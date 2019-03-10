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الرئيسية | مدارات | هل يشارك المغرب في الإدارة الدينية للقدس ما بعد "صفقة القرن"؟

هل يشارك المغرب في الإدارة الدينية للقدس ما بعد "صفقة القرن"؟

هل يشارك المغرب في الإدارة الدينية للقدس ما بعد "صفقة القرن"؟
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 10 مارس 2019 - 14:00

هل سيشارك المغرب في إدارة المناطق الدينية في القدس بعد تقسيمها في إطار خطة السلام الأمريكية المثيرة للجدل التي جاء بها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"؟

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أنّ المغرب يوجد ضمن شركاء آخرين تقترحهم الإدارة الأمريكية لإدارة المناطق الدينية في مدينة القدس بعد تقسيمها، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والأردن.

ويأتي المستجدّ الجديد الذي نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم"، في وقت رشح فيه أن المغرب يعارض بشدة "صفقة القرن"، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية مؤثرة، خاصة وأنّ الملك محمدا السادس هو رئيس لجنة القدس.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادرها أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إحداث هيئة تتولى مهمة الإدارة المشتركة للأديان في القدس بعد تطبيق "صفقة القرن"، تحت السيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ المرشحين الرئيسيين للاندماج في هذه الهيئة من طرف الأمريكيين هم السعودية والمغرب وفلسطين.

هذا الطرح، الوارد في المحادثات التي أجراها الأمريكيون مع الأطراف المحضّرة لـ"صفقة القرن"، قد لا يلقى ترحيبا من الأردن، التي تدير بعض المواقع الدينية في القدس بشراكة مع إسرائيل، "باعتبار أن السعودية تشكل منافسا على الوصاية على الأماكن المقدسة في الإسلام"، بحسب الصحيفة العبرية.

تعليقا على هذا الموضوع، قلّل خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، من الأخبار التي تروّج لها وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين من أجل التمهيد لتطبيق "صفقة القرن"، قائلا: "لا يجب أن نصدق أنّ كل ما تقوله الإدارة الأمريكية صحيح وسيُنفّذ".

وأضاف خالد السفياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ موقف المغرب من القضية الفلسطينية واضح، وعبّرت عنه الدبلوماسية المغربية بتأكيد تمسكّها بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس".

وبالرغم من أنّ المغرب لم يُعلن، بشكل رسمي، موقفه من "صفقة القرن" الأمريكية، فإنّ السفياني يرى أنّ تشديد الدبلوماسية المغربية على تمسكها بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، "هو إعلان رسمي عن أنَّ أي طرح آخر يخرج عن هذا النطاق سيرفضه المغرب".

وأوضح المتحدث ذاته أن ما يعضد الموقف الرسمي المغربي من "صفقة القرن" هو الرفض الشعبي لهذا الصفقة الأمريكية، مبرزا أنّ "الموقف الشعبي القوي سيكون سندا لأصحاب القرار على اتخاذ موقف معارض لما يسمى صفقة القرن".

وحذّر منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين من الانجرار وراء "صفقة القرن" الأمريكية، قائلا إنها لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تستهدف مستقبل جميع شعوب المنطقة، "لذلك يجب علينا مواجهتها دفاعا عن فلسطين، ودفاعا كذلك عن أنفسنا وعن مستقبلنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي الأحد 10 مارس 2019 - 14:14
كفى كن الارتزاق والمتاجرة باسم قضية فلسطين والقدس مدينة القدس اكبر من كلام البعض كلام السياسين القدس من حق كل الديانات ابسماوية القدس اكبر من عاصمة سواء لاسرائيل او فلسطين
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0
2 - أمريكا و إسرائيل الأحد 10 مارس 2019 - 14:21
السؤال الذي يفرض نفسه، لما لاتريد أمريكا وأسرائيل، منح الفلسطينيين حق إدارة تدبير وتسيير شئوون البيت المقدس ؟
والسؤال الثاني، إذا وزعت أمريكا وإسرائيل إدارة شؤون الحرم القدسي لبعض الدول العربية، لماذا لاتعطيهم حق الإدارة الجماعية لشؤون الحج ؟
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3 - samir الأحد 10 مارس 2019 - 14:26
أمريكا وإسرائيل يضحكون على العرب ونحن نفرح عندما نراهم يضحكون.
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