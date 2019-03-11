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الرئيسية | مدارات | الملك يعزي أسرتي ضحيتي تحطم الطائرة الإثيوبية

الملك يعزي أسرتي ضحيتي تحطم الطائرة الإثيوبية

الملك يعزي أسرتي ضحيتي تحطم الطائرة الإثيوبية
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 11 مارس 2019 - 18:15

بعث الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة إلى أفراد أسرتي المرحومين الحسن السيوتي، الأستاذ الباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وابن أحمد شهاب، المدير الإقليمي بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلالت، اللذين توفيا في الحادث المفجع لتحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، حيث كانا متوجهين، في مهمة، للمشاركة في لقاء علمي دولي بنيروبي.

وأعرب الملك في برقيتي التعزية عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه.

وتضرع إلى الله عز وجل بأن يرزق أسرتي المرحومين جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمطر على الراحلين شآبيب رحمته وغفرانه، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يجزيهما الجزاء الأوفى على ما قدما بين يدي ربهما من جليل الأعمال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حسن. الاثنين 11 مارس 2019 - 18:33
. إن لله وإن إليه راجعون ....
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20
2 - amir الاثنين 11 مارس 2019 - 18:37
انا لله وانا اليه راجعون.ان لله ما اعطى وما اخذ.الله يرحمهم ويرزق اهلهم الصبر.
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3 - عبدالإله الاثنين 11 مارس 2019 - 18:38
ان لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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4 - حسين عمري الاثنين 11 مارس 2019 - 18:40
رحم الله الفقيدين واسكنها فسيح الجنان..ورزق ذويهما الصبر والسلوان...انا لله وانا اليه راجعون.....
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5 - حليم الاثنين 11 مارس 2019 - 18:44
تعازينا لأهل الضحايا ، و نسأل الله ان يتغمدهما برحمته الواسعة ويسكنهما فسيح جنانه. و انا لله وانا اليه راجعون.
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6 - الحمد لله الاثنين 11 مارس 2019 - 18:47
بسم الله اللهم تغمد الفقيدان بالرحمة والغفران و ارزق اسرتهم الصغيرة العائلة و اسرتهم الكبيرة المغاربة الصبر انا لله وانا اليه راجعون
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