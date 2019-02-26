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الرئيسية | مدارات | مقربون من الزفزافي ينقلون "وصاياه الحراكيّة" إلى الشعب الجزائري

مقربون من الزفزافي ينقلون "وصاياه الحراكيّة" إلى الشعب الجزائري

مقربون من الزفزافي ينقلون "وصاياه الحراكيّة" إلى الشعب الجزائري
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:00

رسالة جديدة عابرة للحُدود بعثَها أيقونة "حراك الحسيمة"، ناصر الزفزافي، إلى آلاف المحتجين في الجزائر ضدَّ العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أيّد من خلالها "الحراك الجزائري الذي جاءَ ضدَّ ما وصلَ إليه الجار الشّرقي من ظلمٍ واستعبادٍ وسلطوية"، واصفاً الرّئيس بوتفليقة بأنه "شبه ميت جاثم على صدور الشعب الجزائري"، حسب الرّسالة التي نشَرَها نشطاء مقرّبون منه.

الرّسالة التي دبّجها الزفزافي، المدان ابتدائياً بعشرين سنة سجنا نافذا، من داخل السّجن، باركتْ الحراك الشعبي الذي تشهدهُ الجارة الجزائر، داعيةً المحتجين الغاضبين إلى التّمسك بنهج السلمية كخيار لتحقيق مطالبهم المشروعة، ومضيفة: "وما رفضكم للعهدة الخامسة التي أوصلت بلد المليون ونصف المليون شهيد إلى ما وصل إليه اليوم من ظلم واستعباد وسلطوية لدليل على وعيكم وفهمكم العميق لسياسة مخزنكم".

وخاطبَ الزفزافي الجزائريين الذينَ يخرجون في مسيرات رافضة لتسليم قيادة البلاد لعبد العزيز بوتفليقة من جديد، قائلا: "ولتعلموا يا أحفاد عبد القادر الجزائري العظيم أنه حتى لو فصلت بيننا سياسة الحدود سنبقى شعبا واحدا وأمة واحدة نتقاسم نفس الهموم والصعاب ولا نبتغي إلا مصلحة شعوبنا وأوطاننا التي حارب من أجلها أجدادنا".

وأوصى أيقونة "حراك الريف" المحتجين بـ"الحفاظ على نزاهة حراكهم من أي اختراق واستغلال ورفض الدكاكين السياسية التي تصفي حساباتها السياسية على ظهر مآسيهم ومعاناتهم"، وزاد: "لا محالة أنكم ستنتصرون إن عاجلا أم آجلا على العهدة الخامسة التي يقودها رئيس شبه ميت جاثم على صدوركم".

وقال الزفزافي مخاطباً الجزائريين الذين يرفضون العهدة الخامسة: "ستنتصرون على كل ظالم ومستبد يسعى إلى حكمكم بالقوة، ولتتأكدوا أن مخزنكم سينهج نفس أسلوب مخزننا من اختطافات واعتقالات واغتيالات وتلفيق للتهم، كما أنه سيتهمكم بخدمة أجندات خارجية"، وفقَ الوارد في الرّسالة.

ودعا أيقونة حراك الريف المحتجين إلى مزيد من الصمود والعزيمة والإرادة قائلاً: "ستنتصرون وسينصر الله جل جلاله نضالاتكم، وإني أسأله تعالى أن يحفظ وطنكم من شر الدكاكين وفرعونية الجنرالات. ويقينا إن شاء الله تعالى ستعود الجزائر التي تحبونها حرة، جزائر تتسع للجميع".

ويغلي الشّارع الجزائري غضباً ورفْضاً لولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المدْعومِ من رجالاتِ "الجيش"؛ فقدْ أعلنَ نشطاء جزائريون الخروجَ مجدّداً في مظاهرات في عدّة ولايات، إذا ما لم يتم عزل الرّئيس الحالي وثنْيه عن خوضِ غمار الانتخابات الرئاسية التي ستُقامُ في أبريل المقبل.

