 21 فبراير 2019 - 09:00

يعد المغرب أحد أبرز القوى القارية الصاعدة؛ فمنذ عقدين حقق تقدما مهما على المستوى الاقتصادي والبنيات التحتية، مراكما خبرة سعى إلى مشاركتها مع الدول الإفريقية، ما ظهر جليا من خلال احتلاله في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة كأهم مستثمر أجنبي في دول إفريقيا جنوب الصحراء، متجاوزا حتى قوى تقليدية كانت مهيمنة على المنطقة، مثل فرنسا.

التوغل المغربي في القارة، خاصة في الدول الفرنكوفونية، ارتكز على أبعاد متنوعة، منها الجانب الروحي واللغوي، وكذلك الرغبة خلق شراكات جنوب جنوب على أساس رابح رابح، وهو ما كان يعاب على القوى الاستعمارية السابقة، والتي أصبحت قوى استعمارية اقتصادية سعت إلى استغلال موارد مستعمراتها السابقة دون أن تستفيد الساكنة المحلية حتى على مستوى البنيات التحتية.

حدث قد يبدو عابرا وقع في السنة الماضية في خليج غينيا عندما تم اختطف القراصنة اثنين من البحارة المغاربة العاملين في أحد البواخر الأجنبية بالمنطقة، لكنه خلق لدينا تساؤلا؛ هل يمتلك المغرب القوة اللازمة لحماية مصالحه الاقتصادية والسياسية وحتى مواطنيه العاملين في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء؟.

بغض النظر على ردة الفعل المحتشمة للحكومة المغربية بعد هذا الحادث، وجب تحليل الوضعية الحالية للقوة العسكرية المغربية وما يمكن القيام به لخلق توازن مع القوة الاقتصادية الصاعدة للمملكة.

في الأدبيات العسكرية والجيو-استراتيجية لا يمكن أن تطلق دولة على نفسها أنها قوة إقليمية أو قارية عندما لا تتوفر على قوة عسكرية رادعة تفرض بها احترامها وتمكنها من حماية مصالحها داخل وخارج حدودها، بل والتدخل عسكريا لحماية الأنظمة والدول الداعمة لمواقفها إذا اقتضى الحال، كما فعل سابقا المغرب في الزايير في 1977 و1978.

وفي هذا الإطار، بذلت المملكة جهودا كبيرة من أجل تطوير قدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية من خلال عمليات تحديث العتاد وشراء أساطيل من المقاتلات الجوية والوحدات البحرية وغيرها. وقد ركزت القيادة كثيرا على عامل الجودة، مع تهميش العدد، نظرا لهزالة الميزانية الدفاعية للمملكة التي يتم صرف أزيد من نصفها فقط في وراتب وتعويضات الموارد البشرية للجيش.

عامل الجودة هذا مكن المملكة من اقتناء تكنولوجيات عسكرية رادعة مهمة من فرنسا وأمريكا والصين، ساهمت في تحصين المملكة دفاعيا أمام جيرانها. واتضح ذلك من خلال تغير الخطاب الدبلوماسي للجارة الشمالية مثلا.

ولكن هذا لا يكفي لدعم السياسة التوسعية للمصالح الاقتصادية والسياسية للمغرب إقليميا وقاريا، فرغم التطور الذي تم تسجيله فإن القوات المسلحة الملكية فقدت بعضا من قدرتها في نشر قوات برية أو جوية بشكل سريع بشكل ذاتي، وهي القدرات التي كانت أصلا متواضعة جدا قبل إغراق سفينة الإنزال سيدي محمد بن عبد الله التي كان لها دور مهم في نقل ودعم القوات المغربية المشاركة في المهمات الدولية من أجل السلام.

فماذا يمكن القيام به من أجل بناء قوة عسكرية تدعم بها المملكة مكانتها كقوة إقليمية وقارية صاعدة؟.

