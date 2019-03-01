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كُتّاب وآراء
كتاب يتناول الحسيمة "من التأسيس إلى الاستقلال"
صدر، حديثا، للباحث المغربي عبد الإله أوفلاح كتاب "مدينة الحسيمة من التأسيس إلى الاستقلال (1925 - 1956)"، بدعم من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويتناول هذا العمل، حسب ظهر غلافه، تاريخ مدينة الحسيمة منذ تأسيسها إلى الاستقلال، مع استحضار "المؤهّلات الطبيعية والبشرية التي ساهمت مجتمعة في تحديد الدور الذي لعبه الإقليم في تاريخ المغرب المعاصر عموما ومنطقة الريف خصوصا"، والتي كانت "السبب في جذب الأطماع الاستعمارية خاصة الاستعمار الإسباني".
هذا الاستعمار الإسباني تمكّن، حسب المصدر نفسه، من "إنزال جيوشه بخليج الحسيمة في شتنبر من سنة 1925؛ وهو الحدث الذي شكّل اللبنة الأولى لميلاد مدينة الحسيمة أو "بيا سانخورخو"".
ويتطرّق الكتاب الجديد إلى "مراحل نشأة مدينة الحسيمة وتطوّرها العمراني، من خلال دراسة أهمية تصاميم ومخطّطات التّهيئة التي أنجزتها إدارة المستعمِر في هيكلة نسيجها الحضري الذي تركّز أساسا على بناء ميناء بحري". كما يشير المنشور إلى "مساهمة الإدارة الإسبانية في إرساء ثقافتها، عبر تنشيط دور المسارح، وقاعات السينما، والنوادي الرياضية، ومراكز الترفيه"، إضافة إلى "الجهود التي بذلتها في تسويق التراث المحلي عن طريق تشجيع السياحة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
سألت في أحد الأيام صديقا لي عن أقدم مدينة في المغرب، وكان أبوه أستاذا، فقال لي مدينة فاس طبعا، فأخبرته أن طنجة أقدم بكثير من فاس، وعاصرت حضارات كثيرة، وطلبت منه أن يسأل والده فإذا بوالده يجيبه بأن فاس هي أقدم مدينة في المغرب، هذا هو الجهل بتاريخ المغرب.
الكل يعرف أن حواضر شمال المغرب هي الأعرق بحكم قربها من الحضارات المتوسطية أنذاك، الإغريق والفينيقيين والرومان فالساحل المتوسطي المغربي كانت به حواضر وموانئ ومراكز وقلاع، وسبتة وبادس وطنجيس وغيرها أقدم من فاس والرباط ومراكش بقرون عديدة.
كما أن أول إمارة إسلامية في تاريخ المغرب هي إمارة بنو صالح في قبيلة تمسمان بالريف وليست دولة الأدارسة كما يدرس في المدارس المغربية، يجب إعادة كتابة التاريخ المغربي فقد تحاورنا مع أساتذة ودكاترة ووجدناهم يجهلون كليا تاريخ المغرب.