وأعلنت السلطات توقيف ما مجموعه 41 شخصا خلال المظاهرات التي نظمت ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المنتهية ولايته، لولاية خامسة. وأخذت الحركة الاحتجاجية ضد الولاية الخامسة زخما كبيرا، خاصة بالجزائر العاصمة، حيث نظمت، ولأول مرة منذ 20 سنة تقريبا، مسيرة "سياسية" ضخمة بالشوارع. كما خرج الجزائريون بالتزامن في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - المعطي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:06
الرجل تسطّا ولا بغا يدير فيها لينين ولا تشي غيفارا !! راه غير كدّير الضحك فراسك ..
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3
2 - حميد الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:08
اتمنى ان نهتم بشؤوننا فقط. نحن نعيب على الاخرين التدخل في شؤوننا فلا يجب التدخل في شؤون الغير.
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32
3 - مراقب الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:12
سي الزفزافي راه ظان راسو زعيم فعلا. ما هذا الغرور واش نسيتي بأنك فعلا كنت تريد خدمة أجندات أجنبية. إذا لم تستحيي فقل ما شئت
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-4
4 - issam الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:12
جزائر عطاتك درس ا زفزافي لا نتا لا رباعتك لا ناس ديال ريف يحتجون و الكل يحمل راية بلادهم صغير أم كبير و في كل الوطن و مطالبهم للوطن و ليست للمدينة أو جماعة
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26
5 - المنطقي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:13
انا كمغربي حر أصيل لا أحب كن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلدي المغرب وكدلك لا أحب أن يتدخل أي مغربي في شؤون بلد آخر. ...صحيح أن الجزائر فيها متفقون واناس محترمون قادرين على تسيير بلدهم احسن من الترسانة الحاكمة ...لكن بالاخير أهل مكة أدرى بشعابها. ..
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17
6 - عبدالرحمان الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:13
دليل آخر على أن الشخص بعينه تابع لمؤامرة خارجية تهدف زعزعة إستقرار و أمن الدول و إضعافها ثم لإبتزازها.
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0
7 - jeo الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:14
أودي إتفك غير مع حريرته أولا ، السيد باقي عيش في الوهم ،
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8
8 - جزائري منتفض الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:15
ياسي الزفزافي كان بك ان توجه رسالتك هاته الى حكامك ومن يجثمون عليكم بقبضة من الاستبداد والحقرة والفقر ونزع الحريات اما الشعب الجزائر فقد قرر مصيره يوم 22 فيفري وخرج بالملايين في كل ربوع الوطن من بشار والعاصمة ووهران وقسنطينه وعنابة ومعسكر ووو ليقول كلمته وماهي الا أياما معدودة وسنضغط يوم 1مارس بمسيرات سلمية مليونية ندهش بها العالم كما ادهشناه في مسرة 22فيفري فاقول لك نحن قررنا مصيرنا من حكم الطغاة والدور أت اليكم أرونا ما ستفعلون .أنشر تضامنا مع اخوانكم الجزائريين.
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-9
9 - وجدي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:16
ها هو بدأ تخربيق و الزعيق
لم يشتكي عليك الجزائريون فعندهم احتجاجات لأيام معدودة ليس مثلكم شديتوها بلاطاش لعدة شهور فلو كنتم في الجزائر ستعرفون ما هو التحدي
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2
10 - ادخل سوق راسك الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:16
غريب امرك حاولت تدمير المغرب و الان تريد نقل عدواك للشقيقة الجزاءر ...الشعب الجزائري ادرى بمصالحه و ليس في حاجة لك لدلك يستحسن ان تهتم بامورك الشخصية لعل الله يتوب عليك.
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2
11 - عبدالرحمان الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:17
الشعب الجزائري قادر على التخلص من النظام العسكري و إعادة اللحمة المغاربية و طرد المرتزقة البوليساريو و إنهاء المشكلة المفتعلة من النظام العسكري الجزائري المستبد.
يحيا المغرب و أهلا بإخواننا الجزائرين في مسار الوحدة و التنمية
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12
12 - ريفي أصيل الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:19
