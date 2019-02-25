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الرئيسية | مدارات | الملك يقيم حفل شاي بحضور الأمير هاري وعقيلته

الملك يقيم حفل شاي بحضور الأمير هاري وعقيلته

الملك يقيم حفل شاي بحضور الأمير هاري وعقيلته
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:03

أقام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم والأميرة لالة حسناء، اليوم الاثنين بالإقامة الملكية بسلا، حفل شاي على شرف الأمير هاري، دوق ساسيكس، وعقيلته ميغان ماركل دوقة ساسيكس، اللذين يقومان بزيارة للمملكة.

وبهذه المناسبة سلم دوق ساسيكس للملك محمد السادس، أيده الله، رسالة خطية من الملكة إليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة.

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