1- انتهاج مبدأ المهنية في العقيدة العسكرية المغربية

بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية وتضاؤل الميزانيات الدفاعية سنة تلو الأخرى، عمدت القوى الأوروبية إلى تقليص عدد جنودها والاكتفاء بأدنى مستوى عددي، لكنها استثمرت كثيرا من أجل تطوير عامل المهنية وتكوين جنود وضباط قادرين على أداء مهام متنوعة وتجهيزهم بشكل رفيع. وقد أدى ذلك إلى تطور نوعي في أداء القوات وتقليص ميزانية الرواتب التي غالبا مع تلتهم حصة الأسد من الميزانية العسكرية.

الحزام الأمني في الصحراء يجعل المغرب غير قادر على اتباع هذا النهج، في غياب حل لهذه القضية. لكن بالمقابل يمكن البدء بتأسيس قوات عسكرية مختارة من صفوف الوحدات البرية والجوية والبحرية وحتى الدرك الملكي، ويتم تدريبها على القيام بمهام عسكرية سريعة ودقيقة مثل تحرير الرهائن في المناطق الحضرية أو القروية أو البحرية خارج حدود المملكة، أو الهجوم على أوكار الإرهاب المهددة لمصالح المملكة وحلفائها دول جنوب الصحراء، مثل خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، أو التدخل لوأد تمرد عسكري قد يهدد الأنظمة أو الدول المساندة للمغرب في القارة.

وقد بدأ المغرب برنامجا مشابها في مركز تفنتيت للتكوين عبر إنشاء قوات خاصة تقوم فرق أمريكية من قوات المارينز بتكوينها وتدريبها، غير أن ذلك غير كاف عدديا. وفي غياب استثمار على مستوى التجهيزات الفردية، سواء تعلق الأمر بالأسلحة الفردية أو السترات الواقية والتكتيكية ووسائل الاتصال الفردية بين الفرق والقيادة عبر الأقمار الاصطناعية وغيرها.

2- تطوير القوات الجوية

تمتلك القوات الجوية الملكية أسطولا عسكريا حديثا تجعل منها أقوى سلاح جو قاريا على المستوى التكنولوجي بامتلاكها منظومات تسليحية متقدمة لا تمتلكها القوات القارية الأخرى المتفوقة عليها عدديا، مثل مصر. القوة العددية هي ما يمكن أن يعاب على سلاحنا الجوي، فامتلاك أقوى النظم القتالية هو عامل رادع مهم ولكن ليس كافيا لمواجهة قوات أكبر عدديا.

وهذا اتضح جليا للقيادة عندما اضطرت إلى سحب أسطول إف 16 المرابط بالخليج وإعادته إلى قواعده بالمغرب بعد تنامي خطر العودة للقتال في الصحراء.

كما أن المغرب يفتقر إلى أسطول للنقل الجوي متقدم، فالأسطول الحالي يعاني من التقادم وهو ما قد يهدد قدرة المملكة على نشر قوات برية خاصة في الحالات المستعجلة. من جهة أخرى لا يملك المغرب طائرات لتزويد أسطوله المقاتل من طائرات إف 16 بالوقود جوا، وهو ما يحد من مدى حركة هذه الطائرات إذا ما استدعيت لمساندة قوات حليفة أو القيام بعملية "جراحية" في منطقة ما بهدف حماية مصالح إستراتيجية للمملكة خارج حدود البلاد، خاصة أن حلفاء المملكة في دول إفريقيا جنوب الصحراء يفتقرون إلى قوات جوية حقيقية؛ بل إن حتى تكوين بعض القوات المظلية الإفريقية يتم على ظهر طائرات نقل مغربية كما يحدث في كوناكري.

لذلك وجب التفكير في اقتناء طائرات للنقل والتزود بالوقود حديثة، وكذا زيادة أسطول الطائرات المقاتلة كعامل رادع مهم أمام القوى الإقليمية المعادية لمصالح المملكة.