لم يبق لك إلا الجزائر أن تنصحها إنصح نفسك أولا ودعك من الهراء والثرثرة . سمعوا لك أبناء جلدتك ، لم يبق إلا الجزائريون.
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5
13 - ريفي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:20
ادخل سوق راسك افهامتك لدخلاتك في مشاكل الكثيرة منها السجن الله اعفو وعليك
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6
14 - deltaconstantina الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:22
الرسالة من المفروض ان توجه الى الشعب المغربي الشقيق لانه تنطبق عليه كل ما قاله الزفزافي ... ان كان قاله حقا...الجزائر جمهورية وللأسف النظام الحالي يرغب في تحويلها الى ملكية رغم ان الملك نفسه غائب عن الساحة بفعل الارادة الالهية...
المثقفون الجزائريون واعون جدا بالوضع لكن من الصعب جدا اتخاذ الخطوات الصحيحة لان هناك شريحة واسعة من الشعب قد امتلكها الفاعلون في النظام عبر توزيع فتات الريع وهم بالملايين... فالخوف الكبير هو جعل الشعب يتطاحن فيما بينه والفائز الاكبر هو الفاعل الحقيقي المتفرج والمبتهج بما يحدث لانه في كلتا الحالتين هو المستفيد كما استفاد من أوضاع سابقة
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0
15 - حسن التادلي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:23
الله اكبــــر.... !! ..... هموم السيد النفنافي اصبحت تتجاوز البعد الوطني الى البعدين الاقليمي و العربي ..والدولي ايضا و لما لا ..؟
هذا الرجل يحتاج فعلا الى علاج نفسي لانه يعتقد انه زعيم سياسي .. و الواقع انه انسان ساذج و بسيط لا تستمع اليه سوى قبيلته ..وهو بذلك يعبر عن انفصام في الشخصية ...حتى انه يرى نفسه النهدي بن بركة ديال هذا الزمان ....
الناس وصلات للشهرة السياسية بالفكر و بالعلوم و بالنضال .. وهؤلاء يريدون ان يصلوا بالدخول الى المساجد بالصباط ...
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0
16 - هماندوزي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:24
فوك راسك اسي الزفزافي عاد نصاح اخرين . افكارك ومخططاتك لم تنفعك انت واتباعك لانها افكار فاشلة من بدايتها لان القذف والسب في الخرين ليست من شيم الرجال.
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17 - nihilus الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:25
ظلمٍ واستعبادٍ وسلطوية"، ما بقا للزفزافي إلى ينصح الاخوان الجزائريين، وحتى ينصح العياشة للرشد باش يعبدو غير الله سبحانه وتعالى
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18 - Takfarinas الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:25
يخرج رقبتو من حبل المشنقة اولا.. دزاير عندها اماليها و ايدبر على عمرو كيفاش يخرج مالمازق اللي حط روحو فيه
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19 - Hassan الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:25
من هو هذا الزفزافي حتى يقدم الفتوى للشعب. أحسب نفسه مانديلا . يقول المغربي :""فك مشاكلك ثم فكر في مشاكل الغير"" انتخاب بو تفليقة يمر عبر صناديق الإقتراع . لو زوروا إرادة الشعب له الحق في الإحتجاج . أنذاك كل القوى الحية في العالم ستسانده. نحن نريد الدمقراطية ولا نعمل على تطبيقها
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20 - عبد الحميد الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:26
لا توصي اليتيم على بكاءه.فبكاءك اوصلك الى عكاشة يا زفزوفي.
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21 - simo الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:29
الجزائريون في حراكهم يحملون العلم الجزائري وحلمهم هو تغيير الرئيس في جزائر واحدة. أما أنتم الزفزافيون فلحد الساعة لم تتضح نواياكم.
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22 - Sam.. italy الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:31
لست امايغي لكن الحقيفة السيد الزفزافي رجل قل في زمنه الرجال واكثرنا لا يستحق تظحيته بنفسه وروحه اكثرنا يفضل الانتقاد الاعمى ودافعه ومنبعه اقسام المخزن الموزعة على العمالات والمدن واحتى القرى وبتكلفة للشباب العاطل ١٠٠٠ درهم وقهيوة وجالس ينتقد في رجالات الشعب ويطعن فيهم على شكل ذباب مخزني على الطريقة السعودية والاماراتية طبقا للاصل
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