كتاب يتناول الحسيمة "من التأسيس إلى الاستقلال"

هسبريس - وائل بورشاشن

صدر، حديثا، للباحث المغربي عبد الإله أوفلاح كتاب "مدينة الحسيمة من التأسيس إلى الاستقلال (1925 - 1956)"، بدعم من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويتناول هذا العمل، حسب ظهر غلافه، تاريخ مدينة الحسيمة منذ تأسيسها إلى الاستقلال، مع استحضار "المؤهّلات الطبيعية والبشرية التي ساهمت مجتمعة في تحديد الدور الذي لعبه الإقليم في تاريخ المغرب المعاصر عموما ومنطقة الريف خصوصا"، والتي كانت "السبب في جذب الأطماع الاستعمارية خاصة الاستعمار الإسباني".

هذا الاستعمار الإسباني تمكّن، حسب المصدر نفسه، من "إنزال جيوشه بخليج الحسيمة في شتنبر من سنة 1925؛ وهو الحدث الذي شكّل اللبنة الأولى لميلاد مدينة الحسيمة أو "بيا سانخورخو"".

ويتطرّق الكتاب الجديد إلى "مراحل نشأة مدينة الحسيمة وتطوّرها العمراني، من خلال دراسة أهمية تصاميم ومخطّطات التّهيئة التي أنجزتها إدارة المستعمِر في هيكلة نسيجها الحضري الذي تركّز أساسا على بناء ميناء بحري". كما يشير المنشور إلى "مساهمة الإدارة الإسبانية في إرساء ثقافتها، عبر تنشيط دور المسارح، وقاعات السينما، والنوادي الرياضية، ومراكز الترفيه"، إضافة إلى "الجهود التي بذلتها في تسويق التراث المحلي عن طريق تشجيع السياحة