3- تدعيم الأسطول العسكري البحري

عرفت البحرية الملكية تطورا نوعيا خلال العقدين الأخيرين جعلها ترتقي إلى مصاف البحريات الأكثر تقدما على المستوى التكنولوجي، وضمن أقوى خمس قوات بحرية على المستوى القاري باقتنائها ست فرقاطات وتكوينها لنواة لطيران بحري لازال متواضعا. لكن ذلك غير كاف ومستوى التحديات التي تواجهها البحرية الملكية، ولا ببلد يمتلك 3500 كلم من السواحل وسيعرف توسعا في مجاله البحري الاقتصادي الخالص قريبا ليصبح 1 مليون كلم مربع.

المغرب كذلك هو المسؤول عن التنسيق في عمليات البحث والإنقاذ في منطقة شمال غرب إفريقيا، لكن إمكانيات التدخل، خاصة الجوية، تبقى متواضعة جدا ولا تمكن المملكة أن تلعب دورها الريادي المرجو في هذا الميدان.

منذ فقدان سفينة الإنزال سيدي محمد بن عبد الله أصبحت وحدات الإنزال البحري غير قادرة على أداء هذه المهام نظرا لتقادمها (عمر الأسطول الحالي 50 سنة) وتواضع إمكاناتها؛ كما أنها غير قادرة على القيام بالعمليات الإنسانية التي تضطلع بها سفن الإنزال الحديثة؛ هذه الأخيرة يمكنها أن تتحول إلى مستشفيات عائمة قادرة على التدخل في حالات الزلازل والكوارث الإنسانية، خاصة أنها قادرة على نقل بضع مروحيات على ظهرها؛ كما أنها سفن قادرة على التحول إلى مركز آمن للقيادة لمختلف العمليات البحرية والجوية والبرية.

لذلك فالمغرب مطالب أولا بتطوير طيرانه البحري واقتناء سفن إنزال وقيادة قادرة على نقل قوات برية وجوية والمساهمة في العمليات العسكرية والإنسانية حتى يتمكن من لعب دول شرطي المنطقة ويدعم موقعه كقوة إقليمية وقارية حقيقية، ولا تبقى إفريقيا تنتظر العون والإغاثة من القوى الطامعة التي لا تنتمي إليها.

من جهة أخرى وجب على المملكة تطوير قدراتها الحربية البحرية عبر اقتناء فرقاطات خفيفة تمكن المملكة من قدرة أكبر في حماية مجالها الاقتصادي الخالص، والقيام بمهام داخل المجال البحري لدول غرب إفريقيا، خاصة خليج غينيا، حيث تنشط عمليات القرصنة البحرية في غياب قوات محلية قادرة على مواجهة الظاهرة.

4- تكثيف التعاون العسكري الإفريقي

في الأسبوع الأول من هذا الشهر عقدت اللجنة العسكرية المغربية الفرنسية المشتركة بباريس، ومن بين النقاط التي تم التطرق لها إرسال مدربين مغاربة إلى دكار من أجل ملء الفراغ الذي سيخلقه الرحيل التدريجي للقوات الفرنسية في تكوين القوات السنغالية وتعزيز الأمن في هذا البلد. وهذا معطى يمكن أن نستشف منه المهام التي قد تقوم بها القوات المغربية مستقبلا في البلدان التي تسعى فرنسا إلى سحب قواتها منها، وهي كذلك الدول التي تعرف بمواقفها المساندة للمملكة في قضاياها الوطنية مثل السنغال والغابون وكوت ديفوار.

كما أن المغرب فاعل رئيسي في قوات أممية منتشرة في إفريقيا، في الكونغو وجمهورية وسط إفريقيا. وتشارك القوات المغربية في التمارين التكوينية لدول الساحل والصحراء؛ أول في خليج غينيا في إطار الجهود الدولية لتكوين قوات هذه الدولة لتعزيز الأمن ومواجهة الخطر الإرهابي.

