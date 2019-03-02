غوايدو يجدد تثمين دعم المغرب للديمقراطة بفنزويلا

هسبريس - و.م.ع

جدد الرئيس الفنزويلي بالنيابة، خوان غوايدو، امتنانه وتثمينه لدعم المغرب تطلعات الشعب الفنزويلي للديمقراطية والحرية.

وجاءت تصريحات غوايدو في إطار لقاء مع سفير المغرب في البرازيل، نبيل الدغوغي، بمناسبة زيارته إلى برازيليا؛ حيث استقبل من قبل الرئيس جايير بولسونارو وأجرى مباحثات مع عدد من الديبلوماسيين.

وبهذه المناسبة ذكر غوايدو، الذي يترأس أيضا الجمعية الوطنية لفنزويلا، بأن "المغرب كان أول دولة عربية وافريقية تقدم دعما من هذا القبيل".

كما أبدى الرئيس بالنيابة رغبته الكاملة في بناء علاقات قوية وقائمة على الثقة مع المغرب، وتجاوز مختلف الأضرار التي تسبب فيها نظام تشافيز ومادورو بـ"التدخل المسيء في الوحدة الترابية للمغرب".

وفي 29 يناير الماضي أجرى غوايدو، بطلب منه، مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، وعبر عن إرادته استئناف علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا على أسس سليمة وواضحة، ورفع المعيقات التي حالت دون تطورها.