الملك محمد السادس يبارك ثقة نيجيريا في بوهاري

هسبريس - و.م.ع

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا، محمدو بوهاري، عقب إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.

وبهذه المناسبة جدد الملك محمد لسادس تهانئه للرئيس بوهاري بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة على رأس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة للتذكير بالإرادة في تعزيز الشراكة الثنائية حول مشاريع استراتيجية تحت قيادة ملك المغرب والرئيس النيجيري.