الأمير هاري يلاقي نساء أعمال ورياضيّين بالرباط

هسبريس - و.م.ع

التقى الامير هاري دوق ساسيكس وعقيلته الاميرة ميغان ماركل دوقة ساسيكس، مساء اليوم الاحد في الرباط، نساء مقاولات مغربيات وكذا رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال حفل استقبال نظم بإقامة سفير المملكة المتحدة.

وتبادل الامير هاري أطراف الحديث مع أعضاء من المنتخب المغربي الاولمبي للاشخاص المعاقين الذين شاركوا في الالعاب الاولمبية الموازية بلندن، عام 2012، حيث ثمنوا الإنجازات التي حققتها رياضة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب، بفضل البنيات التحتية الضرورية التي تم بناؤها والتي تستجيب للمعايير الدولية.

من جانبها، تباحثت دوقة ساسيكس مع نساء مقاولات أكدن المكانة الأساسية التي أضحت تحتلها المرأة في المجتمع المغربي، مبرزين التطور الذي بلغته المملكة في مجالات الرقمنة والحق في الولوج إلى المعلومة والتربية.

ومن ضمن الشخصيات التي تباحث معها الامير هاري وعقيلته هناك مريم بنصالح شقرون، الرئيسة السابقة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، ومصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة.

وكان الامير هاري وعقيلته ، اللذان حلا بالدارالبيضاء أمس السبت في زيارة للمغرب تستغرق ثلاثة أيام، قد زارا مؤسسات تابعة لجمعية "التربية للجميع" والثانوية التأهيلية "الاطلس الكبير" بمنطقة مراكش.