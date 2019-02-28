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كُتّاب وآراء
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الملك محمد السادس يبارك ثقة نيجيريا في بوهاري
الخميس 28 فبراير 2019 - 13:20
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا، محمدو بوهاري، عقب إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.
وبهذه المناسبة جدد الملك محمد لسادس تهانئه للرئيس بوهاري بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة على رأس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة للتذكير بالإرادة في تعزيز الشراكة الثنائية حول مشاريع استراتيجية تحت قيادة ملك المغرب والرئيس النيجيري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عاش الملك الخميس 28 فبراير 2019 - 13:35
علاقات المغرب مع دول إفريقيا علاقات مثمرة وجدية منبثقة عن تعاون وثيق تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
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