ينضاف إلى هذا أن المعاهد والمدارس العسكرية والأمنية المغربية تحتضن سنويا عدة تلاميذ ضباط وضباط صف من مختلف الدول الإفريقية، حتى داخل مراكز التكوين في الصحراء المغربية، في ظروف أكثر واقعية. ويشكل هذا أحد ركائز التعاون العسكري مع دول إفريقيا الصديقة؛ بل أصبح يشكل مجالا لتعزيز التعاون حتى مع الدول التي كانت بالأمس تعادي المملكة؛ إذ تحتضن مراكز تكوين القوات الجوية منذ سنتين دورات تكوينية وتدريبية لفائدة ضباط وضباط صف من القوات الجوية النيجيرية التي تستخدم عتادا مماثلا لذلك المستخدم في المملكة.

من جهة أخرى، يمكن استغلال القمرين الصناعيين المغربيين الجديدين اللذين أطلقهما المغرب حديثا بتمويل ذاتي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تتبع الحركات الإرهابية والمتطرفة في منطقة والساحل والصحراء وخليج غينيا، ومشاركة هذه المعلومات مع دول المنطقة التي تفتقر إلى وسائل رصد وتتبع متقدمة؛ وتقوم القوى العظمى باستنزاف إمكانياتها المالية من أجل بعض صور الأقمار الاصطناعية.

كل هذه المحاور هي مقترحات فقط، الهدف منها تعزيز دور المملكة كقوة إقليمية وقارية قادرة على فرض احترامها داخل القارة والقيام بأعمال ريادية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويصبح أمن إفريقيا بيد إفريقيا. فلا يمكن الحديث عن المملكة كقوة إفريقية إذا ارتكز ذلك فقط على مقياس اقتصادي أو دبلوماسي، في حين نفتقر إلى الوسائل الناجعة عسكريا لحماية مصالحنا وحلفائنا بالمنطقة، وكذا تعزيز السلم والتدخل في الحالات الإنسانية العاجلة؛ فعلى هذا تقاس قوة الدول.

*باحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - جديد الخميس 21 فبراير 2019 - 09:12
قوة اقليمية برتبة 55 عالميا ياللعجب
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7
2 - jawad الخميس 21 فبراير 2019 - 09:14
بيت القصيد
يتم صرف أزيد من نصفها فقط في وراتب وتعويضات الموارد البشرية للجيش.
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9
3 - SAHARAOIUI الخميس 21 فبراير 2019 - 09:14
LE MAROC DOIT SE DOTER DES ANTI MISSILES S 400 ET DES AVIONS SUKHOYS F 34 DE LA RUSSIE
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0
4 - عبدو 23 الخميس 21 فبراير 2019 - 09:14
رغم أنني أشم رائحة التضخيم غير المبرر لكنني فرح بتطور القدرات العسكرية الملكية لأن ذلك يعني قرب تحرير سبتة ومليلية والصحراء وربما تحرير القدس من أيادي الصهاينة..
على الأقل أتمنى ذلك ولو كان حلما بعيدا..
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0
5 - Seddam الخميس 21 فبراير 2019 - 09:22
لا أحد يلتفت لا للجانب العسكري و لا الجانب الروحي و لا العقائدي،هناك الجانب الإقتصادي فقد خصوصا لدولة مثل المغرب،من الناحية العسكرية في العصر الحالي أصبح من الصعب حسم أي حرب لصالح طرف على الآخر و التحالف العربي في اليمن نمودجا فرغم القوة العسكرية و التسليحية للسعودية و الإمارات و المغرب و السودان و ماليزيا و باكستان و البحرين و مصر.....لم يتزحزح الحوتيون من مكانهم بل كبدوا التحالف خسائر فادحة،أما الجانب العقائدي و الروحي فحفنة من الدولارات أو اعتقالات لبعض المشايخ كافية لاستمالة رجال الدين و العلماء و الدعاة .
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6
6 - مغربي الخميس 21 فبراير 2019 - 09:23
تحية تقدير و إحترام لجنودنا البواسل اينما كانوا ...
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5
7 - concerned citizen الخميس 21 فبراير 2019 - 09:25
Le budget militaire pourrait etre reduit en faveur de celui de l'enseignement et de la sante. Pourquoi depenser autant dans des equipements qui sert a rien. A ce que je sache on est pas en guerre !
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-1
8 - خليجي الخميس 21 فبراير 2019 - 09:26
اللى فهم حاجة يفهمنا و اجره على مولاه
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0
9 - الابواب مغلقة الخميس 21 فبراير 2019 - 09:29
و هل راتب الجندي الذي لايتعدي 1500dh ستجعل من الجندي المغربي مؤءهل ميدنيا لخوض المعركة... وخوض معركة االاسرة...الجندي المغربي يستحق لقب الجندي المجهول ...,,???????????????
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10
10 - متتبع الخميس 21 فبراير 2019 - 09:32
الردع العسكري يستوجب خلق صناعة عسكرية حقيقية بالتعاون مع قوى اقليمية كالصين و الهند و البرازيل و باكستان و تركيا و غيرهم، و عنصر تكوين ضباط الجيش في الصناعات الالكتروميكانيكية و الفضائية هو حجر الزاوية لكل ذلك، اشراء التكنولوجيا لايكفي لانه يستنزف الميزانية، و كما يقول المثل الصيني" لاتعطني سمكة كل يوم بل علمني كيف اصطادها"
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7
11 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 09:37
شيء يبكي وشيء يضحك
فرنسا نفسها تسيطر على اقتصادنا في المغرب تملك 24.9 % من الانتاج العام المغربي. ام ان المغرب لا يقع في افريقيا
الاسثمارات الفرنسية الاجمالية في افريقيا فاقت 74 مليار دولار
مقابل 894 مليون دور مستثمارات مغربية إجمالية في افريقيا
















































