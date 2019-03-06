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كُتّاب وآراء
التويجري: زيارة البابا تساهم في السلم العالمي
قال عبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - إن زيارة البابا فرانسيس إلى المملكة المغربية "حدث تاريخي مهم ويحمل دلالات عميقة، في ظل واقع المتغيرات المتسارعة والأحداث الإقليمية والدولية المتلاحقة التي أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين، وتعيق جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، والتحالف بين الحضارات، والتعايش بين أتباع الأديان، ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك".
ورحب التويجري بزيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب، مستحضرا كون المملكة "دولة عضوا في الإيسيسكو تتميز بالتسامح واحترام التعددية الدينية والثقافية"، ومضيفا أن الزيارة التي من المرتقب أن تتم يومي 30 و31 مارس الجاري أتت استجابة لدعوة من الملك محمد السادس.
وأشاد المدير العام للإيسيسكو، في منشور للمنظّمة، بـ"الأهداف النبيلة للزيارة الرامية إلى نشر قيم الاحترام والتسامح والتعاون بين أتباع الأديان، وتعزيز الجانب الإنساني لقضية الهجرة".
كما أكّد المتحدّث أن هذه الزيارة "تكتسي خصوصية بالغة الأهمية"، لكونها ستشهد لقاء بين الملك المغربي، بصفته أمير المؤمنين لدولة لها تاريخ حضاري عريق، والبابا فرنسيس، بصفته رئيسا للكنيسة الكاثولوكية، وهو ما يعد "إسهاما فعالا في تعزيز الجهود الخيّرة لنشر السلم والأمن في العالم".