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5
12 - مغرب الخميس 21 فبراير 2019 - 09:41
ترتيب المغرب عسكريا في افريقيا خلال سنة 2018

1- مصر

2- الجزائر

3- جنوب افريقيا

4- نيجيريا

5- انغولا

6- اثيوبيا

8- المغرب
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4
13 - Samira الخميس 21 فبراير 2019 - 09:45
لازم للمغرب غواصات أكثر تطورا من الجزائر لأنها يحكمها الجنيرالات أعداء للمغرب وللجزائر معا.نحب إخواننا الجزائريين الاحرار لكننا نكره الجنيرالات الخبثاء
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-9
14 - سعيد الخميس 21 فبراير 2019 - 09:50
الجيش هوا العمود الفقري للدولة الجيش هو من يحمي الدولة من الأطماع الخارجية مثال على ذلك فالجيش الملكي المغربي يقف سدا منيعا أمام الأطماع الجزائرية في الصحراء المغربية فامريكا بسبب قوة جيشها العالم يخاف منها وينفذ اوامرها حرفيا فالجيش هو القوة القوية في الدولة
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-2
15 - سعيد01 الخميس 21 فبراير 2019 - 09:52
مع الاسف الشديد الفساد المالي ينخر قواتنا المسلحة الا القليل..ارجو من المسؤولين ان يراقبوا الصفقات العسكرية ..
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1
16 - عبد الله الخميس 21 فبراير 2019 - 10:18
عدد الطائرات والمسافة التي يمكن قطعها بدون تزويدهم بالوقود

الطائرات المغربية
أف16 : 23 طائرة. . المسافة 500 كلم
أف5 : 24 طائرة. . المسافة 700 كلم
ميراج أف 1 : 25 طائرة. . المسافة 900 كلم
طائرات لتزويد بالوقود: 0
----------------------------------

طائرات جارتنا الجزائر
سوخاي 30 : 40 طائرة. المسافة 1500 كلم
سوخاي 24 : 40 طائرة . المسافة 1400 كلم
ميغ 29 : 34 طائرة . المسافة 700 كلم
ميغ 25 : 13 طائرة . المسافة 1700 كلم
ياكوفليف ياك-130 : 32 طائرة . المسافة 2200 كلم
طائرات إليوشن إي أل-78 لتزويد بالوقود: 5
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